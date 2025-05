Delmenhorst dreht Endspiel und feiert den Titel

– Foto: NFV

Der SV Atlas Delmenhorst hat sich zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Niedersachsenpokal gesichert. Im Finale setzte sich die Mannschaft von Trainer Key Riebau mit 2:1 (0:1) gegen den BSV Schwarz-Weiß Rehden durch. Vor 1.214 Zuschauern in der Arena von Weingarten sorgten zwei Treffer nach Standardsituationen für die Wende. Damit qualifiziert sich der SVA für die erste Runde des DFB-Pokals.

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie erwischte Rehden den besseren Start. Die Mannschaft von Kristian Arambasic agierte in der Anfangsphase zielstrebiger und erspielte sich erste Gelegenheiten. Nachdem Kapitän Lovro Sindik einen Abpraller im Tor unterbrachte, das Tor wegen Abseits jedoch aberkannt wurde (7.), gelang Elias Beck in der 32. Minute die Führung. Nach einem schnellen Umschaltspiel war der Angreifer frei durch und schloss überlegt zur 1:0-Führung ab. Gestern, 18:00 Uhr BSV Schwarz-Weiß Rehden Rehden SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 1 2 Abpfiff

Delmenhorst reagierte prompt und hatte durch Lamine Diop (35.) sowie Daniel Hefele (36.) zwei gute Ausgleichschancen, scheiterte aber jeweils an Rehdens Torhüter Daniel Banfalvi. Mit dem knappen Rückstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Delmenhorst druckvoller. Bereits kurz nach Wiederanpfiff verfehlte Außenverteidiger Linus Urban das Tor nur knapp (47.). In der 54. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Nach einer Ecke von Urban stieg Innenverteidiger Marlo Siech am höchsten und traf per Kopf präzise ins rechte obere Eck – für den Rehdener Schlussmann unhaltbar.

Der BSV zeigte sich zunächst verunsichert, kam jedoch in der 64. Minute durch einen Heber von Choi auf Beck zu einer guten Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. In der Schlussphase übernahmen erneut Standards die Hauptrolle. Eine Ecke in der 88. Minute wurde von Leonit Basha verlängert, ehe Lamine Diop aus kurzer Distanz zur 2:1-Führung abstaubte. Rehden warf in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorn. Die beste Gelegenheit hatte der eingewechselte Niklas Burlage, doch die Defensive der Delmenhorster klärte im Verbund. Kurz darauf beendete Schiedsrichter Tim-Alexander Strampe das Finale, das damit seinen Sieger gefunden hatte.

