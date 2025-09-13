Delay Sports zurück: Berliner TSC statt 10.000 Fans

Der Influencer-Klub Delay Sports sorgte vergangene Woche für Schlagzeilen: Ein Trainingslager in Herzogenaurach, Testspiele gegen Eintracht Bamberg (4:3) und den FC Ingolstadt (0:2) – jeweils vor 5000 Zuschauern. Am Sonntag folgt die Rückkehr in den Berliner Bezirksliga-Staffel 2 Alltag: Statt großer Bühne geht es für das Team von Kevin Pannewitz und Andreas Schild beim TSV Lichtenberg um nüchterne drei Punkte. Alle Spiele vom 3.Spieltag in der Vorschau

Der VfB Berlin setzt seine starke Frühform fort und steht nach dem 2:0 beim Berliner TSC verlustpunktfrei auf Rang drei. In der Woche findet das Pokalspiel (1:7) gegen den Regionalligisten BFC Dynamo statt. Trainer Maik Mann kann sich auf die Offensivstärke von John Klaucke und Gino Gillmeister verlassen, die bereits jeweils zwei Treffer auf ihr Torkonto verbuchen können. Nun wartet Traber Mariendorf, das von Coach Jonathan Lorenzi betreut wird und nach zwei Spieltagen mit 0 Punkten und 2:16 Toren am Tabellenende steht. Zwar traf Hans Karaj schon zweimal, doch die Defensive bricht regelmäßig auseinander. Alles spricht für den VfB, doch unterschätzen darf man Traber nicht – gerade in solchen Spielen lauern Überraschungen.

Nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen Wittenau antwortete Delay Sports mit einem historischen 11:0 gegen Traber. Kevin Pannewitz und Andreas Schild haben den Influencer-Klub von Elias Nerlich (Eligella) schnell wieder auf Kurs gebracht. Vor allem Ernst mit fünf Toren und Brossmann mit drei Treffern und drei Assists sorgen für Furore. In der Woche bestreitet Delay-Sports ein Trainingslager in Herzogenaurach. Bei zwei Testspielen in Bayern kommen 10000 Zuschauer. Die wird der Berliner TSC nicht liefern. Sie warten noch auf den ersten Saisontreffer. Coach Konrad Wanka sah beim 0:2 gegen den VfB Berlin zwar eine engagierte Leistung, doch offensiv fehlt bislang die Durchschlagskraft. Auf dem Papier ein ungleiches Duell, das für Delay Sports zur Pflichtaufgabe wird.

Bosna ist das Team der Stunde. Nach dem klaren 5:1 bei Sparta Lichtenberg II grüßt die Mannschaft von Trainer Edin Jukic von Tabellenplatz zwei. Besonders Kankou und Badr sind treffsicher, beide stehen bereits bei drei bzw. zwei Toren. Nun kommt Lübars, das unter Jens Oliver Mansfeld noch sieglos ist. Das 1:1 bei Wittenau brachte zwar den ersten Punkt, doch in der Tabelle rangiert Lübars nur auf Platz zehn. Hoffnung macht der Doppelpacker Schareina. Dennoch geht Bosna als klarer Favorit in dieses Duell.

Morgen, 12:45 Uhr BSV Heinersdorf Heinersdorf Wittenauer SC Concordia Wittenau 12:45 PUSH

Beide Teams sind noch sieglos, haben aber auch nicht verloren. Heinersdorf unter Trainer Paul Koste spielte zuletzt 2:2 in Grünau, Wittenau um Thomas Heyman trennte sich 1:1 von Lübars. Defensiv stehen beide kompakt, offensiv fehlt noch der letzte Punch. Besonders bitter für Wittenau: Trotz Chancen reichte es bisher nur für zwei Treffer. Platz neun gegen Platz acht klingt nach einem ausgeglichenen Mittelfeldduell, in dem Nuancen über den ersten Saisonsieg entscheiden könnten. Für Absteiger Wittenau viel zu wenig aktuell.

Morgen, 13:30 Uhr FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh BSV GW Neukölln 1950 GW Neukölln 13:30 PUSH

Wilhelmsruh verlor am zweiten Spieltag knapp 2:3 gegen Stern Marienfelde II und wartet noch auf den ersten Sieg. Trainer Henry Krüger will den Heimvorteil nutzen, um von Platz elf nach oben zu klettern. Doch mit GW Neukölln kommt ein gefährlicher Gegner. Coach Volkan Ergin sah beim 4:1 in Britz einen starken Auftritt seiner Offensive. N. Schyschka und Florian Sander gehören bereits zu den besten Torjägern der Liga mit jeweils zwei Treffern. Der aktuelle Tabellenplatz spricht für Neukölln, doch Wilhelmsruh wird alles in die Waagschale werfen.

Morgen, 13:30 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde II SFC Veritas 96 SFCV 96 13:30 live PUSH

Eines der Topspiele des Spieltags. Stern Marienfelde II hat nach dem 3:2 bei Wilhelmsruh vier Punkte auf dem Konto und ist ordentlich gestartet. Trainer Martin Lorenz freut sich vor allem über die mannschaftliche Geschlossenheit. Doch nun kommt der Tabellenführer. Veritas fegte Charlottenburg mit 9:1 vom Platz. Coach Patrick Rossa kann sich auf Sebastian Ghasemi-Nobakht verlassen, der bereits sieben Tore erzielte, und auf Gürkan Özkan (3 Tore) sowie Mehmet Aydin (2 Treffer), die ebenfalls glänzen. Mit 13 Treffern nach zwei Spielen ist Veritas die Offensivmaschine der Liga. Platz sechs gegen Platz eins – hier will Veritas ein weiteres Ausrufezeichen setzen.

Was ist mit Stern Britz los ? Als Absteiger starten sie denkbar schlecht. Zwei Heimniederlagen und die Pokalpleite (1:8) gegen den Berlin-Ligisten Frohnauer SC. Das Team von Trainer Nico Legel liegt punktlos auf Rang 15. Nun muss gegen Charlottenburg II ein Sieg her, sonst droht der Fehlstart. Doch auch Charlottenburg um Philip Preikschat hat Probleme, nach dem 1:9 bei Veritas rangiert der SCC II auf Platz 14. Nur ein Zähler bisher. Im Pokal fliegt die Berlin-Liga Reserve sang und klanglos gegen Union 06 II raus (1:5). Beide Teams haben die schwächsten Defensiven der Liga – ein echtes Kellerduell, bei dem die Nervenstärke entscheidet.

Morgen, 14:00 Uhr Grünauer BC 1917 Grünauer BC SV Sparta Lichtenberg SV Sparta II 14:00 PUSH

Grünau holte beim 2:2 gegen Heinersdorf den ersten Punkt, bleibt aber auf Platz 13. Trainer Christof Reimann fordert von seiner Elf mehr Konsequenz in der Defensive. Im Pokal kicken sie mal eben den Berlin-Ligisten Polar Pinguin mit sage und schreibe 5:2 raus. Da geht noch richtig was. Sparta Lichtenberg II reist mit einer herben 1:5-Niederlage gegen Bosna an. Coach Kilian Kitta setzt auf Torjäger Luca Lescano, der schon dreimal traf, doch die Defensive ist anfällig. Tabellenplatz sieben bedeutet zwar gesichertes Mittelfeld, aber mit einer weiteren Niederlage könnte es nach unten gehen. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel. ___________________________________________________________________________________________________ Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2

