Delay Sports: Wechsel-Entscheidung um Torjäger Brossmann gefallen Zukunft des Stürmers geklärt von ser · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Die Zukunft von Torjäger Pascal Brossmann war lang ungeklärt. Nun hat der Stürmer von Delay Sports eine Entscheidung getroffen.

Dass Delay Sports höchstwahrscheinlich den vierten Aufstieg in Serie wird feiern können, liegt auch an Pascal Brossmann. Der 23-Jährige ist Top-Torjäger des Bezirksligisten, hat 37 der 175 Tore erzielt. Mit einem Sieg am Samstag bei Sparta Lichtenberg II könnte der Tabellenführer der Staffel 2 den Aufstieg in die Landesliga klarmachen. Ob Brossmann dann weiter Teil des Teams sein würde, stand lang in den Sternen. Ein Wechsel zu einem höherklassigeren Verein stand im Raum. Im Winter durfte er bei Hertha BSC II mittrainieren und in Testspielen mitwirken und auf sich aufmerksam machen. Der Transfer kam damals nicht zustande, auch weil Brossmann die Saison bei Delay Sports beenden wollte. Für den nun anstehenden Sommer galt ein Wechsel dann aber als sehr wahrscheinlich.

Und nachdem lange gemunkelt wurde und Gerüchte kursierten, hat Brossmann nun eine Entscheidung getroffen. Auf seinem neuen YouTube-Kanal, den er mit Kumpel und Teamkollege Sky Vincent Tloczynski betreibt, wurde in einem kürzlich veröffentlichten Video auch die Frage nach "Pallis" Zukunft gestellt. Brossmann dazu: „Ich halte es einfach kurz und knapp. Ich bleib auf jeden Fall nächste Saison." Eine Nachricht, die die Anhänger von Delay Sports, aber auch den gesamten Verein um Elias Nerlich und Sidney Friede sehr freuen dürfte. Schließlich kann man die Torjägerqualitäten Brossmanns auch in der Landesliga gut gebrauchen.