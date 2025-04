Delmenhorst erobert Tabellenführung – Lupo siegt im Abstiegskampf

Mit dem 1:0-Auswärtserfolg in Egestorf hat der SV Atlas Delmenhorst die Tabellenspitze der Oberliga Niedersachsen übernommen. Während Verfolger FSV Schöningen in Hildesheim nicht über ein 0:0 hinauskam, sammelte Lupo Martini im Abstiegskampf wichtige Punkte. Auch Wilhelmshaven und Heeslingen trennten sich in einem ausgeglichenen Spiel unentschieden.

USI Lupo Martini Wolfsburg – SV Arminia Hannover 2:1

Lupo Martini feierte einen verdienten Heimsieg im Kellerduell gegen Arminia Hannover und verschafft sich mit nun 30 Punkten etwas Luft im Abstiegskampf. Jannes Drangmeister brachte die Gastgeber früh in Führung (17.), ehe Robert Herrmann per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte (74.). David Sitzer konnte zwar noch verkürzen (81.), doch die Arminia, die in der Schlussphase Onur Capin per Gelb-Roter Karte verlor, blieb letztlich ohne Punktgewinn. Lupo klettert auf Rang 15, Arminia bleibt im Tabellenmittelfeld stecken.

USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Dennis Jungk (86. Justin Cimino), Valeri Schlothauer, Robert Herrmann, Christopher Alberts (76. Yassin Jemai), Lasse Homann, Melvin Luczkiewicz (92. Dennis Dubiel), Jakob Schlienz (46. Leon Ostburg), Maxim Safronow, Andrea Rizzo, Jannes Drangmeister - Trainer: Ludger Tusch

SV Arminia Hannover: Pascal Geerts, Moritz Alten, Yannick Bahls, Yannick Kranz, Vladyslav Pronko (82. Markus-Karol Schulz), Dylan Kuete Nsidjine (59. David Lucic), Hwitae Kim, Luis Prior Bautista (73. David Sitzer), Pino Ballerstedt (67. Gabrijel Granic), Simon Toprakli (67. Kamil Jermakowicz), Onur Capin - Trainer: Henrik Larsen

Schiedsrichter: Maximilian Ernst - Zuschauer: 190

Tore: 1:0 Jannes Drangmeister (17.), 2:0 Robert Herrmann (74. Foulelfmeter), 2:1 David Sitzer (81.)

VfV Borussia 06 Hildesheim – FSV Schöningen 0:0

Im Nachholspiel des 21. Spieltags trennten sich der Tabellenneunte Hildesheim und der Dritte aus Schöningen torlos. Die 586 Zuschauer im Friedrich-Ebert-Stadion sahen eine disziplinierte Hildesheimer Mannschaft, die dem FSV zwar viel Ballbesitz überließ, aber kaum echte Torchancen zuließ. Schöningen hingegen bleibt zum vierten Mal in Folge ohne Sieg und verliert im Aufstiegsrennen weiter an Boden. Beide Teams blieben defensiv stabil, doch in der Offensive fehlte es an Präzision und Durchschlagskraft.