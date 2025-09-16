Delmenhorst ärgert den Favoriten, bleibt aber ohne Punkte

TV Jahn Delmenhorst hat gegen den Tabellendritten FC Jesteburg-Bendestorf lange auf Augenhöhe agiert, musste sich am Ende aber mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Daniel Prause sieht trotzdem viel Positives – und fordert den nächsten Schritt von seinem Team.
Der TV Jahn Delmenhorst musste sich in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West dem Favoriten FC Jesteburg-Bendestorf mit 0:2 geschlagen geben. In einer intensiven und umkämpften Partie hielt Delmenhorst lange dagegen, wie Trainer Daniel Prause betonte: „In einer umkämpften Partie verlieren wir gegen das Topteam aus Jesteburg am Ende verdient mit 2:0. In der ersten Halbzeit überstanden wir die ein oder andere Situation, die sich Jesteburg gut herausspielte, konnten hier auch immer wieder auf eine starke Eli Kaiser im Tor zurückgreifen.“
Delmenhorst setzte selbst Akzente nach vorne: „Auch wir setzten immer wieder unsere Nadelstiche und konnten bis auf eine etwas zu überhastet gestaltete Phase in der Mitte der ersten Halbzeit gute Ansätze zeigen. Da aber beide Teams nicht darüber hinaus kamen, ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit.“
Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf Jesteburg zur Führung. „Es blieb eine ausgeglichene Partie, in der wir zwar mehr Spielanteile entwickeln konnten und auch mehr und mehr in die Zweikämpfe kamen, Jesteburg setzte aber immer wieder gefährliche Akzente nach vorne“, so Prause weiter. In der 60. Minute vergab TV Jahn die große Chance zum Ausgleich: „Nach ca. 60 Minuten Spielzeit kamen wir dann zu einer mehr als 100-prozentigen Torchance, die gut und gerne der Ausgleich hätte sein müssen.“
In der Schlussphase öffnete Delmenhorst die Defensive, um noch einen Punkt mitzunehmen, wurde jedoch spät bestraft. „So mussten wir im weiteren Verlauf hinten mehr und mehr öffnen, schmissen alles nach vorne und wurden spät in der Nachspielzeit mit dem 2:0 bestraft.“
Prause lobte seine Mannschaft dennoch: „Den Mädels kann man bis auf Kleinigkeiten, die heute nicht liefen, keinen Vorwurf machen. Wir waren gegen eine Topmannschaft nah dran am Punktgewinn, können aber am Ende nichts mitnehmen. Das ist frustrierend, auch wenn das Ergebnis auf die gesamte Spielzeit gesehen so in Ordnung geht.“
Für die kommenden Aufgaben erwartet er noch mehr Effizienz: „Nichtsdestotrotz müssen wir nun aus unserer guten Spielanlage, unserer stabilen Defensive und unseren gut herausgespielten Möglichkeiten in der Offensive mehr Kapital schlagen. Das ist dann der nächste Schritt. Dass dieser kommen wird, davon bin ich bei unserer Qualität überzeugt.“ Und abschließend: „Wichtig ist, dass nun die Köpfe weiter oben bleiben und wir uns auf unsere Jahn-DNA berufen, bei der wir mit jedem Rückschlag noch enger zusammenrücken und noch ekliger für die kommenden Gegnerinnen werden.“
Mit nur zwei Punkten aus vier Spielen bleibt Delmenhorst im Tabellenkeller, zeigte gegen Jesteburg aber, dass die Mannschaft auch gegen Topteams mithalten kann.