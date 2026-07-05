Delay Sports vermeldet neun Abgänge

– Foto: Olaf Kapell

Demnach werden Michael Dada , Piet Kühn , Fabian Dietrich und Paul Beckmann fest Teil der 2. Herrenmannschaft, die von Bilal Kamarieh trainiert wird. Kühn und Beckmann bestritten schon in der vergangenen Saison mehr Spiele für die damals noch Kreisliga-Mannschaft. Auch Dada (2 Spiele) und Dietrich (5) kamen dort zum Einsatz, liefen aber hauptsächlich noch für die Erste auf.

Nach dem vierten Aufstieg in Folge greift Delay Sports in der kommenden Spielzeit in der Landesliga an. Hierfür startet das Team um Trainer Kevin Pannewitz am morgigen Montag in die Vorbereitung. Zuvor hat das Team neun Spieler verabschiedet, die teilweise in die zweite Mannschaft (Bezirksliga), teilweise aber auch zu anderen Vereinen wechseln werden.

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