🖤❤️ Deldar Ilias bringt Torgefahr nach Pier

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann den nächsten Offensivspieler für die Saison 2026/2027 begrüßen: Deldar Ilias schließt sich den Schwarz-Roten an und soll den Angriff beleben. Der 22-Jährige ist beidfüßig und bringt mit 57 Toren und 34 Assists in 86 Spielen bereits eine starke Bilanz aus dem regionalen Amateurfußball mit.

Zur Zeit ist Deldar für FC Borussia Derichsweiler im Einsatz und stellte dort erneut seine Qualitäten im vorderen Bereich unter Beweis. Mit seiner Dynamik, seinem Zug zum Tor und seiner Flexibilität in der Offensive passt Deldar gut in das Profil, das der Verein für die kommende Spielzeit sucht.