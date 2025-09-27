Delhoven: Hinten hui, vorne ganz stark ausbaufähig

Nach vorne ist allerdings noch Luft nach oben: Lediglich neun eigene Treffer stehen für Delhoven zu Buche. „Da suchen wir noch nach einer Lösung“, sagt Baumer. Oder auch nach einem neuen Mittelstürmer. Denn Tor-Garant Max Ohm steht nicht mehr auf dem Platz, sorgte in den vergangenen Jahren aber immer für Torgefahr: 22 Treffer und 11 Assists waren es in der Vorsaison, in seiner besten Saison vor drei Jahren waren es sogar 25 Treffer und 24 Vorlagen. „Da Ersatz zu finden, ist nicht einfach, in der Kreisliga A liefen in der Transferphase keine Top-Stürmer en masse rum“, so der Trainer. Dementsprechend spielt seine Mannschaft aktuell noch ohne Mittelstürmer.

Vielleicht kommt ein Angreifer demnächst aus den eigenen Reihen: „Wir sind noch mitten im Umbruch, jetzt in der zweiten Saison, aber wir brauchen immer noch Zeit“, sagt Thomas Baumer. Seine Mannschaft ist eine der jüngsten in der Liga: 16 Spieler sind noch U23. „Wir setzen verstärkt auf die eigene Jugend und stecken da momentan viel Zeit und Energie rein. Es wird auch immer besser und besser, aber ein bisschen Zeit brauchen wir noch, um dahinzukommen, wo wir hinwollen.“ Die Mannschaft arbeitet dran: „Die Trainingsbeteiligung ist spitzenmäßig und man merkt die Spielfreude“, lobt Thomas Baumer sein Team. Auch innerhalb der Mannschaft passt es: „Im Vergleich zur Vorsaison haben wir eine viel bessere Homogenität und das ist der Schlüssel zum Erfolg.“

Am Sonntag ist Delhoven zu Gast bei Tabellennachbar SV Glehn, der mit 23 Treffern eine der besten Offensiven der Liga hat. Baumer erwartet einen Gegner auf Augenhöhe: „Glehn ist in einer ähnlichen Situation wie wir. Auch im Umbruch, auch mit vielen jungen Spielern aus der eigenen Jugend und ich denke, auch mit einem ähnlichen Konzept und ähnlichen Ansätzen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir das Glück und das bessere Ende auf unserer Seite haben.“