Delay Sports stolpert in Grünau - VFB Berlin schlägt Bosna

In Grünau deutet , aufgrund der Tabellenkonstellation, alles auf einen Pflichtsieg von Delay Sports hin. Nach überraschender torloser erster Halbzeit gehen die Gäste im letzten Drittel der Partie durch Alexander Letz (zweites Saisontor) in Führung und scheinen den Auswärtserfolg einzufahren. Kurz vor Schluss meldet sich der Grünauer BC jedoch noch einmal zurück: Lucian Grabowski (Saisontor sieben) trifft in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich. Das Kellerkind holt damit einen überraschenden Punkt gegen den Aufstiegsanwärter. Für Delay Sports ist das Remis im Titelrennen ein Rückschlag. Der Rückstand auf Tabellenführer Stern Marienfelde II fast bestehen, gleichzeitig rücken Veritas, GW Neukölln, Bosna und der VfB Berlin 1911 noch enger zusammen. Grünau bleibt zwar im Tabellenkeller, setzt mit dem späten Ausgleichstreffer aber ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Und wie!

Der VfB Berlin 1911 gerät im Heimspiel gegen den SV Bosna Berlin zunächst in Rückstand. Mitte der ersten Hälfte bringt Hamzic die Gäste in Führung, mit diesem 0:1 geht es auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dreht der VfB die Partie innerhalb kurzer Zeit: Zuerst gleicht Walter aus, kurz darauf stellt Devakov auf 2:1 für die Gastgeber. Bosna läuft nun hinterher und kassiert in der Schlussphase durch Klaucke den Treffer zum 3:1-Endstand. In der Tabelle ziehen die Berliner damit nach Punkten mit Delay Sports und Bosna gleich und stehen nun – wie auch die Konkurrenz aus Neukölln – dicht hinter Spitzenreiter Stern Marienfelde II.

Diese Spiele vom 13.Spieltag finden am Mittwoch und Donnerstag statt: