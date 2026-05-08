Delling: „Laubegast ist das nächste Spitzenteam der Liga“

Die Gastgeber aus Laubegast befinden sich in einer exzellenten Verfassung. Zuletzt untermauerten sie ihre Ambitionen mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg beim SC Borea Dresden, wobei Leandro Geißler, Oliver Merkel und Jannis Lempe die Treffer erzielten. Mit 45 Punkten belegt der FV 06 derzeit den fünften Tabellenplatz und stellt eine der spielstärksten Formationen des Oberhauses. „Mit Laubegast erwartet uns das nächste Spitzenteam der Liga“, ordnet Rabensteins Coach Ringo Delling die Schwere der Aufgabe ein. Er charakterisiert den kommenden Kontrahenten als eine „stabile Truppe, die schnell und technisch gut aufgestellt ist.“

Für Rabenstein markiert diese Partie auch einen psychologischen Wendepunkt. Die 0:2-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden II vor der Rekordkulisse von 1.100 Zuschauern musste zunächst verarbeitet werden. Delling betont jedoch, dass die Aufarbeitung bereits abgeschlossen sei: „Die Niederlage gegen Dynamo haben wir ausgewertet und wollen wieder auf die Erfolgsspur zurück.“ Die Marschroute ist klar: Um im Titelrennen zu bleiben, darf sich die Spielgemeinschaft keine weiteren Punktverluste erlauben.

Dass die Trauben in Laubegast hoch hängen, zeigt ein Blick auf das Hinspiel im vergangenen Herbst. In einer dramatischen Begegnung unterlag Rabenstein auf eigenem Platz mit 2:4, obwohl man zwischenzeitlich durch Paul-Luis Eckhardt mit 2:1 geführt hatte. Erst in der Schlussphase drehte Laubegast die Partie durch späte Treffer von Christoph Am Ende und Colin Müller.