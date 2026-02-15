 2026-02-09T08:36:21.830Z

Testspiel

Delay Sports unterliegt Rudow, Hertha 03 gelingt Generalprobe

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 17:20 Uhr · 0 Leser
Endlich kann wieder gespielt werden. Zahlreiche Teams nutzen die Gelegenheit, um zu testen. Alle Partien vom Sonntag im Überblick:

Sonntag, 15. Februar

SC Minerva 1893 Berlin III – BFC Meteor 06 III | 2:3

SFC Stern 1900 – FSV Hansa 07 | 1:4

NFC Rot-Weiß II - Motherland Berlin SC | 4:3

Berliner SV 92 III – FC Viktoria 1889 Berlin V | 5:4

1. FC Schöneberg II - SC Charlottenburg II | 3:3

SSC Südwest 1947 – Türkiyemspor Berlin | 1:1

1. FC Novi Pazar 1895 – SV Bosna Berlin 94 | 1:5

Friedrichshagener SV 1912 – SV Prötzel | 5:0

SC Gatow II – SF Kladow II | 6:2

BSC Marzahn – VfB Fortuna Biesdorf III | 0:4

SpVgg Tiergarten 58 – SC Westend 1901 | abgesagt

SC Borsigwalde 1910 Berlin II – FC Polonia Berlin | 1:6

Lichtenrader BC 1925 – Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | 2:3

SSC Teutonia - SV BW Hohen Neuendorf | 3:2

SV Buchholz – 1.FC PV Nord | 2:3

FC Hellas Berlin 1984 – SV Deportivo Latino | 1:3

SC Minerva 1893 Berlin – FC Nordost Berlin | 4:2

FC Treptow – Grünauer BC 1917 II | abgesagt

SFC Stern 1900 II – BFC Preussen II | 3:0

Berliner SV 92 – BSV Eintracht Mahlsdorf II |
Anstoß: 12:00 Uhr

SC Union 06 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 | 2:3

SC Staaken Ü32 – FC Brandenburg 03 | 10:2

FSV Spandauer Kickers – S.D. Croatia Berlin | 1:3

NFC Rot-Weiß - SV Sparta Lichtenberg II | 1:2

BSC Rehberge 1945 – Borussia Pankow 1960 | 7:2

FSV Fortuna Pankow 46 – SV Lichtenberg 47 II | 2:1

SFC Veritas 96 II – SV Berlin-Chemie Adlershof II | 2:2

FC Internationale Berlin II – SC Berliner Amateure | 1:4

BSV Dersim 1993 – BSV Hürtürkel | 1:0

SC Siemensstadt – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 | 1:2

SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II – Berliner SV 92 II | 4:1

BSC Eintracht Südring – NSF 1907 | 0:1

VfB Einheit zu Pankow 1893 – SV Blau-Gelb Berlin |
Anstoß: 13:00 Uhr

Berlin Hilalspor – BSV GW Neukölln 1950 | 3:5

SV Schmöckwitz-Eichwalde – Grünauer BC 1917 |
Anstoß: 13:00 Uhr

Steglitz Gencler Birligi 1982 – VfB Sperber Neukölln 1912 II | 2:5

TSV Rudow Berlin – Delay Sports Berlin | 3:2

SC Gatow – FC Spandau 06 | 6:1

Spandauer SV – RFC Liberta 1914 | 4:4

VfB Sperber Neukölln 1912 – SSC Südwest 1947 II |
Anstoß: 13:00 Uhr

FC Viktoria 1889 Berlin IV – SSC Südwest 1947 III | 6:2

FC Arminia Tegel II – BSC Eintracht Südring III | abgesagt

SC Union 06 II – TuS Makkabi Berlin II | 3:4

1. Eintracht Spandau – 1. FFV Spandau | abgesagt

SV Buchholz II – 1.FC PV Nord II | 4:2

VfB Hermsdorf Berlin – Frohnauer SC 1946 | 3:3

SC Borsigwalde 1910 Berlin – SV BW Hohen Neuendorf II | 6:1

FC Stern Marienfelde 1912 – SV Adler Berlin 1950 | 5:3

FC Viktoria 1889 Berlin II – Friedenauer TSC | 0:1

Sportfreunde Johannisthal – Köpenicker FC | 3:3

FSV Spandauer Kickers II – SSC Teutonia II | 5:0

SV BW Berolina Mitte 49 – BSV Eintracht Mahlsdorf U19 | 0:1

SV Berlin-Chemie Adlershof – SV Askania Coepenick 1913 | 2:5

SG Blankenburg – Weißenseer FC | 2:4

TSV Mariendorf 1897 – FC Hertha 03 Zehlendorf | 1:4

SV Stern Britz 1889 – VfB Concordia Britz 1916 | 3:5

SC Union-Südost - Club-Italia Berlin | 7:4

Teltower FV 1913 – FV Wannsee | 1:2

VfB Fortuna Biesdorf – Pfeffersport | 3:1

BSV Dersim 1993 II – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin II | 12:0

BSV Victoria 90 Friedrichshain III – SV Sparta Lichtenberg | 3:1

SC Minerva 1893 Berlin IV – CSV Afrisko
Anstoß: 15:00 Uhr

Steglitz Gencler Birligi 1982 II – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin III | 4:3

TSV Rudow Berlin II – BSV GW Neukölln 1950 II | 3:1

VfB Berlin 1911 II – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
Anstoß: 15:45 Uhr

SV BW Berolina Mitte 49 II – BSV Hürtürkel II
Anstoß: 15:45 Uhr

SC Berliner Amateure II - FSV Hansa 07 II | 0:0

BSV Victoria 90 Friedrichshain II – BW Friedrichshain II
Anstoß: 17:00 Uhr

