Delay Sports: Topfavorit mit Luxusproblemen

Sieben Neuzugänge, Aufbruchstimmung für die Rückrunde – und dennoch Fragezeichen: Bei Bezirksligist Delay Sports sorgen der mögliche Abgang des Top-Torjägers und ein verzögertes Stadionprojekt für Gesprächsstoff. Und eine Verletzung eines Angreifers im Trainingslager
Sieben Neuzugänge für den Aufstiegskandidaten
Delay Sports hat für die Rückrunde auf dem Transfermarkt deutlich aufgerüstet. Gleich sieben Neuzugänge kamen zuletzt zum Klub – ein klares Zeichen, dass sportlich weiter nach vorne gedacht wird. Neu im Kader stehen Alper Aksoy Eddie Udeoka Can Kilian Cakin , Florian Medrane , Lukas Rohana , Orhan Yildirim sowie Panzu De Angelo Ernesto. Spieler mit höherklassiger Erfahrung, Physis und Qualität, die das Niveau im Kader spürbar anheben sollen.
Top-Knipser bei Hertha BSC II im Gespräch
Im Zentrum der sportlichen Diskussion steht Pascal Brossmann. Der Angreifer ist in dieser Saison einer der prägenden Spieler, liefert Tore und Vorlagen im Wochentakt und ist maßgeblich für den sportlichen Höhenflug verantwortlich. Dass diese Leistungen Begehrlichkeiten geweckt haben, überrascht kaum. Elias Nerlich bestätigt im YouTube Video konkretes Interesse vom Regionalligisten Hertha BSC II, inklusive einer Probewoche mit Testspiel gegen den Halleschen FC (5:0). Ein Abgang würde Delay Sports sportlich empfindlich treffen – einen Spieler dieses Formats (Hinrundenbilanz: 13 Spiele, 20 Tore und 10) ersetzt man nicht ohne Weiteres.
Piet Kühn verletzt sich im Testspiel
Mit Verdacht auf einen Innen- und Außenbandriss verletzt sich der 20-jährige Angreifer beim Testspiel im Trainingslager. Das gibt Delay Sports öffentlich bei Instagram bekannt.
Verzögerung beim Stadionprojekt
Währenddessen bleibt die strukturelle Zukunft des Vereins ein offenes Thema. Der geplante Kauf und Ausbau des Geländes am Wildspitzweg verzögert sich, ist jedoch weiterhin Teil der langfristigen Planung. Elias Nerlich berichtet in einem aktuellen Video auf YouTube von einem neuen Anlauf, bei dem vier bürokratische Prozesse parallel laufen müssen. Das Projekt ist damit nicht vom Tisch, schreitet aktuell jedoch langsamer voran.
Sportliche Lage
Aktuell befindet sich das Team von Trainer Kevin Pannwitz und Sportleiter Andreas Schild in aussichtsreicher Position im Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Staffel 2. Trotz zweier Niederlagen gegen Heinersdorf und Veritas – letztere am grünen Tisch aufgrund eines Wechselfehlers – belegt die Mannschaft derzeit den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz beträgt lediglich drei Punkte.
Hier die aktuellen Delay Sports Transfers
___________________________________________________________________________________________________
Ihr Fehler habt gesehen ? Schreiben Sie uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net
Bezirksliga-Staffel 2 mit Delay Sports