Delay Sports: Topfavorit mit Luxusproblemen Bezirksliga-Staffel 2 Ligisten beschäftigen Hertha-BSC-II-Angebot und Stadionbau von far · Heute, 16:56 Uhr · 0 Leser

Elias Nerlich hat viel vor – Foto: Frank Arlinghaus

Sieben Neuzugänge, Aufbruchstimmung für die Rückrunde – und dennoch Fragezeichen: Bei Bezirksligist Delay Sports sorgen der mögliche Abgang des Top-Torjägers und ein verzögertes Stadionprojekt für Gesprächsstoff. Und eine Verletzung eines Angreifers im Trainingslager

So., 14.12.2025, 12:00 Uhr 1. FC Lübars 1962 Lübars Delay Sports Berlin Delay Sports 0 5 Sportlich sorgt der Topfavorit der Bezirksliga-Staffel 2 Delay Sports Berlin weiter für Aufmerksamkeit. Trotz der Transferoffensive (sieben Neue) und Aufstiegsoption als Tabellendritter (drei Punkte fehlen) steht der Klub von Influencer Star Elias Nerlich (Eligella) aktuell an einem sensiblen Punkt. Zwei Themen könnten die weitere Entwicklung beeinflussen: die Zukunft des Top-Torjägers und der verzögerte Bau des eigenen Stadions.

Top-Knipser bei Hertha BSC II im Gespräch Im Zentrum der sportlichen Diskussion steht Pascal Brossmann. Der Angreifer ist in dieser Saison einer der prägenden Spieler, liefert Tore und Vorlagen im Wochentakt und ist maßgeblich für den sportlichen Höhenflug verantwortlich. Dass diese Leistungen Begehrlichkeiten geweckt haben, überrascht kaum. Elias Nerlich bestätigt im YouTube Video konkretes Interesse vom Regionalligisten Hertha BSC II, inklusive einer Probewoche mit Testspiel gegen den Halleschen FC (5:0). Ein Abgang würde Delay Sports sportlich empfindlich treffen – einen Spieler dieses Formats (Hinrundenbilanz: 13 Spiele, 20 Tore und 10) ersetzt man nicht ohne Weiteres. Piet Kühn verletzt sich im Testspiel Mit Verdacht auf einen Innen- und Außenbandriss verletzt sich der 20-jährige Angreifer beim Testspiel im Trainingslager. Das gibt Delay Sports öffentlich bei Instagram bekannt.

Weggang von Top-Torjäger Brossmann(re) droht – Foto: Frank Arlinghaus