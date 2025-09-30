Delhovens spektakuläre Aufholjagd

„Das ist das erste Spiel, wo mich das Ergebnis wirklich fuchst“, sagt Lambertz und ergänzt. „Bisher hatte es immer Gründe, wenn wir Punkte abgegeben haben. Wenn der Gegner besser ist, kein Problem. Aber diesmal waren wir die bessere Mannschaft, Delhoven nicht so stark wie erwartet und wir haben die zwei Punkte leichtfertig hergeschenkt.“

Von Minute eins bis zur Nachspielzeit lagen die Glehner in Führung: Darian Hmasaleh nutzte direkt die erste Möglichkeit der Gastgeber, Dane Siewierski erhöhte nach einer Viertelstunde auf 2:0. Erst mit dem Pausenpfiff gelang Tim Schriddels der Anschlusstreffer für Delhoven. Die zweite Hälfte begann ähnlich: Glehn nutzte wieder die erste Chance, diesmal traf Yurii Komiahin. Fünf Minuten später vollendeten die Gäste einen Konter mit einem Kunstschuss von Ahmad Shqeer zum 2:3. Als Delhovens Fabian Kotulla in der 65. für eine Beleidigung die Rote Karte sah, war Glehn in Überzahl, konnte aber daraus kein Kapital schlagen. Kurz vor Schluss dezimierten sich dann auch die Glehner, Simon Jansen sah nach einer Grätsche im Mittelfeld den roten Karton. In Gleichzahl drängten die Gäste bis zum Schluss auf den Ausgleich, der dann auch mit großer Hilfe der Glehner auch fiel. Zunächst boxte SV-Keeper Sebastian Steen einen in die Strafraum fliegenden Ball gegen einen Mitspieler, von wo aus er abprallte und in die Reichweiter zweier Gästespieler gelangte. Einer setzte nach und legte das Spielgerät kurz vor dem Toraus mit der Hacke zurück. Ahmad Shqeer war erneut zur Stelle und schoss aus kurzer Distanz, so dass die Glehner Mirco Tenten und Tim Beineke auf der Torlinie den Ball nicht mehr aufhalten konnten.

„Wir haben nach vorne gut gespielt und uns viele richtig gute Chancen erarbeitet“, sagt Frank Lambertz. „Aber wir haben es verpasst, den Sack zuzumachen und uns zu belohnen, denn wir haben auch die besten Möglichkeiten nicht genutzt.“ Ein Treffer wurde Glehn aberkannt, einmal klärte Delhovens Keeper auf der Linie. „Nach den Toren waren wir nicht mehr präsent“, kritisiert er. „Zu viele leichte Ballverluste, zu unaufmerksam und langsam in der Rückwärtsbewegung… Vom Kopf her waren wir schon im schönen Sommerwetter und haben den Gegner eingeladen, auch noch Tore zu schießen. Und das ärgert mich, das war zu leichtfertig und unnötig.“ Lange Zeit, um sich zu ärgern, hat Frank Lambertz allerdings nicht: Am Mittwoch steht schon die nächste Partie an, Glehn ist in Orken zu Gast. „Solange wir da wieder fokussiert und wach sind, ist das dann auch schnell vergessen.“

Zufriedener mit der Punkteteilung sind verständlicherweise die Delhovener. Auch beim FC spielte das mentale eine entscheidende Rolle: „Die Jungs haben nie ihren Kopf in den Sand gesteckt und bis zum Ende dran geglaubt – die Einstellung hat uns den Punkt gerettet. Und wir sind glücklich, dass wir den noch mitnehmen konnten.“, sagt Trainer Thomas Baumer. „Spielerisch war da Luft nach oben, da müssen wir wieder mehr Stabilität reinbekommen in den kommenden Wochen. Wir wollen die Spiele selber gestalten, nicht nur reagieren müssen.“ Die Delhovener haben noch bis Freitag (16 Uhr) Zeit zur Regeneration, dann steht das Heimspiel gegen den TuS Grevenbroich auf dem Plan.