Delmenhorst empfängt Hollage – Jahn will Topteam ärgern

Für Delmenhorst wird entscheidend sein, defensiv stabil zu bleiben und die eigene Mentalität auf den Platz zu bringen. Prause erklärt: „Wir müssen vor allen Dingen da dann auch wieder unsere Ur-Tugenden in der Arbeit gegen den Ball an den Tag legen, dass wir da die gleiche Mentalität auf den Platz bringen müssen, wieder aggressiv sein müssen, hart spielen müssen, wie wir es jetzt auch gegen Jesteburg und Gretesch gemacht haben, wo wir auf zwei extrem starke Gegner, die auch tabellarisch ja noch höher stehen als Hollage, vor Riesenaufgaben gestellt haben, denen das Leben ganz, ganz, ganz schwer gemacht haben und wo wir jeweils eine sehr, sehr gute Leistung gebracht haben.“

Trainer Daniel Prause vom TV Jahn Delmenhorst sieht in Hollage einen offensivstarken Gegner: „Erwarten wir mit Hollage auf jeden Fall einen Gegner, der offensiv stark ist, der eine gute Spielfreude in die Offensive hat, weil sie jetzt zwei Mannschaften mit Lutten und Neuenkirchen aus den unteren Tabellen, Dritte jeweils mit sechs beziehungsweise acht Toren, besiegt haben. Deswegen gehen wir schon davon aus, dass es eine spielfreudige Mannschaft ist, dass es eine offensiv starke Mannschaft ist, dass es eine abschlussstarke Mannschaft ist.“

Trotz der bisherigen Ergebnisse ist Prause optimistisch: „Wir sind, glaube ich, in unserer Spielanlage extrem flexibel mittlerweile. Wir haben jetzt in dieser Saison schon sehr, sehr gute Spiele gemacht, wo wir sehr hoch, sehr mutig attackiert haben. Wir haben aber jetzt eben auch ein absolutes Mentalitätsspiel aus einer kompakten Defensive heraus gegen Gretesch stark gestritten. Also wir sind, glaube ich, ganz gut gewappnet, auf was da kommen mag. Ich komme jetzt gerade von einer sehr, sehr guten Trainingseinheit. Auch Donnerstag, Freitag blicken wir guten Trainingseinheiten entgegen und wir haben mittlerweile das Selbstbewusstsein, vielleicht noch nicht aufgrund unserer Ergebnisse, aber aufgrund unserer Leistung, dass wir in dieser Saison gegen absolut jeden Gegner immer ein Wörtchen mitreden können, wie der Spielverlauf sein wird.“

Prause unterstreicht zudem die Qualität seines Teams: „Wir werden uns, glaube ich, nie einem Gegner und ihrer Spielidee in Gänze unterordnen müssen. Wir haben genug Qualität im Kader und genug Ideen auf dem Platz, dass wir sagen, wir werden in jedem Spiel ein Wörtchen mitreden, was den Ausgang des Spiels angeht. So auch am Sonntag, deswegen nehmen wir da mit Freude die nächste Aufgabe an, gehen gestärkt aus den letzten beiden Spielen heraus, haben jetzt zwei Niederlagen, drei Unentschieden, sind wieder eine der besten Defensiven der Liga, so wie wir es letztes Jahr auch waren. Und das als Aufsteiger in einer höheren Liga jetzt. Ich glaube, das zeugt von Qualität, von Mentalität, von DNA, von Wille und Einsatzbereitschaft. Gepaart dazu mit einer klaren taktischen Idee, die wir gegen Hollage wieder haben werden, bin ich mir 100 % sicher, dass wir auch dort wieder ein Wörtchen mitreden können, wenn es dann final um die Punktevergabe geht. Der Kader steht soweit komplett zur Verfügung. Wir können aus 25 Mädels frei wählen, sodass wir da im Moment gut aufgestellt sind und, wie gesagt, extrem positiv der Partie entgegenblicken. Wir haben im Moment überhaupt gar keinen Grund, da in irgendeiner Art und Weise an uns, unserer Idee oder unserer Überzeugung, dass wir die Qualität haben, in dieser Liga mitzumischen, zu zweifeln.“

Auch Hollages Co-Trainer Alexander Helm warnt davor, den Tabellenzehnten zu unterschätzen: „Ähnlich wie zuletzt Lutten werden wir auch Delmenhorst nicht unterschätzen. Sie haben am Wochenende dem Tabellenführer ein 1:1 abgerungen. Sie sind deutlich besser, als ihre aktuelle Tabellenposition vermuten lässt. Und das nicht nur, weil sie zwei Spiele weniger haben als der Rest der Liga. Sie sind eine sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft. Gerade wenn sie zu Hause spielen, sind wir also gewarnt. Für uns geht es darum, wie zuletzt auch frühzeitig in unser Spiel zu finden und dementsprechend aufzutreten. Sollte uns das gelingen, sind wir davon überzeugt, dass wir auch hier erfolgreich das Spiel bestreiten können.“

Trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle bleibt Helm optimistisch: „Ansonsten haben wir diese Woche einige krankheitsbedingte Ausfälle, die sich hoffentlich zum Wochenende legen. Wir sind weiterhin zuversichtlich.“

Mit Hollage (Platz 4) und Delmenhorst (Platz 10) treffen zwei Teams aufeinander, die aus unterschiedlichen Tabellenregionen kommen, aber beide mit guter Moral und klaren Plänen in die Partie gehen. Das Spiel könnte damit enger werden, als es die Tabelle zunächst vermuten lässt.