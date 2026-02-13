Delkenheim: Berufung muss warten, Co-Trainer ist gefunden

Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit: Delkenheims sportlicher Leiter Raul Romero Centeno, Lee Nguyen, Karim El Bakkaoui und Vereinschef Öner Yalciner (von links nach rechts). – Foto: Ilkan Yalciner

Fast zwei Wochen ist es her, dass das Urteil rund um den Spielabbruch zwischen Gräselberg und Delkenheim gesprochen wurde. Das Urteil hat für Kopfschütteln bei vielen Amateurfußballern gesorgt, beide Vereine wollen dagegen in Berufung eingehen. Doch sie können es nicht, weil der HFV noch immer das Urteil den Vereinen nicht schriftlich hat zukommen lassen. Erst dann ist das Einlegen einer Berufung möglich. Und so bleibt den Verantwortlichen des FVD nur eines: Abwarten, während das leidige Thema noch immer nicht abgeschlossen ist. Während abzuwarten bleibt, wie lange sich das mögliche Berufungsverfahren dann hinziehen wird (das Rückspiel beider Teams findet am letzten Spieltag statt), treibt der FV die Kaderplanung voran.

Mit Karim El Bakkaoui wurde die vakante Schlüsselposition des Spielertrainer besetzt. Nun steht auch fest, wer El Bakkaouis Co-Trainer wird. Lee Nguyen kommt ebenfalls vom SV Erbenheim zum FVD. Der 30-Jährige ist ein Kind des Wiesbadener Ostens. Aufgewachsen ist er in Nordenstadt, wo er auch die Jugend durchlief. Seit fünf Jahren spielt Nguyen in Erbenheim, wo er sich zum Stammspieler, Führungsspieler und schließlich sogar zum Kapitän entwickelte. Während er in der Hinrunde mit einem Innen- und Außenbandriss länger ausfiel, coachte er bereits von außen das Team. Nun folgt mit der Berufung zum Co-Trainer in Delkenheim der nächste Schritt in Sachen sportlicher Verantwortung, die Nguyen übernehmen will. "Ich werde Karims verlängerter Arm auf dem Platz sein", sagt Nguyen. Gleichzeitig wird er auch die Kapitänsbinde abgeben.

Enges Verhältnis zu El Bakkaoui

Nguyen begründet seinen Wechsel mit dem engen Verhältnis zum Trainer, der auf dessen Hochzeit und beim Kindergeburtstag seiner Tochter da war, ebenso wie Karims Brüder Khalid und Fouad sowie Karims Schwager Rachid Kachoudi: "Ich gehen nicht im Bösen von Erbenheim weg, habe auch in der Vergangenheit höherklassige Angebot ausgeschlagen, um in Erbenheim zu bleiben. Doch ich wollte nun definitiv den Weg mit Karim gehen, ungeachtet der Stärke der künftigen Mannschaft oder der Liga. Uns verbindet eine lange Freundschaft, Karim ist ein sehr menschlicher Trainer, der den perfekten Mix zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß findet. Ein weiterer Wechselgrund ist für mich die hervorragende Infrastruktur in Delkenheim. Zudem kenne ich Vereinschef Öner Yalciner seit meiner Kindheit und schätze seine Arbeit sowie sein Engagement sehr", erklärt Nguyen. Der sich als nach eigener Aussage "leidenschaftlicher Fußballer" in der Zukunft auch die Rolle des Cheftrainers zutraut. "Aber das ist Zukunftsmusik", sagt Nguyen.

Gut möglich, dass er nicht der einzige Erbenheimer bleibt, der den Weg nach Delkenheim im Sommer geht. "Wir raten allen Erbenheimer Spielern, dass sie auch mit dem Vorstand des SVE sprechen und sich deren Pläne für die kommende Runde anhören", sagt Nguyen. Nun gilt aber erst mal der Blick auf die Rückrunde, die für den SVE am 1. März mit dem Auswärtsspiel bei Alemannia Nied beginnen wird. Der FV Delkenheim eröffnet das Pflichtspieljahr eine Woche später, zuhause im Ländches-Topspiel gegen Naurod.