– Foto: Christoph Kulhoff

Delmenhorst ärgert den Favoriten, bleibt aber ohne Punkte Trainer Prause lobt Moral und Spielanlage trotz 0:2-Niederlage gegen Jesteburg Verlinkte Inhalte Fr.-Oberliga NS West FC JesBe TV Jahn Daniel Prause

TV Jahn Delmenhorst hat gegen den Tabellendritten FC Jesteburg-Bendestorf lange auf Augenhöhe agiert, musste sich am Ende aber mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Daniel Prause sieht trotzdem viel Positives – und fordert den nächsten Schritt von seinem Team.

Der TV Jahn Delmenhorst musste sich in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West dem Favoriten FC Jesteburg-Bendestorf mit 0:2 geschlagen geben. In einer intensiven und umkämpften Partie hielt Delmenhorst lange dagegen, wie Trainer Daniel Prause betonte: „In einer umkämpften Partie verlieren wir gegen das Topteam aus Jesteburg am Ende verdient mit 2:0. In der ersten Halbzeit überstanden wir die ein oder andere Situation, die sich Jesteburg gut herausspielte, konnten hier auch immer wieder auf eine starke Eli Kaiser im Tor zurückgreifen.“ Delmenhorst setzte selbst Akzente nach vorne: „Auch wir setzten immer wieder unsere Nadelstiche und konnten bis auf eine etwas zu überhastet gestaltete Phase in der Mitte der ersten Halbzeit gute Ansätze zeigen. Da aber beide Teams nicht darüber hinaus kamen, ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit.“

Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf Jesteburg zur Führung. „Es blieb eine ausgeglichene Partie, in der wir zwar mehr Spielanteile entwickeln konnten und auch mehr und mehr in die Zweikämpfe kamen, Jesteburg setzte aber immer wieder gefährliche Akzente nach vorne“, so Prause weiter. In der 60. Minute vergab TV Jahn die große Chance zum Ausgleich: „Nach ca. 60 Minuten Spielzeit kamen wir dann zu einer mehr als 100-prozentigen Torchance, die gut und gerne der Ausgleich hätte sein müssen.“ In der Schlussphase öffnete Delmenhorst die Defensive, um noch einen Punkt mitzunehmen, wurde jedoch spät bestraft. „So mussten wir im weiteren Verlauf hinten mehr und mehr öffnen, schmissen alles nach vorne und wurden spät in der Nachspielzeit mit dem 2:0 bestraft.“