Delay Sports zweistellig - GW Neukölln Pleite bei Bosna

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 liefert reichlich Tore und klare Statements: Delay Sports erfüllt seine eigene Vorgabe (Kevin Pannewitz Ansage vor der Saison) und gewinnt zweistellig. Marienfelde II verteidigt die Tabellenspitze, Veritas bleibt dran. GW Neukölln erlebt in Bosna ein bitteres 3:6, während Lübars seinen starken Lauf bestätigt und bereits den sechsten Sieg aus neun Partien holt. Hinten wird es enger – Wilhelmsruh und Stern Britz liefern sich ein wildes Spiel, Charlottenburg II bleibt chancenlos.
Lübars geht zunächst durch Scharreina in Führung, doch Mariendorf gleicht durch Al-Taie aus. Noch vor der Pause stellt Parlak das 2:1 her. Nach dem Seitenwechsel baut Lacaj das Ergebnis aus. In der Schlussphase trifft Scharreina ein zweites Mal und besiegelt den 4:1-Heimsieg. Lübars gewinnt damit zum sechsten Mal in den letzten neun Spielen.
Concordia kontrolliert die Partie von Beginn an. Ejder erzielt den ersten Treffer, kurz darauf erhöht Lamprecht. Nach der Pause trifft Strasner, später Rokstein, und in der Schlussphase sorgt Hibbert für den fünften Treffer. Charlottenburg bleibt über die gesamte Spielzeit ohne gefährliche Offensivaktionen.
Veritas führt früh durch ein Tor von Ghasemi-Nobakht, kurz darauf erhöht derselbe Spieler auf 2:0. Uslucan trifft noch vor dem Pausenpfiff zum 3:0. Nach dem Seitenwechsel baut Aydin auf 4:0 aus. Zwar trifft Wanka für den TSC, doch Berbati stellt direkt wieder den Vier-Tore-Abstand her. Veritas bleibt klarer Verfolger von Tabellenführer Marienfelde II.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit explodiert die Partie im zweiten Durchgang. Bosna geht durch Hamzic in Führung. Kurz darauf baut Kankou auf 2:0 aus. Ein weiteres Tor von Colic macht das 3:0. Neukölln verkürzt dann durch Schyschka. Bosna antwortet sofort und trifft durch Hamzic erneut. Neukölln kommt noch einmal durch ein Eigentor und durch Ward heran, bevor Salihovic in der Nachspielzeit zum 6:3-Endstand trifft.
Delay Sports bestätigt erneut sein „zweistellig pro Spiel“-Saisonziel. Schon früh treffen Dietrich und Ernst, im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit baut Friede das Ergebnis mehrfach aus. Zur Pause steht es 5:0. Nach dem Seitenwechsel geht das Schützenfest weiter: Wazneh trifft, erneut Ernst, mehrfach Friede, wieder Dietrich und spät im Spiel auch Brossmann. Sparta bleibt ohne Chance.
Heinersdorf startet stark und führt zur Pause durch Tore von Senf und Brendler mit 2:0. Berlin 1911 dreht die Partie in der zweiten Halbzeit komplett: Zunächst trifft Klaucke, danach gleicht Walter aus. Kurz darauf bringt Schmidt die Gäste in Führung. In der Schlussphase erzielt Walter seinen zweiten Treffer und macht das 4:2 perfekt.
Marienfelde setzt sich früh ab: Petroulas trifft zweimal im ersten Durchgang. Grünau meldet sich nach dem Wechsel zurück, zunächst durch Schnabel, dann durch Grabowski, aber dazwischen erzielt Schmidt das 3:1 für Marienfelde. Grünau kommt spät auf 3:2 heran, mehr passiert jedoch nicht. Marienfelde bleibt Tabellenführer.
Wilhelmsruh geht früh in Führung, als Weber den ersten Treffer erzielt. Kurz darauf erhöht Reinke-Schiefer und stellt auf 0:2. Noch vor dem Pausenpfiff verkürzt Hirik für Britz. Nach der Pause gleicht Schneider zum 2:2 aus, doch Wilhelmsruh antwortet unmittelbar: Weber trifft erneut. Zwar gelingt Güngör der Anschluss, doch Reinke-Schiefer entscheidet die Partie mit zwei weiteren Treffern zum 5:3-Endstand.
___________________________________________________________________________________________________
