Ligabericht
Delay Sports zerlegt TSC - Veritas fehlt Tormaschine

Alle Spiele der Bezirksliga-Staffel 2: Nerlich-Klub mit Kantersieg, Verfolger halten Anschluss – Britz und Traber weiter punktlos

Der dritte Spieltag der Berliner Bezirksliga-Staffel 2 hatte alles: Tore im Dutzend, Kantersiege, knappe Duelle. Delay Sports machte mit dem 15:1 gegen Berliner TSC sein nächstes Fußballfest perfekt. Bosna und der VfB Berlin marschieren makellos mit. Am Tabellenende bleibt es düster für Stern Britz und Traber Mariendorf.

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
6
0
Abpfiff

Auch der VfB bleibt ohne Punktverlust. Nach zwei Toren vor der Pause durch Chu und Becker legte die Heimmannschaft im zweiten Durchgang nach. Klaucke erhöhte, ehe Gillmeister mit einem Doppelpack traf. Den Schlusspunkt setzte Fadel. Mariendorf steckt nach drei Spielen tief im Tabellenkeller.

So., 14.09.2025, 12:15 Uhr
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
2
1
Abpfiff

Bosna bleibt ebenfalls mit weißer Weste. Kankou brachte die Gastgeber in Führung. Nach der Pause erhöhte Salihovic. Zwar konnte Savas für Lübars noch einmal verkürzen, doch am Ende stand der dritte Bosna-Sieg im dritten Spiel.

SV Bosna in Aktion
SV Bosna in Aktion – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

So., 14.09.2025, 12:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
15
1
Abpfiff

Die Nerlich-Elf zerlegte den Berliner TSC in alle Einzelteile. Schon vor der Pause war die Partie beim 8:0 entschieden. Brossmann traf vierfach, Kyeremeh steuerte einen Doppelpack bei, ebenso wie Friede. Ernst glänzte mit drei Treffern, dazu trafen Schlitt, Nerlich und Kühn. Für die Gäste blieb nur ein Ehrentreffer durch Castro-Munoz kurz vor Schluss. Delay Sports hält damit sein Versprechen, fast jedes Spiel zweistellig zu gewinnen.

So., 14.09.2025, 12:45 Uhr
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
1
1
Abpfiff

Heinersdorf sicherte sich spät den Ausgleich durch Brendler. Zuvor hatte Engel die Gäste kurz vor der Pause in Führung gebracht. Am Ende trennten sich beide Teams leistungsgerecht unentschieden.

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
3
6
Abpfiff

Ein wahres Torfestival: Wilhelmsruh lag dank Treffern von Wickner, Weber und Dorn zwischenzeitlich sogar vorne. Doch Neukölln schlug eiskalt zurück. Sander, Friede, Schyschka und Mouhamad waren die Garanten für den spektakulären Auswärtssieg.

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
2
1

Ein intensives Match, in dem Graupner für Marienfelde früh die Führung markierte. Nach der Pause erhöhte Brandtner, ehe Alan für Veritas verkürzte. Doch die Hausherren brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Veritas mit seinen Topstars Aydin, Sebastian Ghasemi-Nobakht (fehlte verletzt) und Özkan verliert die Tabellenkrone.

Sieht wie ein Tor aus für Marienfelde II vs Veritas
Sieht wie ein Tor aus für Marienfelde II vs Veritas – Foto: Olaf Kapell

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
2
6
Abpfiff

Britz erlebte den nächsten bitteren Nachmittag. Zwar trafen Hirik und Moloshnyi, doch die Gäste waren gnadenlos. Reindler, Voorhees und Ly trafen in Hälfte eins, danach legten erneut Voorhees, ein Eigentor von Gomes und Akerkkaou nach. Charlottenburg nimmt die Punkte mit, während Britz weiter sieglos bleibt

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
1
1
Abpfiff

Im Duell auf Augenhöhe brachte Grabowski die Hausherren noch vor der Pause in Front. Doch Sparta kam stark aus der Kabine und glich durch El Toumi El Hafian früh im zweiten Durchgang aus. Beide Teams ließen danach Chancen liegen – die Punkteteilung war folgerichtig.

