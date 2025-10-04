Delay-Stars zurück in Berlin - Marienfelde II brennt

Der 6. Spieltag bringt Top-Duelle, Abstiegskampf und den ganz großen Favoriten Delay Sports gegen den ersten echten Prüfstein. Alle Begegnungen der Bezirksliga-Staffel in der Vorschau

Im Tabellenkeller kommt es zum wichtigen Duell zwischen Wittenau und Wilhelmsruh. Wittenau, trainiert von Thomas Heyman, ist nach fünf Spielen noch sieglos und steckt mit drei Punkten tief auf Rang 13 fest. Beim 1:3 in Grünau zeigten die Schwarz-Gelben zwar Einsatz, doch fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive. Wilhelmsruh um Trainer Henry Krüger tankte dagegen Selbstvertrauen: Das 5:1 gegen Traber Mariendorf war ein Befreiungsschlag, bei dem Stürmer David Ulm doppelt traf und nun schon bei fünf Saisontoren steht. Mit vier Punkten rangiert Concordia auf Platz zehn und könnte mit einem weiteren Sieg den Anschluss ans Mittelfeld herstellen. Für Wittenau ist es ein Schlüsselspiel, denn eine weitere Niederlage würde die Lage im Abstiegskampf verschärfen.

Für Lübars lief es zuletzt ernüchternd: Das 1:4 bei Stern Marienfelde offenbarte die Schwächen des Teams von Trainer Jens Oliver Mansfeld. Mit vier Punkten steht der Klub auf Rang elf. Immerhin hat Stürmer Tim Kühn mit drei Treffern gezeigt, dass er für Gefahr sorgen kann. Heinersdorf, trainiert von Paul Koste, fuhr am vergangenen Wochenende beim 3:1 gegen Charlottenburg den ersten Saisonsieg ein. Peer-Phillip Brendler ragte mit seinen vier Toren bislang heraus. Platz sieben klingt solide, doch die Mannschaft will sich weiter stabilisieren. In Lübars wartet ein offenes Duell zweier Teams, die dringend Punkte brauchen, um nicht unten reinzurutschen.

Die Aufgabe für die Traber-Elf von Trainer Jonathan Lorenzi könnte kaum schwerer sein. Nach dem 1:5 bei Concordia Wilhelmsruh steht Mariendorf mit nur drei Zählern auf Rang 14 – mitten im Abstiegskampf. Zwar haben Hans Karaj und Roger Abdallah bereits je drei Tore erzielt, doch defensiv ist der Traditionsklub viel zu anfällig. GW Neukölln, gecoacht von Volkan Ergin, reitet dagegen auf einer Erfolgswelle. Das 4:1 gegen Sparta Lichtenberg war der vierte Sieg im fünften Spiel. Mit 18 erzielten Toren gehört der Tabellendritte zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Nils Schyschka und Florian Sander stehen zusammen bei zehn Treffern – eine Offensivmacht. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Für Trainer Philip Preikschat und seine Charlottenburger war die 1:3-Niederlage in Heinersdorf ein Rückschlag. Mit nur vier Zählern hängt man auf Platz zwölf fest, trotz ordentlicher Ansätze im Offensivspiel. Christopher Voorhees erzielte bislang drei Tore und ist der Lichtblick.

Ganz anders die Stimmung beim VfB: Trotz der Niederlage gegen Veritas bleibt das Team von Maik Mann mit zwölf Punkten Vierter. Gino Gillmeister (fünf Tore) und John Klaucke (drei Tore) sorgen weiterhin für Torgefahr. Für den VfB gilt es nun, die kleine Delle sofort auszubügeln und im Auswärtsspiel wieder in die Spur zu finden.

Die Mannschaft von Trainer Patrick Rossa feierte am vergangenen Spieltag einen ganz wichtigen 2:0-Erfolg beim bis dahin ungeschlagenen VfB Berlin. Endlich konnten die Veritas-Kicker zeigen, dass sie auch ohne den verletzten Torjäger Sebastian Ghasemi-Nobakht mithalten können. Derzeit liegt der Aufsteiger mit zehn Punkten auf Rang sechs, bleibt aber im Rennen um die vorderen Plätze. Besonders Gürkan Özkan und Mehmet Aydin tragen mit ihren Toren und Vorlagen die Offensive.

Grünau um Trainer Christof Reimann gelang zuletzt ein 3:1-Heimsieg gegen Wittenau. Mit nun fünf Zählern rangiert das Team auf Platz neun. Lucian Grabowski hat bereits vier Treffer auf dem Konto und ist die gefährlichste Waffe der Grünauer. Veritas geht als Favorit ins Heimspiel, muss aber erneut clever agieren, um die kompakte Grünauer Defensive zu knacken.

Trainer Edin Jukic und seine Bosna-Elf bleiben oben dran. Das 4:1 gegen den Berliner TSC war der vierte Sieg in Folge, und mit zwölf Punkten liegt der Klub auf Rang fünf. Besonders Arouna Kankou und Esmir Salihović sorgen mit ihren Treffern für Stabilität im Angriff.

Ganz anders die Lage bei Stern Britz: Coach Nico Legel wartet weiter auf den ersten Punkt. Nach dem 0:5 gegen Delay Sports bleibt der Absteiger Tabellenletzter mit null Punkten. Zwar haben die Britzer immerhin schon sechs Tore erzielt, doch defensiv ist das Team viel zu anfällig. Bosna geht als klarer Favorit in dieses Duell.

Es ist das absolute Spitzenspiel des Spieltags. Delay Sports, das Projekt von Influencer Elias Nerlich, dominiert die Liga und liegt mit 37 erzielten Toren souverän auf Platz eins. Das 5:0 bei Stern Britz war eine weitere Machtdemonstration. Trainerduo Kevin Pannewitz und Andreas Schild fordert von seiner Mannschaft Woche für Woche zweistellige Siege. Mit Pascal Brossmann (13 Tore), Zulu Ernst (9) und Ex-Profi Sidney Friede (4) hat Delay die spektakulärste Offensive der Liga.

Doch nun kommt mit Stern Marienfelde ein echter Prüfstein. Das Team von Martin Lorenz steht punktgleich mit Delay auf Rang zwei und gewann zuletzt 4:1 gegen Lübars. Joschka von der Sitt erzielte bereits drei Tore und ist der Fixpunkt im Angriff. Marienfelde will Delay ärgern und die Sensation schaffen – doch gegen die geballte Offensivmacht der „Influencer-Elf“ scheint das fast unmöglich. Trotzdem: Das Stadion in Charlottenburg dürfte am Sonntag brennen.

Der Berliner TSC bleibt das Sorgenkind der Liga. Nur ein Punkt aus fünf Spielen und das jüngste 1:4 bei Bosna lassen die Mannschaft von Trainer Konrad Wanka auf Platz 15 feststecken. Lediglich drei Tore gelangen bislang – viel zu wenig für die Bezirksliga.

Der Berliner TSC bleibt das Sorgenkind der Liga. Nur ein Punkt aus fünf Spielen und das jüngste 1:4 bei Bosna lassen die Mannschaft von Trainer Konrad Wanka auf Platz 15 feststecken. Lediglich drei Tore gelangen bislang – viel zu wenig für die Bezirksliga.

Sparta Lichtenberg um Trainer Kilian Kitta erwischte beim 1:4 in Neukölln ebenfalls einen schlechten Tag. Mit sieben Punkten auf Rang acht sind die Lichtenberger jedoch im sicheren Mittelfeld. Luca Lescano mit fünf Treffern ist die Lebensversicherung im Angriff. Gegen den TSC gilt Sparta als Favorit, doch ein Ausrutscher könnte den Gastgebern den ersehnten Befreiungsschlag bescheren.

