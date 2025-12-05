Della Rovere trifft doppelt – FC Bayern II gewinnt klar gegen Wacker

Der FC Bayern II hat am Freitagabend das Nachholspiel gegen den SV Wacker Burghausen klar mit 3:0 gewonnen. Alle drei Treffer für die U23 fielen nach dem Seitenwechsel.

Mit einem klaren 3:0-Sieg hat der FC Bayern II nach zwei Niederlagen gegen Schlusslicht Augsburg und Spitzenreiter Nürnberg am Freitagabend wieder gewonnen. Nachdem die Partie zunächst direkt nach Anpfiff wegen eines Feuerwerks der Bayerrn-Fans unterbrochen war, mussten sich die Zuschauer gedulden. Im ersten Durchgang gab es kaum Torraumszenen auf beiden Seiten.

Nach nicht ganz einer Stunde war der Bann dann gebrochen. Torjäger Anton Heinz traf zur 1:0-Führung für die Roten. Neun Minuten später dann die Vorentscheidung: Der zur Pause eingewechselte Javier Fernandez legte von der Grundlinie für Guido della Rovere auf, der die Kugel unter Wacker-Keeper Schöller hindurch zum 2:0 im Netz platzierte.

Della Rovere setzte dann auch in der 82. Minute den Schlusspunkt. Nach einem Fehlpass spitzelte er das Leder zum 3:0 in die lange Ecke. Die kleinen Bayern klettern durch den Sieg auf Rang acht. Wacker bleibt Siebter.