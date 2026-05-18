Dellbrück stoppt Meister – Pesch überrascht in Kalk

Meister Weiler verlor in Dellbrück spät, während Pesch mit einem Auswärtssieg in Kalk ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzte.
Südwest nutzt Überzahl konsequent
Die DJK Südwest Köln II festigte mit dem 5:1 gegen Casa de Espana den dritten Tabellenplatz. Bereits nach 23 Minuten führten die Gastgeber durch Treffer von Felix Tolksdorf und Peter Ciuraj komfortabel mit 3:1. Die Partie wurde nach der Roten Karte gegen Casas Marlon Javier Zambrano Loor wegen Nachtretens noch deutlicher zugunsten der Gastgeber. Südwest musste später ebenfalls zwei Platzverweise hinnehmen, blieb aber spielbestimmend. Casa rutscht nach der deutlichen Niederlage auf Rang zwölf ab.
DJK Südwest Köln II – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 5:1
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Marcel Lebendig (55. Mika Berger), Frederik Michalski, Benjamin Magoley, Severin Meyer, Marvin Lebendig (71. Christos Tsentekidis), Andreas Bartosinski, Janek Monschau (65. Vito Minasso), Henri Erlen, Peter Ciuraj (71. Emre Tarman), Felix Tolksdorf (65. Julius Gräfe)
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Mathis Büchter, Sander Wenzel (72. Felix Brueckner), Jakob Lothspeich (94. David Görgens), Mattis Ben Voß (19. Juan Martínez), Theo Maiworm, Paul Lukas Feifel, Justin Koch (87. Moritz Breucker), Marlon Javier Zambrano Loor, Ahmed Abu Affan, Tillmann Tröster (57. Joel Sanchez Fernandez), Jona Schulze
Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Felix Tolksdorf (6.), 2:0 Peter Ciuraj (10.), 2:1 Ahmed Abu Affan (16. Handelfmeter), 3:1 Peter Ciuraj (23.), 4:1 Frederik Michalski (41.), 5:1 Christos Tsentekidis (88.)
Rot: Marlon Javier Zambrano Loor (39./Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967/Nach Pfifft Tritt er komplett nach)
Rot: Frederik Michalski (67./DJK Südwest Köln II/Beleidigung (sehr hart))
Gelb-Rot: Emre Tarman (85./DJK Südwest Köln II/Foulspiel)
Stammheim verschafft sich Luft
TuS Köln-Stammheim gewann das Kellerduell bei TuS Roland Bürrig mit 4:1 und vergrößerte den Abstand auf die Abstiegsplätze. Der Aufsteiger aus Stammheim steht nun mit 29 Punkten auf Rang 13. Bürrig bleibt mit lediglich 22 Punkten Vorletzter und gerät immer stärker unter Druck. Nach der deutlichen Niederlage gegen Hohenlind kassierte Bürrig damit den nächsten Rückschlag. Stammheim dagegen bestätigte seine zuletzt ansteigende Form.
TuS 1887 Roland Bürrig – TuS Köln-Stammheim 1889 1:4
TuS 1887 Roland Bürrig: Tayfun Altin, Henrik Weiss, Sven Zivoder, Noah Ilias Vujicic, Shaher Haji Mhallo, Constantin Kenzo Nakanishi, Jan-Niklas Bartels, Tom Louis Stier (71. Mentor Sinani) (77. Rzgin Issa), Muhammed Saidy Khan (69. Markus Kedeinis), Philipp Bigus (53. Daniele Piras), Alexander Fedorov (63. Mario Schwarz)
TuS Köln-Stammheim 1889: Denis Bilstein, Omar Gueye, Oguzhan Türkoglu, Tim Luca Schiffgen, Luis Angel Kolberg (82. Maurice Brömmel), Eric Dantz (82. Stefan Schmitz), Justin Engeländer (83. Nico Lips), Dominic Spitali, Ray Comes, Gürkan Yalaza (77. Rene Wortmann), Mike Hessel
Tore: 0:1 Mike Hessel (46.), 0:2 Ray Comes (69.), 0:3 Mike Hessel (81.), 0:4 Ray Comes (84.), 1:4 Rzgin Issa (90.)
Sinnersdorf überrascht Blau-Weiß
Der VfR Sinnersdorf setzte sich gegen Blau-Weiß Köln II mit 2:0 durch und sammelte wichtige Punkte im unteren Tabellenmittelfeld. Rene Römer brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung, ehe Timo Fernengel erhöhte. Blau-Weiß blieb offensiv überraschend harmlos und verpasste die Chance, weiter an die obere Tabellenhälfte heranzurücken. Sinnersdorf klettert mit nun 31 Punkten auf Rang elf. Die Gäste bleiben Siebter.
VfR Sinnersdorf 1928 – SC Blau-Weiß 06 Köln II 2:0
VfR Sinnersdorf 1928: Tim Löbbering, Nils Sander, Mike Löbbering, Timo Fernengel (88. Jonas Lehmann), Fabian Schmeiler, Lars Penkalla, Paul Kling, Arthur Friesen, Nick Knöfel (92. Andre Jackmuth), Oussama Chakib (44. Josip Markovic), Rene Römer (76. Sven Morant)
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Matthis Benz, Henrik Sell (60. Sebastian Häder), Peer Feldmann, Jeremy Kuck (73. Christian Baur), Nils Bornmann, Nys Erichsen (82. Felipe Borges Campos), Jonas Behrenbruch (73. Steffen Cramer), Quentin Herbst, René Ulbrych, Martin Fritz Breil, Niklas Hauck (64. Christian Becker)
Tore: 1:0 Rene Römer (55. Foulelfmeter), 2:0 Timo Fernengel (65.)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: