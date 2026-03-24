Delay Sports zweistellig - Marienfelde II bleibt cool

Ali Wazneh von Delay Sports (rot) in Aktion – Foto: Frank Arlinghaus

Der Spieltag bestätigt die klare Struktur in der Bezirksliga Staffel 2: Tabellenführer Stern Marienfelde II bleibt souverän, während Delay Sports offensiv bei Bosna ein fettes Ausrufezeichen setzt. Dahinter bleibt das Verfolgerfeld um Veritas stabil, im Tabellenkeller geraten einige Teams weiter unter Druck.

Im Duell zwischen VfB Berlin 1911 und Wittenauer SC Concordia gibt es keinen Sieger. Devakov bringt den VfB in Führung, Strassner gleicht noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel trifft Gillmeister für den VfB, doch erneut ist es Strassner, der spät den Ausgleich erzielt.

Delay Sports Berlin zeigt erneut seine enorme Offensivpower und überrollt Bosna Berlin. Friede trifft mehrfach früh, auch Mehmedovic und Ernst legen nach. In der zweiten Hälfte schrauben Yildirim, Brossmann, Tloczynski und Cakin das Ergebnis weiter in die Höhe. Bosna gelingt durch Karimou nur der Ehrentreffer.

Spandauer FC Veritas bleibt oben dran und gewinnt deutlich bei Heinersdorf. Aydin bringt sein Team früh in Führung, Uslucan und Alim erhöhen noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgen Özkan und ein weiterer Treffer von Aydin für klare Verhältnisse. Heinersdorf trifft durch Hawelitschek und Brendler.

BSV GW Neukölln feiert einen Kantersieg gegen den Berliner TSC. Schyschka trifft mehrfach und führt sein Team schon früh auf die Siegerstraße. Maenaoui, Bärenfeldt und Syrocki bauen den Vorsprung weiter aus. Der TSC kommt durch Sameni lediglich zum zwischenzeitlichen Treffer.

Concordia Wilhelmsruh setzt sich in einem torreichen Spiel gegen Sparta Lichtenberg II durch. Bandemer und Meissner bringen die Gastgeber früh in Führung. Nach dem Anschluss durch Bijnaar und dem zwischenzeitlichen Treffer von Del Prado bleibt Wilhelmsruh stabil und entscheidet die Partie durch Ulm, Klemm und Zahn.

Grünauer BC lässt Traber Mariendorf keine Chance und feiert einen deutlichen Heimsieg. Der vierte Dreier in Folge. Und das nach dem spektakulären Trainerwechsel. Grabowski trifft doppelt, auch Schneidereit, Borrmann und Baum reihen sich ein. In der Schlussphase sorgen Reinhold und Manig für den Endstand. Traber bleibt tief im Tabellenkeller.

Lübars setzt sich knapp bei Stern Britz durch und sammelt wichtige Punkte im oberen Tabellenbereich. Johannsen bringt die Gäste früh in Führung, Schareina legt nach. Britz kommt durch Schneider noch einmal heran, doch Lübars bringt den Vorsprung über die Zeit.

Stern Marienfelde II bleibt das Maß der Dinge und fertigt Charlottenburg II klar ab. Pylla eröffnet früh, Schmidt und Dellbrück erhöhen noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel treffen von der Sitt und Feldmann zum deutlichen Sieg. Der Tabellenführer bleibt damit weiterhin ungeschlagen.

Marienfelde II will den Abstand zu Delay (rot) vergrößern – Foto: Frank Arlinghaus