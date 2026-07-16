Delay Sports zu Gast beim KFC: Ein Highlight für ganz Krefeld Sebastian Schmidt, Sportdirektor des KFC Uerdingen, hat mit FuPa Niederrhein über den Stellenwert des Highlight-Spiels gegen Delay Sports Berlin gesprochen. Das verspricht er sich von der Partie, in der Tradition auf eine neue Fußballwelt trifft. von Linus Bien · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser

Der KFC Uerdingen empfängt Delay Sports Berlin – Foto: Markus Becker

Am 1. August dieses Jahres steht wohl das größtmögliche Highlight in der Saisonvorbereitung des KFC Uerdingen an. Denn dann ist Delay Sports Berlin zu Gast in der Grotenburg. Und natürlich wird dieses Spiel, bei dem der KFC auf den von den Influencern Elias Nerlich und Sidney Friede gegründeten Verein trifft, ein überregionales Publikum erreichen. Das erwartet KFC-Sportdirektor Sebastian Schmidt von dieser Begegnung.

>>> Hier kommt ihr zum Spiel KFC Uerdingen - Delay Sports Berlin >>> Schaut euch hier den Kader von Delay Sports Berlin an Diese Partie zwischen dem KFC und Delay, wie sie umgangssprachlich genannt werden, ist weit mehr als ein normales Testspiel, auch wenn Julian Stöhr und sein Team den sportlichen Aspekt sicherlich nicht völlig im Hintergrund verschwinden lassen werden. Denn in der Grotenburg werden mehrere tausend Zuschauer erwartet. Außerdem ist das mediale Interesse rund um den Verein deutlich gewachsen: „Das ist ganz klar ein überregionales Spiel, ein überregionales Event“, erzählt Schmidt. Die junge Zielgruppe soll wieder KFC Uerdingen finden Die Beweggründe für ein Duell gegen eine Mannschaft, die ein so großes Interesse auf sich zieht und auf Instagram über 500.000 Follower hat, liegen im Grunde auf der Hand. Man wolle eine jüngere Zielgruppe ansprechen, die an den glorreichen Tagen der Uerdinger vermutlich noch nicht mal auf der Welt war und eben eine überregionale Aufmerksamkeit erreichen. Ganz nach dem Motto: Der KFC Uerdingen gehört auf die Fußballkarte Deutschlands. „Die öffentliche Wahrnehmung einer ganz anderen, jungen Zielgruppe war immens. Das ist auch mit der Grund, warum wir das machen. Diese Tradition trifft auf eine neue Fußballwelt“, erklärt Sebastian Schmidt im Interview die Beweggründe.

Und der wirtschaftliche Aspekt kommt neben der öffentlichen Wahrnehmung auch nicht zu kurz. Es wird zwar kein finanzielles Feuerwerk für das Krefelder Urgestein, aber mit Blick auf das Sponsoring könnten sich neue Türen öffnen: „Natürlich ist so ein Spiel wirtschaftlich sehr interessant. Wir werden nicht mit einer schwarzen Null aus der Veranstaltung herausgehen. Und es wird auch einen Sponsor of the Day geben“, schildert Schmidt die aktuelle Lage. Welcher Sponsor es sein wird, präsentiert der Verein in den kommenden Tagen. Trotz Eventcharakter kein „Gaudi-Spiel“ Ein Teil, der das wirtschaftliche Paket tragen wird, sind die Ticketverkäufe. Erstmals kommt der Berliner Landesligist nach Nordrhein-Westfalen. Entsprechend sind knapp zwei Wochen vor diesem Spiel bereits 3300 bis 3400 Tickets vergriffen. Eine mögliche Eröffnung der Gegengerade bei noch höherem Interesse steht ebenfalls im Raum.