 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
– Foto: Frank Arlinghaus

Delay Sports stolpert in Grünau - VFB Berlin schlägt Bosna

Der 13.Spieltag der Bezirksliga-Staffel 2 startet mit zwei Dienstag-Spielen

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Die Bezirksliga-Staffel 2 spielt den 13.Spieltag in der Woche. Am Dienstag patzt der Dritte Delay Sports beim abstiegsgefährdeten Grünauer BC. Im zweiten Spiel muss der SV Bosna beim VFB Berlin eine Niederlage hinnehmen. Beide Spiele in der Nachschau

Gestern, 19:30 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
1
1
Abpfiff

In Grünau deutet , aufgrund der Tabellenkonstellation, alles auf einen Pflichtsieg von Delay Sports hin. Nach überraschender torloser erster Halbzeit gehen die Gäste im letzten Drittel der Partie durch Alexander Letz (zweites Saisontor) in Führung und scheinen den Auswärtserfolg einzufahren. Kurz vor Schluss meldet sich der Grünauer BC jedoch noch einmal zurück: Lucian Grabowski (Saisontor sieben) trifft in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich. Das Kellerkind holt damit einen überraschenden Punkt gegen den Aufstiegsanwärter. Für Delay Sports ist das Remis im Titelrennen ein Rückschlag. Der Rückstand auf Tabellenführer Stern Marienfelde II fast bestehen, gleichzeitig rücken Veritas, GW Neukölln, Bosna und der VfB Berlin 1911 noch enger zusammen. Grünau bleibt zwar im Tabellenkeller, setzt mit dem späten Ausgleichstreffer aber ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Und wie!

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
3
1
Abpfiff

Der VfB Berlin 1911 gerät im Heimspiel gegen den SV Bosna Berlin zunächst in Rückstand. Mitte der ersten Hälfte bringt Hamzic die Gäste in Führung, mit diesem 0:1 geht es auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dreht der VfB die Partie innerhalb kurzer Zeit: Zuerst gleicht Walter aus, kurz darauf stellt Devakov auf 2:1 für die Gastgeber. Bosna läuft nun hinterher und kassiert in der Schlussphase durch Klaucke den Treffer zum 3:1-Endstand. In der Tabelle ziehen die Berliner damit nach Punkten mit Delay Sports und Bosna gleich und stehen nun – wie auch die Konkurrenz aus Neukölln – dicht hinter Spitzenreiter Stern Marienfelde II.

Diese Spiele vom 13.Spieltag finden am Mittwoch und Donnerstag statt:

Heute, 19:30 Uhr
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
19:30

Heute, 19:30 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
20:00

Morgen, 19:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
19:30

___________________________________________________________________________________________________

Ihr Fehler habt gesehen ? Schreiben Sie uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2

Aufrufe: 03.12.2025, 12:00 Uhr
farAutor