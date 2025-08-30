Delhoven, Büttgen und Wevelinghoven bleiben oben dran

3. Spieltag in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: TuS Reuschenberg und Novesia Neuss feiern Kantersiege. Germania Grefrath muss in den Schlussminuten gegen den SV Rosellen zittern. So lief der Freitag!
TuS Reuschenberg – FC Zons 8:0
TuS Reuschenberg: Patrick Herzke, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz, Sam Karamloo, Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine, Moritz Leon Nischann, Simon Biecker, Yakup Akbulut, Marc Bräuer, Marius Ilka - Trainer: Lars Schophoven
FC Zons: Sebastian Timmler, Bastian Leon Breuer - Trainer: Kevin Lipinski
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Samuel Dutine (1.), 2:0 Samuel Dutine (45.), 3:0 Yakup Akbulut (45.+4), 4:0 Marc Bräuer (55.), 5:0 Samuel Dutine (62. Foulelfmeter), 6:0 Yakup Akbulut (70.), 7:0 Tom Lukas Wieseler (79.), 8:0 Marius Ilka (81.)
Gelb-Rot: Sebastian Timmler (82./FC Zons/)
Gelb-Rot: Bastian Leon Breuer (90./FC Zons/)
DJK Novesia Neuss – FC Straberg 7:0
DJK Novesia Neuss: Marcel Cremer, Laurenz Walge (46. Ivan Lourenço Vieira), Christian Bergmayer (0. Pascal Felix Schulenberg), Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Sebastian Lohr, Meikel Pinho da Silva (55. Theodor Nuesse), Luis Falkowski (60. Ruben Barrink), Timo Arvanitidis, Nico Deniz Syska (55. David Hoeveler), Nico Lingweiler - Trainer: Darius Ferber
FC Straberg: - Trainer: Wolfgang Rieger
Tore: 1:0 Luis Falkowski (17.), 2:0 Nikolai Spelter (23.), 3:0 Nico Deniz Syska (28.), 4:0 Timo Arvanitidis (30.), 5:0 Nico Lingweiler (58.), 6:0 Ruben Barrink (65.), 7:0 Nico Lingweiler (71.)
SV Germania Grefrath 1926 – SV Rosellen 3:2
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Danilo Brockers, Dennis Bögel, Jan-Lars Schuchardt, David Morais Lacerda, Jonathan Steffen (47. Johannes Beys), Luis Fridolin Eberwein, Damian Kaluza, Noel Schneider, Etienne Piehler, Bozidar Mestrovic - Trainer: Jörg Gartz
SV Rosellen: Jonas König, Pascal Königs (33. Luca Töpfer), Eduard Hildenberg, Peter Küsgen, Janik Becker, Simon Petri, Pascal Wego, Kwadwo Atta-Yeboah, Jonas von Seckendorff (56. Julian Schnock), Justin Kuska (70. Eser Pekin), Sven Lennart Nitsch - Trainer: Christian Höller - Trainer: Hermann Josef Otten
Tore: 1:0 Etienne Piehler (17.), 2:0 Bozidar Mestrovic (24.), 3:0 (66.), 3:1 Kwadwo Atta-Yeboah (67.), 3:2 Simon Petri (83.)
FC SF Delhoven – VfR Büttgen 2:2
FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Michael Busch, Tolga Türker, Erion Musa, Markus Müller, Felix Sommerfeld, Timo Vesper, Yassine Alaoui Ismaili, Joscha Hamacher, Lukas Esser, Ugur Oguzhan Saglam - Trainer: Thomas Baumer - Trainer: Jens Eckl
VfR Büttgen: Lirim Iberdemaj, Luca Wefers, Vincent Cornelius Coussot, Leonhard Eicker, Timo Piel, Maik Mosheim, Rick Mosheim, Florian Macikowski (64. Niklas Vogeler), Leon Amrath (79. Andre Zimmer), Jan Luca Piel (58. Florian Alexandre Krings), Abil Shakjiri - Trainer: Rene Kirstein
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Abil Shakjiri (14.), 1:1 Michael Busch (16.), 2:1 Vincent Cornelius Coussot (54. Eigentor), 2:2 Leon Amrath (55.)
BV Wevelinghoven – SG Orken-Noithausen 2:0
BV Wevelinghoven: Rene Manfred Lauterbach, Tim Gauls, Clemens Goetz, Dario Russo, Niklas Hanen, David Jäger, Dominic Esche, Tarik Alihodzic, Maik Odenthal, Yannik Neumann, Alican Korkmaz - Trainer: Maik Odenthal - Trainer: Markus Stupp
SG Orken-Noithausen: Niklas Bertram, Sidar Kemaloglu, Nico Poschen, Kevin Zorn, Yannick Gerome Brosch, Roman Kiselev, Yoldas Gülen, Robin-Oliver Wenschuch, Dennis Franica, Enes Korkmaz, Nico Appel - Trainer: Dwight Granderath
Schiedsrichter: Taner Yalcin
Tore: 1:0 Alican Korkmaz (19.), 2:0 Alican Korkmaz (48. Foulelfmeter)
4. Spieltag
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - DJK Novesia Neuss
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven
Do., 04.09.25 19:30 Uhr FC Zons - SV Glehn
Do., 04.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - Sportfreunde Vorst
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich
So., 07.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Germania Grefrath 1926
So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 07.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC SF Delhoven
5. Spieltag
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II
