Delkenheim: Leifermann und Bender fallen wochenlang aus

Für den FV Delkenheim ist nach dem mit 1:2 verlorenen Topspiel bei der Spvgg. Sonnenberg Wunden lecken angesagt - sowohl psychisch als auch physisch. Spielertrainer Pascal Bender zog sich ohne Fremdeinwirkung einen Muskelfaserriss zu, fällt wohl vier bis sechs Wochen aus. Noch schlimmer erwischte es Mika Leifermann. Der Topstürmer des FVD erlitt nach einem Pressschlag einen Innenbandriss. Für ihn dürfte das Spieljahr 2022 gelaufen sein. Auch sonst hängt Bender die Niederlage noch nach. "Wir sind beschissen worden, der Schiedsrichter ist sehr arrogant uns gegenüber aufgetreten", sagt er. Das Einsteigen von Thomas Ströhmann gegen Nour Eddine Mutwally mit Elfmeter zu ahnden sei "ein Witz" gewesen, ärgert sich Bender.

Die besagte Szene sowie alle Video-Highlights des Topspiels könnt ihr euch hier bei FuPa.TV ansehen.

Im Pokal will Bender auswärts beim Ländches-Nachbarn TuS Nordenstadt eine Mischmannschaft aus Erster und Zweiter, die aktuell die C-Liga mit zehn Siegen aus zehn Spielen anführt, stellen. Dem TuS, der in der Liga in Delkenheim mit 2:7 unter die Räder kam, gelang zuletzt mit dem 2:1-Heimsieg gegen Kastel 06 ein Achtungserfolg.

