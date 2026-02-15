Delay Sports unterliegt Rudow, Hertha 03 gelingt Generalprobe

Endlich kann wieder gespielt werden. Zahlreiche Teams nutzen die Gelegenheit, um zu testen. Alle Partien vom Sonntag im Überblick:
SC Minerva 1893 Berlin III – BFC Meteor 06 III | 2:3
SFC Stern 1900 – FSV Hansa 07 | 1:4
NFC Rot-Weiß II - Motherland Berlin SC | 4:3
Berliner SV 92 III – FC Viktoria 1889 Berlin V | 5:4
1. FC Schöneberg II - SC Charlottenburg II | 3:3
SSC Südwest 1947 – Türkiyemspor Berlin | 1:1
1. FC Novi Pazar 1895 – SV Bosna Berlin 94 | 1:5
Friedrichshagener SV 1912 – SV Prötzel | 5:0
SC Gatow II – SF Kladow II | 6:2
BSC Marzahn – VfB Fortuna Biesdorf III | 0:4
SpVgg Tiergarten 58 – SC Westend 1901 | abgesagt
SC Borsigwalde 1910 Berlin II – FC Polonia Berlin | 1:6
Lichtenrader BC 1925 – Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | 2:3
SSC Teutonia - SV BW Hohen Neuendorf | 3:2
SV Buchholz – 1.FC PV Nord | 2:3
FC Hellas Berlin 1984 – SV Deportivo Latino | 1:3
SC Minerva 1893 Berlin – FC Nordost Berlin | 4:2
FC Treptow – Grünauer BC 1917 II | abgesagt
SFC Stern 1900 II – BFC Preussen II | 3:0
Berliner SV 92 – BSV Eintracht Mahlsdorf II |
Anstoß: 12:00 Uhr
SC Union 06 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 | 2:3
SC Staaken Ü32 – FC Brandenburg 03 | 10:2
FSV Spandauer Kickers – S.D. Croatia Berlin | 1:3
NFC Rot-Weiß - SV Sparta Lichtenberg II | 1:2
BSC Rehberge 1945 – Borussia Pankow 1960 | 7:2
FSV Fortuna Pankow 46 – SV Lichtenberg 47 II | 2:1
SFC Veritas 96 II – SV Berlin-Chemie Adlershof II | 2:2
FC Internationale Berlin II – SC Berliner Amateure | 1:4
BSV Dersim 1993 – BSV Hürtürkel | 1:0
SC Siemensstadt – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 | 1:2
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II – Berliner SV 92 II | 4:1
BSC Eintracht Südring – NSF 1907 | 0:1
VfB Einheit zu Pankow 1893 – SV Blau-Gelb Berlin |
Anstoß: 13:00 Uhr
Berlin Hilalspor – BSV GW Neukölln 1950 | 3:5
SV Schmöckwitz-Eichwalde – Grünauer BC 1917 |
Anstoß: 13:00 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982 – VfB Sperber Neukölln 1912 II | 2:5
TSV Rudow Berlin – Delay Sports Berlin | 3:2
SC Gatow – FC Spandau 06 | 6:1
Spandauer SV – RFC Liberta 1914 | 4:4
VfB Sperber Neukölln 1912 – SSC Südwest 1947 II |
Anstoß: 13:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin IV – SSC Südwest 1947 III | 6:2
FC Arminia Tegel II – BSC Eintracht Südring III | abgesagt
SC Union 06 II – TuS Makkabi Berlin II | 3:4
1. Eintracht Spandau – 1. FFV Spandau | abgesagt
SV Buchholz II – 1.FC PV Nord II | 4:2
VfB Hermsdorf Berlin – Frohnauer SC 1946 | 3:3
SC Borsigwalde 1910 Berlin – SV BW Hohen Neuendorf II | 6:1
FC Stern Marienfelde 1912 – SV Adler Berlin 1950 | 5:3
FC Viktoria 1889 Berlin II – Friedenauer TSC | 0:1
Sportfreunde Johannisthal – Köpenicker FC | 3:3
FSV Spandauer Kickers II – SSC Teutonia II | 5:0
SV BW Berolina Mitte 49 – BSV Eintracht Mahlsdorf U19 | 0:1
SV Berlin-Chemie Adlershof – SV Askania Coepenick 1913 | 2:5
SG Blankenburg – Weißenseer FC | 2:4
TSV Mariendorf 1897 – FC Hertha 03 Zehlendorf | 1:4
SV Stern Britz 1889 – VfB Concordia Britz 1916 | 3:5
SC Union-Südost - Club-Italia Berlin | 7:4
Teltower FV 1913 – FV Wannsee | 1:2
VfB Fortuna Biesdorf – Pfeffersport | 3:1
BSV Dersim 1993 II – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin II | 12:0
BSV Victoria 90 Friedrichshain III – SV Sparta Lichtenberg | 3:1
SC Minerva 1893 Berlin IV – CSV Afrisko
Anstoß: 15:00 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982 II – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin III | 4:3
TSV Rudow Berlin II – BSV GW Neukölln 1950 II | 3:1
VfB Berlin 1911 II – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
Anstoß: 15:45 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49 II – BSV Hürtürkel II
Anstoß: 15:45 Uhr
SC Berliner Amateure II - FSV Hansa 07 II | 0:0
BSV Victoria 90 Friedrichshain II – BW Friedrichshain II
Anstoß: 17:00 Uhr
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.