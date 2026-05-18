Dellbrück stoppt Meister – Pesch überrascht in Kalk von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Meister Weiler verlor in Dellbrück spät, während Pesch mit einem Auswärtssieg in Kalk ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzte.

Südwest nutzt Überzahl konsequent Die DJK Südwest Köln II festigte mit dem 5:1 gegen Casa de Espana den dritten Tabellenplatz. Bereits nach 23 Minuten führten die Gastgeber durch Treffer von Felix Tolksdorf und Peter Ciuraj komfortabel mit 3:1. Die Partie wurde nach der Roten Karte gegen Casas Marlon Javier Zambrano Loor wegen Nachtretens noch deutlicher zugunsten der Gastgeber. Südwest musste später ebenfalls zwei Platzverweise hinnehmen, blieb aber spielbestimmend. Casa rutscht nach der deutlichen Niederlage auf Rang zwölf ab.

DJK Südwest Köln II – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 5:1

DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Marcel Lebendig (55. Mika Berger), Frederik Michalski, Benjamin Magoley, Severin Meyer, Marvin Lebendig (71. Christos Tsentekidis), Andreas Bartosinski, Janek Monschau (65. Vito Minasso), Henri Erlen, Peter Ciuraj (71. Emre Tarman), Felix Tolksdorf (65. Julius Gräfe)

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Mathis Büchter, Sander Wenzel (72. Felix Brueckner), Jakob Lothspeich (94. David Görgens), Mattis Ben Voß (19. Juan Martínez), Theo Maiworm, Paul Lukas Feifel, Justin Koch (87. Moritz Breucker), Marlon Javier Zambrano Loor, Ahmed Abu Affan, Tillmann Tröster (57. Joel Sanchez Fernandez), Jona Schulze

Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Felix Tolksdorf (6.), 2:0 Peter Ciuraj (10.), 2:1 Ahmed Abu Affan (16. Handelfmeter), 3:1 Peter Ciuraj (23.), 4:1 Frederik Michalski (41.), 5:1 Christos Tsentekidis (88.)

Rot: Marlon Javier Zambrano Loor (39./Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967/Nach Pfifft Tritt er komplett nach)

Rot: Frederik Michalski (67./DJK Südwest Köln II/Beleidigung (sehr hart))

Gelb-Rot: Emre Tarman (85./DJK Südwest Köln II/Foulspiel)

Stammheim verschafft sich Luft TuS Köln-Stammheim gewann das Kellerduell bei TuS Roland Bürrig mit 4:1 und vergrößerte den Abstand auf die Abstiegsplätze. Der Aufsteiger aus Stammheim steht nun mit 29 Punkten auf Rang 13. Bürrig bleibt mit lediglich 22 Punkten Vorletzter und gerät immer stärker unter Druck. Nach der deutlichen Niederlage gegen Hohenlind kassierte Bürrig damit den nächsten Rückschlag. Stammheim dagegen bestätigte seine zuletzt ansteigende Form.