Delmenhorst ärgert sich über ausgelassene Chancen – 1:1 gegen Scharmbe

TV Jahn Delmenhorst kommt im Heimspiel gegen den ATSV Scharmbeckstotel nicht über ein 1:1 hinaus. Trotz Überlegenheit und zahlreicher Chancen bleiben die Gastgeber im Tabellenkeller stecken.

Der ATSV überraschte die Gastgeber gleich zu Beginn und ging durch Janne May bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Delmenhorst bestimmte zwar das Spiel, agierte aber nervös und leistete sich viele Fehler, sodass zur Pause ein Rückstand stand. „Wir waren in der ersten Halbzeit unerklärlich fahrig und fehlerbehaftet“, erklärte Trainer Daniel Prause.

Nach dem Seitenwechsel kam seine Mannschaft deutlich verbessert aus der Kabine. In der 51. Minute nutzte Virgenie Beneke einen Abpraller nach einem Lattenschuss zum Ausgleich. In der Folge erhöhte Jahn den Druck, vergab aber mehrere gute Gelegenheiten und blieb trotz drängender Schlussphase ohne den erhofften Sieg. „Gegen einen so tiefstehenden Gegner reichen eben nicht 45 Minuten“, so Prause weiter.

Damit bleibt Delmenhorst nach drei Spielen ohne Erfolg und mit nur zwei Punkten auf Rang zehn, während Scharmbeckstotel mit einem Zähler Tabellenletzter ist.





TV Jahn Delmenhorst – ATSV Scharmbeckstotel 1:1

TV Jahn Delmenhorst: Elisabeth Keiser, Julia Kastens, Mona Matzdorf, Jonna Rüdebusch, Pia Von Kosodowski, Katharina Berg, Yvonne Hügen, Sofia Medawar, Lara Emken, Virgenie Beneke, Jessica Schlegel - Trainer: Daniel Prause

ATSV Scharmbeckstotel: Nina Brüning, Nina Schnäckel, Aimee Sophie Okraffka, Johanna Feyer, Pia Willer, Fabienne Stelljes, Katharina Sossna, Janne May, Eni De Vries, Mercedes Feierabend, Johanne Komesker - Trainer: Axel Wilckens

Schiedsrichter: Anna-Lena Göben

Tore: 0:1 Janne May (3.), 1:1 Virgenie Beneke (51.)