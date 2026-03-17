Delay Sports trotzt „Alte-Säcke“-Wirbel – Veritas strauchelt

Delay Sports Berlin untermauert mit einer starken Leistung seine Ambitionen und klettert auf einen direkten Aufstiegsplatz – trotz der Sperre von Fabian Dietrich wegen eines groben Fouls gegen Lübars, die für Diskussionen sorgt. Präsident Elias Nerlich kritisiert das Urteil des Berliner Fußball-Verbands deutlich und spricht in diesem Zusammenhang von „alten Säcken“. Gleichzeitig lässt Spandauer FC Veritas im Topspiel Punkte liegen, während FC Stern Marienfelde II seine Spitzenposition weiter festigt. Dahinter bleibt das Verfolgerfeld eng beisammen, auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zu.
Grünau schlägt spät zu. Nach einer lange offenen Partie treffen im zweiten Abschnitt Emil Schneidereit und Tim Mittermüller und sichern den Auswärtssieg. Und den dritten Dreier in Folge. Obwohl die Köpenicker seit Rückrunde auf A-Lizenztrainer Christof Reimann (wechselt überraschend zum Ludwigsfelder FC) auskommen müssen.
Wittenau entscheidet das Spiel im zweiten Abschnitt. Hassan Jammoul trifft doppelt und bringt sein Team auf Kurs, Leon Strasner legt nach. Heinersdorf kommt durch Jonathan Tandundu Clausen zwischenzeitlich heran.
Im Topspiel setzt sich Tabellenführer Marienfelde II durch. Tobias Dellbrück bringt die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel dreht Joschka von der Sitt mit drei Treffern die Partie endgültig zugunsten der Gäste. Veritas hält durch einen Dreierpack von Mehmet Aydin dagegen, geht am Ende aber leer aus. Und steht nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz
Charlottenburg II feiert einen klaren Heimsieg. Eddy Süßkow bringt sein Team vor der Pause in Führung. Danach sorgen Nicolas Jordi Reindler, Colton Edward Voorhees und Bereket Gebreselassie für den deutlichen Erfolg. Für Britz rückt die Kreisliga immer näher. Drei Abstiege in Folge drohen.
Lübars überrollt Bosna bereits früh. Thaim Kamara trifft doppelt im ersten Abschnitt, dazu ist Vincent Schareina erfolgreich. Nach der Pause erhöhen Neel Marvin Johannsen und Tony Anozie. Für Bosna erzielt Justin Perlick den Ehrentreffer.
VfB Berlin 1911 erledigt die Aufgabe souverän. Maximilian Walter bringt die Gäste früh in Führung, Gino Gillmeister erhöht noch im ersten Abschnitt. Danach kontrolliert der VfB die Partie.
Lübars überrollt Bosna bereits früh. Thaim Kamara trifft doppelt im ersten Abschnitt, dazu ist Vincent Schareina erfolgreich. Nach der Pause erhöhen Neel Marvin Johannsen und Tony Anozie. Für Bosna erzielt Justin Perlick den Ehrentreffer.
Delay Sports zeigt erneut seine Offensivpower und bleibt vom „Alte-Säcke“-Wirbel unbeeindruckt. Pascal Brossmann trifft früh und legt im weiteren Verlauf nach, auch Ali Wazneh schnürt einen Doppelpack. Zudem sind Florian Medrane, Sidney Friede und Zulu Ernst erfolgreich. Der TSC kommt durch Leon Heydorn zum Ehrentreffer, bleibt insgesamt aber chancenlos..
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