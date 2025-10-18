Delay: „Werden souverän gegen Heinersdorf gewinnen“

Der 7. Spieltag der Berliner Bezirksliga Staffel 2 steht ganz im Zeichen der Aufstiegskandidaten. Nach einem torreichen letzten Wochenende, das mit spektakulären Ergebnissen wie dem 4:4 zwischen Delay Sports und Marienfelde oder dem Last-Minute-Sieg von Tabellenführer GW Neukölln endete, sind die Rollen klar verteilt – oder doch nicht? Jedes der acht Duelle verspricht seine eigene Geschichte, sportlich wie emotional

Lübars kommt als Achter mit gemischten Gefühlen. Zwar gelang ein 2:1-Heimsieg gegen Heinersdorf, Neucoach Detlef Fitzek glaubt an einen Dreier beim VFB. Sieht sein Team im oberen Drittel

Der Tabellenzweite VfB Berlin ist nach dem ungefährdeten 3:0 bei Charlottenburg II weiter auf Kurs Richtung Landesliga. Trainer Maik Mann lobt insbesondere seine Defensive, die mit nur zwei Gegentoren die beste der Liga stellt. Im Angriff sorgt Gino Gillmeister (6 Tore) regelmäßig für Torgefahr, während John Klaucke (4 Tore) ein zuverlässiger Vollstrecker bleibt.

Mariendorf, aktuell Tabellenfünfzehnter, verlor denkbar knapp mit 2:3 gegen Spitzenreiter Neukölln, zeigte dabei aber Moral. Trainer Jonathan Lorenzi hofft auf eine Trendwende und setzt erneut auf seinen gefährlichsten Mann Roger Abdallah (5 Tore). Mit nur drei Punkten aus sechs Spielen steht der Traditionsverein jedoch unter Druck – eine weitere Niederlage könnte das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz bedeuten.

Sparta Lichtenberg steht auf Platz 9 und will nach der 2:5-Pleite bei Berliner TSC wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Trainer Kilian Kitta fordert von seiner Mannschaft mehr Stabilität in der Defensive und Verwertung der Chancen. Hoffnungsträger ist dabei Torjäger Luca Lescano, der mit 5 Treffern bereits für Furore sorgt.

Wittenau hingegen reist mit neuem Selbstvertrauen an. Das Team von Thomas Heyman gewann am vergangenen Spieltag souverän mit 4:0 gegen Wilhelmsruh und überzeugte dabei vor allem defensiv. Stürmer Philipp Engel (4 Tore) ist in guter Form und soll für die nötige Durchschlagskraft sorgen. Dennoch geht GW Neukölln als klarer Favorit in diese Partie.

Tabellenführer GW Neukölln steht mit fünf Siegen aus sechs Spielen ganz oben und will gegen den Zehnten Wittenauer SC Concordia seine Spitzenposition verteidigen. Trainer Volkan Ergin wird sein Team nach dem knappen 3:2-Erfolg bei Traber Mariendorf erneut auf maximale Konzentration einschwören. Besonders auf Torjäger N. Schyschka (7 Tore) und Florian Sander (5 Tore) wird es wieder ankommen, wenn Neukölln sein Offensivspiel entfaltet.

Heinersdorf musste zuletzt beim 1:2 in Lübars einen Rückschlag hinnehmen. Trainer Paul Koste hofft vor heimischer Kulisse auf einen Überraschungserfolg und setzt dabei vor allem auf Peer-Phillip Brendler, der mit 4 Toren in nur drei Spielen einer der effizientesten Angreifer der Liga ist. Dennoch spricht fast alles für Delay Sports – der Favorit will seine Aufstiegsambitionen mit einem Ausrufezeichen unterstreichen.

Aufsteiger Delay Sports, aktuell Vierter, musste sich am letzten Spieltag mit einem spektakulären 4:4 gegen Marienfelde II begnügen – zu wenig für Trainer Kevin Pannewitz, der vor der Saison das Ziel ausgab, „jedes Spiel zweistellig zu gewinnen“. Gegen den Siebten Heinersdorf soll der nächste Dreier her. In einem aktuellen Video auf YouTube (Kanal Delay-Sports) erwartet der B-Lizenz Trainer einen souveränen Dreier seiner Jungs. Die Offensive um Toptorjäger Pascal Brossmann (13 Tore) und Zulu Ernst (10 Tore) ist ohnehin das Maß aller Dinge in der Liga. Auch Sidney Friede (5 Tore) und Tim Sulmer (4 Tore, 5 Vorlagen) sind jederzeit für Treffer gut.

Morgen, 13:30 Uhr FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh SFC Veritas 96 SFCV 96 13:30 PUSH

Veritas 96 ist zurück im Geschäft. Nach dem 2:1-Sieg gegen Grünauer BC und der Rückkehr von Torjäger Sebastian Ghasemi-Nobakht (8 Tore) greift das Team von Spieler-Trainer Mehmet Aydin wieder voll in den Aufstiegskampf ein. Gemeinsam mit Mehmet Aydin selbst (6 Tore, 7 Vorlagen) und Gürkan Özkan (6 Tore) bildet Ghasemi-Nobakht eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Wilhelmsruh dagegen bleibt als Zwölfter hinter den Erwartungen zurück. Die 0:4-Niederlage bei Wittenau offenbarte eklatante Defizite. Trainer Henry Krüger setzt auf Heimstärke und Topstürmer David Ulm (5 Tore), um sich aus der Krise zu befreien. Gegen das formstarke Veritas-Team wird das jedoch ein schweres Unterfangen.

Morgen, 14:45 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde II SV Bosna Berlin 94 SV Bosna 14:45 PUSH

Zum Abschluss des Spieltags wartet ein echtes Highlight: Der Fünfte Marienfelde empfängt den Tabellendritten Bosna. Beide Teams haben 14 bzw. 15 Punkte und wollen mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitze machen. Marienfelde erkämpfte sich zuletzt ein spektakuläres 4:4 bei Delay Sports. Trainer Martin Lorenz kann nicht unzufrieden sein mit seinem Team. Jan Bünger (5 Tore) Marc-Jerome Schmidt und Joschka von der Sitt (beide 4 Tore) sind die Hoffnungsträger in der Offensive. Bosna hingegen gewann souverän mit 3:1 gegen Stern Britz und will die Serie fortsetzen. Trainer Edin Jukic baut dabei auf sein gefährliches Sturmduo Esmir Salihović und Arouna Kankou (jeweils 5 Tore). Der Sieger dieses Duells bleibt nicht nur ganz oben dran – er setzt auch ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen.

Morgen, 14:00 Uhr SV Stern Britz 1889 Stern Britz Berliner TSC Berliner TSC 14:00 PUSH

Stern Britz steht als Tabellenletzter ohne Punkt am Tabellenende und unter enormem Druck. Trainer Nico Legel hofft nach dem 1:3 bei Bosna auf den ersten Sieg der Saison, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Britz muss vor allem in der Defensive zulegen, will man gegen den direkten Konkurrenten bestehen. Der Berliner TSC holte am vergangenen Spieltag mit einem beeindruckenden 5:2 gegen Sparta Lichtenberg wichtige Punkte und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Trainer Konrad Wanka fordert nun Konstanz und will die kleine Serie ausbauen. Für beide Teams ist diese Partie ein richtungsweisendes Duell im Kampf um den Klassenerhalt.