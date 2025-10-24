Delmenhorst reist mit Selbstvertrauen nach Bunnen

Am zwölften Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trifft der DJK-SV Bunnen auf TV Jahn Delmenhorst. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie: Bunnen will nach einem Rückschlag wieder in die Spur finden, Delmenhorst setzt seine kleine Erfolgsserie fort und will den nächsten Schritt Richtung Tabellenmittelfeld machen.

Für den DJK-SV Bunnen steht am Sonntag ein richtungsweisendes Heimspiel an. Nach dem „doch recht durchwachsenen Spiel gegen Andervenne“, wie Trainer Sascha Anneken es formuliert, will sein Team gegen den TV Jahn Delmenhorst wieder punkten. „Wir wollen am Wochenende auf alle Fälle wieder etwas gutmachen“, betont Anneken.

Die personelle Lage bei den Gastgeberinnen ist dabei angespannt. „Auch wenn wir am Wochenende aufgrund von Verletzungen auf sechs Stammkräfte verzichten müssen, sollten wir ausreichend Qualität haben, um unser vorgegebenes Ziel zu erreichen“, sagt Anneken. Trotz der Ausfälle vertraut er auf die Tiefe seines Kaders.

Mit Delmenhorst erwartet Bunnen laut dem Coach „ein hoch motiviertes Team, das uns alles abverlangen wird“. Der Trainer stellt sich auf eine kampfbetonte Begegnung ein: „Wir stellen uns also auf intensive 90 Minuten ein. Nichtsdestotrotz wollen wir uns auf das konzentrieren, was wir können – und das Ziel ist ganz klar, die drei Punkte in Bunnen zu behalten, um den Abstand nach unten zu halten, im Optimalfall sogar zu vergrößern.“

Während Bunnen nach einer schwankenden Phase wieder Stabilität sucht, reist Delmenhorst mit viel Rückenwind an. Trainer Daniel Prause berichtet von einer positiven Entwicklung: „Unsere Stimmung ist gut, der Kader ist voll, wir haben bis auf ein, zwei Verletzungen einen komplett vollen Kader. Die Stimmung im Training ist super.“

Der TV Jahn Delmenhorst ist seit fünf Spielen ungeschlagen und konnte die letzten beiden Partien gewinnen. „Von daher gehen wir ziemlich selbstbewusst in die Partie. Wir sind jetzt ein ganzes Stück weiter – spielerisch, kämpferisch, taktisch – als wir es am ersten Spieltag beim Hinspiel gegen Bunnen waren“, sagt Prause.

Trotz des Erfolgs mahnt der Trainer zur Konzentration. „Wir wissen, dass wir wieder an unsere absolute Leistungsgrenze kommen müssen, um zu punkten“, erklärt er. Besonders die erste Halbzeit im letzten Spiel gegen Lutten habe man kritisch aufgearbeitet: „Damit waren wir überhaupt nicht zufrieden, auch wenn wir da mit einer Führung rausgehen und am Ende mit einem Sieg.“

In den vergangenen Wochen hat sich Delmenhorst besonders in der Offensive verbessert. „Wir haben in den letzten beiden Spielen sechs Tore gemacht – das ist schon okay“, sagt Prause. „Ich glaube, da ziehen wir auch eine Menge Selbstbewusstsein raus, dass wir jetzt fast in allen Phasen einen guten Entwicklungsschritt gemacht haben.“

Mit dieser Mischung aus Selbstvertrauen und Wachsamkeit geht Delmenhorst in das Duell mit Bunnen. „Wir fahren dahin mit dem klaren Ziel, auch wieder zu punkten – nichts anderes“, so Prause. Bunnen hingegen will mit Leidenschaft und Heimstärke zurückschlagen. Angesichts der Ambitionen beider Teams dürfte die Begegnung ein intensives und offenes Spiel auf Augenhöhe werden.