Delay Sports zerlegt TSC - Veritas fehlt Tormaschine

Der dritte Spieltag der Berliner Bezirksliga-Staffel 2 hatte alles: Tore im Dutzend, Kantersiege, knappe Duelle. Delay Sports machte mit dem 15:1 gegen Berliner TSC sein nächstes Fußballfest perfekt. Bosna und der VfB Berlin marschieren makellos mit. Am Tabellenende bleibt es düster für Stern Britz und Traber Mariendorf.

Auch der VfB bleibt ohne Punktverlust. Nach zwei Toren vor der Pause durch Chu und Becker legte die Heimmannschaft im zweiten Durchgang nach. Klaucke erhöhte, ehe Gillmeister mit einem Doppelpack traf. Den Schlusspunkt setzte Fadel. Mariendorf steckt nach drei Spielen tief im Tabellenkeller.

Die Nerlich-Elf zerlegte den Berliner TSC in alle Einzelteile. Schon vor der Pause war die Partie beim 8:0 entschieden. Brossmann traf vierfach, Kyeremeh steuerte einen Doppelpack bei, ebenso wie Friede. Ernst glänzte mit drei Treffern, dazu trafen Schlitt, Nerlich und Kühn. Für die Gäste blieb nur ein Ehrentreffer durch Castro-Munoz kurz vor Schluss. Delay Sports hält damit sein Versprechen, fast jedes Spiel zweistellig zu gewinnen.

Bosna bleibt ebenfalls mit weißer Weste. Kankou brachte die Gastgeber in Führung. Nach der Pause erhöhte Salihovic. Zwar konnte Savas für Lübars noch einmal verkürzen, doch am Ende stand der dritte Bosna-Sieg im dritten Spiel.

Heinersdorf sicherte sich spät den Ausgleich durch Brendler. Zuvor hatte Engel die Gäste kurz vor der Pause in Führung gebracht. Am Ende trennten sich beide Teams leistungsgerecht unentschieden.

Ein wahres Torfestival: Wilhelmsruh lag dank Treffern von Wickner, Weber und Dorn zwischenzeitlich sogar vorne. Doch Neukölln schlug eiskalt zurück. Sander, Friede, Schyschka und Mouhamad waren die Garanten für den spektakulären Auswärtssieg.

Ein intensives Match, in dem Graupner für Marienfelde früh die Führung markierte. Nach der Pause erhöhte Brandtner, ehe Alan für Veritas verkürzte. Doch die Hausherren brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Veritas mit seinen Topstars Aydin, Sebastian Ghasemi-Nobakht (fehlte verletzt) und Özkan verliert die Tabellenkrone.

Sieht wie ein Tor aus für Marienfelde II vs Veritas – Foto: Olaf Kapell

Britz erlebte den nächsten bitteren Nachmittag. Zwar trafen Hirik und Moloshnyi, doch die Gäste waren gnadenlos. Reindler, Voorhees und Ly trafen in Hälfte eins, danach legten erneut Voorhees, ein Eigentor von Gomes und Akerkkaou nach. Charlottenburg nimmt die Punkte mit, während Britz weiter sieglos bleibt

Im Duell auf Augenhöhe brachte Grabowski die Hausherren noch vor der Pause in Front. Doch Sparta kam stark aus der Kabine und glich durch El Toumi El Hafian früh im zweiten Durchgang aus. Beide Teams ließen danach Chancen liegen – die Punkteteilung war folgerichtig.

