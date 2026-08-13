Delay Sports Topfavorit – Hilal dahinter und Köpenick ohne Goalgetter

Delay Sports Gründer Elias Nerlich alias Eligella – Foto: Tom Klesper

Die Landesliga Staffel 2 startet mit einem klaren Favoriten: Delay Sports Berlin verfügt mit zahlreichen ehemaligen Drittliga-, Regionalliga- und Oberliga-Spielern über enorme Qualität und peilt unter Ex-Profi Kevin Pannewitz den nächsten Aufstieg an. Dahinter wollen Köpenicker FC, SSC Teutonia und Hilalspor angreifen. Bei Teutonia beginnt nach dem Wechsel von Joshua Menzel zu Vereinslegende Matthias Wolk allerdings eine neue Zeitrechnung. Auch Hürtürkel ist einiges zuzutrauen – sofern der Verein den Insolvenzschock der vergangenen Saison abgeschüttelt hat

Transfers der Landesliga-Staffel 2 Alle Spiele der Landesliga-Staffel 2 in der Vorschau

So., 16.08.2026, 11:15 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 II FSV Hansa 07 Hansa 07 11:15 PUSH

Für Stern II beginnt das Abenteuer Landesliga neu gegen einen Gegner, der weiß, was ihn in dieser Spielklasse erwartet. Hansa 07 schloss die vergangene Saison auf Rang fünf ab und geht deshalb zunächst als leichter Favorit in die Partie. Für die junge Stern-Mannschaft wird interessant, wie schnell sie sich an das höhere Niveau gewöhnt. Hansa wiederum kann mit einem erfolgreichen Auftakt sofort unterstreichen, dass erneut mit dem Team zu rechnen ist.

Fazit: Hansa bringt mehr zuletzt mehr Landesliga-Erfahrung mit, Stern II den Schwung eines Aufsteigers. Leichte Vorteile für die Gäste.

So., 16.08.2026, 11:30 Uhr SSC Teutonia SSC Teutonia Berlin Hilalspor Hilalspor 11:30 PUSH

Eine der interessantesten Begegnungen des ersten Spieltags. Teutonia wurde in der Vorsaison Dritter, doch der Wechsel von Joshua Menzel zu Matthias Wolk bedeutet weit mehr als einen gewöhnlichen Trainertausch. Wolk besitzt bei den Spandauern Legendenstatus, und Menzel muss nun aber eine Mannschaft durch einen massiven Umbruch führen und zugleich die hohen Erwartungen erfüllen. Hilalspor kommt als Vierter der anderen Landesliga-Staffel und gehört zu den Teams, denen der Sprung nach ganz oben zuzutrauen ist. Schon zum Auftakt gibt es damit einen ersten Gradmesser für zwei mögliche Aufstiegskandidaten. Fazit: Viel Qualität auf beiden Seiten. Bei Teutonia ist nach dem Umbruch noch einiges offen – Hilalspor könnte das nutzen.

So., 16.08.2026, 12:00 Uhr SC Union 06 SC Union 06 Pfeffersport Pfeffersport 12:00 PUSH

Union 06 rettete sich in der vergangenen Saison als 13. und möchte diesmal möglichst früh Abstand von der gefährlichen Zone gewinnen. Pfeffersport kam in der anderen Staffel auf Rang zwölf und verfolgt ein ähnliches Ziel. Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die ein gelungener Saisonstart besonders wertvoll wäre. Gerade in einer schwer einzuschätzenden Staffel können solche direkten Duelle früh die Richtung vorgeben. Fazit: Ein weitgehend offenes Spiel. Der Heimvorteil könnte leicht für Union 06 sprechen.

So., 16.08.2026, 12:30 Uhr BSV Hürtürkel Hürtürkel FSV Berolina Stralau 1901 Stralau 12:30 PUSH

Sportlich besitzt Hürtürkel durchaus das Potenzial, in dieser Staffel eine größere Rolle zu spielen. Doch über dem Verein hängen noch die Nachwirkungen der vergangenen Saison und des Insolvenzthemas. Entscheidend wird sein, wie gut Mannschaft und Umfeld diesen Schock verarbeitet haben. Mit Stralau wartet zum Auftakt ein Gegner, der die vergangene Saison als Elfter beendete und sich diesmal früher aus allen Abstiegssorgen verabschieden möchte. Für Hürtürkel ist die Partie gleich ein erster Hinweis darauf, wohin die Reise tatsächlich gehen kann. Fazit: Kann Hürtürkel die Unruhe der Vorsaison abschütteln, ist dem Team einiges zuzutrauen. Gegen Stralau sollte sich bereits eine erste Tendenz zeigen.

So., 16.08.2026, 12:30 Uhr Delay Sports Berlin Delay Sports Köpenicker FC KöpenickerFC 12:30 live PUSH

Mehr Spitzenspiel zum Auftakt geht kaum. Aufsteiger Delay Sports ist die große Attraktion der Staffel und angesichts seines Kaders gleichzeitig der klare Top-Meisterschaftsfavorit. Zahlreiche Akteure bringen Erfahrung aus der 3. Liga, Regionalliga oder Oberliga mit. An der Seitenlinie steht mit Kevin Pannewitz zudem ein ehemaliger Profi des VfL Wolfsburg und von Hansa Rostock. Der Anspruch liegt auf der Hand: Nach der Landesliga soll möglichst direkt die Berlin-Liga folgen. Doch mit dem Köpenicker FC kommt ausgerechnet der Zweite der Vorsaison. Köpenick weiß, wie man über eine komplette Landesliga-Saison konstant punktet, und kann dem hoch gehandelten Neuling sofort einen echten Härtetest liefern. Ganz schwer wiegt für die Köpenicker der Verlust ihres Top-Stürmers Dennis Bohnsack (27 Goals in der vergangenen Saison) Fazit: Delay besitzt auf dem Papier außergewöhnliche Qualität und ist Favorit – Köpenick ist allerdings genau der richtige Gegner, um zu zeigen, wie viel davon bereits zum Saisonstart auf dem Platz ankommt.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr Weißenseer FC Weißensee Berliner SC Berliner SC II 14:00 live PUSH

Der Weißenseer FC kehrt als Aufsteiger in die Landesliga zurück und bekommt es gleich mit einer etablierten Mannschaft zu tun. Der Berliner SC II spielte in der vergangenen Saison in der anderen Staffel eine starke Runde und landete auf Platz sechs. Für Weißensee geht es deshalb zunächst darum, herauszufinden, wie gut die eigene Aufstiegseuphorie eine Klasse höher trägt. Der BSC II dürfte dagegen mit dem Anspruch anreisen, seine gute Vorsaison zu bestätigen. Fazit: Der Berliner SC II ist aufgrund seiner Landesliga-Erfahrung leicht favorisiert. Weißensee kann mit der Euphorie des Aufstiegs dagegenhalten.

Borsigwalde belegte in Staffel 1 den achten Rang, Mahlsdorf II wurde in Staffel 2 Neunter. Schon die Platzierungen zeigen, wie eng diese Begegnung einzuschätzen ist. Beide Mannschaften haben genügend Landesliga-Erfahrung und dürften zunächst das Ziel verfolgen, sich möglichst schnell in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Ein Auftaktsieg könnte dafür früh Selbstvertrauen geben. Fazit: Eine der ausgeglichensten Begegnungen des Spieltags. Einen klaren Favoriten gibt es nicht.

So., 16.08.2026, 14:45 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II 14:45 PUSH