Delmenhorst dominiert – und verliert doch gegen Lutten

Der TV Jahn Delmenhorst hat am Sonntag ein Spiel verloren, das er eigentlich nie hätte verlieren dürfen. Gegen den bis dahin vorletzten TuS Lutten dominierte die Mannschaft von Trainer Daniel Prause über 90 Minuten, leistete sich jedoch gravierende individuelle Fehler – und musste sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben.

Das Spiel zwischen dem TV Jahn Delmenhorst und dem TuS Lutten war ein Paradebeispiel dafür, dass im Fußball nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt. Über weite Strecken bestimmte Delmenhorst das Geschehen, hatte mehr Ballbesitz, mehr Torchancen – und stand am Ende doch mit leeren Händen da. Lutten nutzte die Fehler des Gegners eiskalt aus und sicherte sich mit einem 3:1-Auswärtssieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.



„Es war ein ganz, ganz krummes Spiel, das wir über 90 Minuten komplett dominieren“, sagte Trainer Daniel Prause nach dem Abpfiff. „Wir waren griffig, bissig, haben viel investiert – aber wenn du gegen einen völlig unterlegenen Gegner nur ein Tor schießt und gleichzeitig vier Geschenke verteilst, dann ist das einfach zu wenig.“ Diese „Geschenke“ sollten die Partie entscheiden. Bereits in der ersten Halbzeit führte ein Abstimmungsfehler zwischen Innenverteidigung und Torhüterin zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel kam Delmenhorst durch Jonna Rüdebusch zum verdienten Ausgleich, doch kurz darauf verschoss das Team einen Elfmeter – und kassierte im direkten Gegenzug das 1:2. Spätestens nach dem dritten Gegentor war die Niederlage besiegelt.