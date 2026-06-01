Dellbrück macht den Klassenerhalt perfekt

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Der SV Adler Dellbrück hat den Klassenerhalt seit dem Wochenende auch rechnerisch sicher. Beim Heimsieg gegen die zweite Mannschaft von Blau-Weiß Köln trafen Fabian Studen in der 19. Minute, Silas Mitze in der 33. und 67. Minute doppelt, sowie Yannik Diaby kurz nach der Pause in der 46. Minute.

Es war der siebte Sieg in der Rückrunde. Eine Zahl, die im Winter kaum selbstverständlich war. Dellbrück ging mit 14 Punkten in die Pause. Nach 29 Spielen steht die Mannschaft nun bei 40 Punkten und zählt damit zu den drei besten Rückrundenteams der Liga. Seit dem Trainerwechsel im Winter hat sich vor allem verändert, was man nicht immer auf den ersten Blick sieht: die Abstände, die Bereitschaft gegen den Ball, die Ruhe in engen Phasen. Aus 45 Gegentoren in der Hinrunde wurden bislang 17 in der Rückrunde. Das ist keine Randnotiz, sondern der Kern dieser Entwicklung.

„Die Mannschaft hat sich diese Rückrunde hart erarbeitet. Die Punkteausbeute ist verdient“, sagt Trainer André Fanroth. „Natürlich gab es Spiele, die wir auch glücklich gewonnen haben. Aber es gab genauso Spiele, die wir nicht hätten verlieren müssen.“ Fanroth meint damit vor allem die beiden Niederlagen in Kalk und Gremberg. Es sind bis heute die einzigen Niederlagen der Rückrunde geblieben. Entscheidend war aber nicht nur, dass Dellbrück weniger verlor. Entscheidend war, dass die Mannschaft über Wochen stabiler auftrat und Spiele nicht mehr so leicht aus der Hand gab.