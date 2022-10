Dello Buono beschwört die Palzing-DNA - Attaching will Schwung mitnehmen Freisinger Bezirksliga-Teams

Landkreis – Knifflige Aufgaben stehen den Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Freising am Wochenende bevor: Der BC Attaching empfängt – nach seinem jüngsten Überraschungscoup – am Samstag (15 Uhr) den SVN München. Am Sonntag geht es für die SpVgg Kammerberg beim SV Nord Lerchenau (14.30 Uhr) und den SVA Palzing im Heimspiel gegen den FC Aschheim (16 Uhr) um Punkte.

Wenn die Attachinger in Rückstand geraten sind, haben sie bisher immer verloren. Die drei Siege in dieser Saison waren allesamt zu null. Einen Rückstand will der BCA deshalb mit aller Macht vermeiden. Jasko Hamzagic fällt aus, dafür kehrt Kapitän Mathias Staudigl in den Kader zurück.

Die Attachinger hoffen vor allem, den Schwung aus Feldmoching mitnehmen zu können. Dort gelang dem Aufsteiger am vergangenen Wochenende ein völlig unerwarteter 2:0-Erfolg. Dass seine Spieler nun zu euphorisch in die Partie gegen den SVN München gehen, schließt Trainer Enes Mehmedovic aus: „Die Jungs sind vernünftig. Sie wissen genau, dass es nicht reichen wird, wenn wir auch nur ein Prozent weniger geben.“

Einen Tag später ist die SpVgg Kammerberg beim Tabellenzweiten Lerchenau zu Gast. Nach ihrer Last-Minute-Heimpleite gegen Aschheim wollen die Kammerberger ihre Bilanz in der Fremde ausbauen. Vier Erfolge aus sechs Partien bedeuten aktuell Platz drei in der Auswärtstabelle. „Es wird aber schwierig“, sagt Matthias Koston. „Nord steht zurecht dort oben.“ Der SpVgg-Trainer kennt die Qualitäten des Gegners – und er ist mit Akteuren bekannt, die mit ihrer individuellen Klasse ganze Partien zugunsten der Münchner entscheiden. Koston spielte früher mit Peter Zeussel und Stephan Hagleitner zusammen. „Das sind Riesenspieler mit wahnsinnig viel Erfahrung“, sagt der 32-Jährige.

Kammerberg geht mit einem nahezu unveränderten Kader in die Partie. Nur Jascha Beck und Marcel Truntschka können nicht auflaufen. Alle anderen Fußballer sind dabei und werden versuchen, den fünften Sieg in sieben Spielen einzufahren.

Von einer solchen Bilanz ist der SVA weit entfernt. Nach nur einem Dreier aus den vergangenen fünf Partien ging es in der Tabelle zurück auf den vorletzten Platz. Vor allem das 0:3 in Manching am vergangenen Wochenende machte Trainer Gianluca Dello Buono zu schaffen. „Wir waren naiv. So habe ich uns noch nicht gesehen. Wir waren in allen Belangen schlecht. Defensiv war das gar nichts. Weder Intensität noch Härte haben gestimmt.“

In der Trainingswoche arbeitete Dello Buono mit seinen Kickern an den Schwächen, die sich auch im Spielaufbau eingeschlichen haben. Doch gegen Aschheim geht der Blick zunächst auf die Defensive: „Aschheim ist ein gutes Team. Wir müssen mit der Palzing-DNA punkten. Das bedeutet, in den Zweikämpfen dagegenzuhalten und gemeinsam zu verteidigen.“

Da passt es, dass Onur Tas nach Krankheit die Innenverteidigung wieder stabilisieren kann. Für die Offensive wird Benedikt Reiter eine Option. Er könnte die Aschheimer Dreierkette beschäftigen. „Zuletzt haben wir immer gegen Viererketten gespielt. Ihr 3-5-2-System ist was Neues für uns. Mal schauen, wie wir damit zurechtkommen“, sagt Dello Buono und schiebt nach: „Wir sind darauf vorbereitet.“

