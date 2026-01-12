Delay Sports Transfers stocken – Offizieller erklärt warum

Delay Sports rüstet für die Rückrunde auf – wann folgen die nächsten Transfers?

Wie bekannt ist plant Delay Sports weitere Neuzugänge. Aktuell belegt der Klub Rang drei in der Bezirksliga-Staffel 2 und mischt damit erneut im Aufstiegsrennen mit.

Bezirksliga-Staffel-2-Aufstiegskandidat Delay Sports treibt seine Kaderplanung für die Rückrunde weiter voran. Nach der Verpflichtung von Panzu Ernesto, einem ehemaligen Nachwuchsspieler von Hertha BSC, schließt sich mit Orhan Yildirim ein weiterer erfahrener Offensivakteur dem Klub an. Der frühere Energie-Cottbus-Spieler bringt reichlich Regionalliga-Erfahrung mit und soll dem Team in der zweiten Saisonhälfte zusätzliche Qualität verleihen.

FuPa Berlin fragt beim sportlichen Leiter Andreas Schild nach, wann die weiteren Transfers offiziell verkündet werden.

„Ich denke, das wird noch etwas dauern. Es geht noch um die Freigaben der abgebenden Vereine“, erklärt Schild.

FuPa Berlin fragt beim ehemaligen sportlichen Leiter von Stern 1900 nach wie Rückrunden-Transfers in Berlin geregelt werden:

„Es gibt für die Rückrunde keine festen Regelungen für Ablösesummen. Das wird zwichen den Vereinen geregelt. Einigt man sich nicht, kommt es nicht zur Freigabe", so Erdogan Dogan

Achim Gärtner (Vizepräsident des Berliner Fußball Verbandes) gegenüber FuPa Berlin:

„Für die Hinrunde gibt es Regeglungen zu Ablösesummen. Für die Rückrunde nicht"