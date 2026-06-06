 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligavorschau

Delay Sports steigt in die Landesliga auf

Elias Nerlich Klub schlägt Sparta Lichtenberg II 7:1

von far · Heute, 09:54 Uhr · 0 Leser

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Delay Sports ist nicht mehr einzuholen

Die Entscheidung in der Bezirksliga Staffel 2 ist gefallen. Nach dem 7:1 bei Sparta Lichtenberg II ist Delay Sports der Aufstieg in die Landesliga und die Bezirksliga Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Zum Liveticker und Videoticker mit Toren und Jubelszenen gehts unten (auf Spiel klicken)

Veritas bangt am grünen Tisch

Dahinter kämpfen SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde II um den zweiten direkten Aufstiegsplatz. Zusätzliche Brisanz erhält das Rennen durch einen laufenden Einspruch von Sparta II gegen den 0:5-Ausgang gegen Veritas. Dabei geht es um den möglichen Einsatz eines gesperrten Spielers. Eine Entscheidung steht bislang noch aus.

Dramatik im Keller

Im Tabellenkeller kämpfen Charlottenburg II, Wilhelmsruh und Heinersdorf um den Klassenerhalt

Um Live- und Videoticker gehts hier

Heute, 11:30 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
1
7
Abpfiff
+Video

Für Delay Sports könnte es ein historischer Tag werden. Mit einem Sieg wären Aufstieg und Meisterschaft praktisch perfekt. Die Gäste verfügen mit 175 Treffern über die mit Abstand stärkste Offensive der Liga. Sparta II möchte dem Favoriten dennoch Paroli bieten und sich für die deutliche Niederlage im Hinspiel revanchieren.

Morgen, 11:00 Uhr
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
11:00

Der VfB spielt eine starke Saison und möchte seinen Platz in der Spitzengruppe festigen. Für Heinersdorf geht es dagegen weiterhin um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Gäste stehen unter Zugzwang und können sich kaum weitere Rückschläge erlauben.

Morgen, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
12:00

Für Schlusslicht Mariendorf wird die Luft immer dünner. Gegen Lübars zählt nur ein Sieg, um die rechnerischen Chancen auf den Klassenerhalt zu bewahren. Die Gäste reisen dagegen mit deutlich weniger Druck an und wollen ihre solide Saison weiter veredeln.

Morgen, 12:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
12:00

Charlottenburg II benötigt dringend Punkte im Tabellenkeller. Wittenau hat sich inzwischen etwas Luft verschafft, will aber endgültig alle Abstiegsrechnungen beenden. Die Ausgangslage verspricht eine umkämpfte Begegnung.

Morgen, 13:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
13:00

Beide Mannschaften befinden sich im gesicherten Mittelfeld und können weitgehend befreit aufspielen. Neukölln möchte seine gute Rückrunde bestätigen, während Bosna mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen will.

Morgen, 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
13:30

Für Wilhelmsruh geht es um möglicherweise entscheidende Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Stern Britz benötigt nahezu zwingend einen Sieg, um die letzten Hoffnungen auf den Ligaverbleib zu wahren. Die Partie besitzt für beide Teams Endspielcharakter.

Morgen, 14:00 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
14:00

Stern Marienfelde II darf sich im Rennen um die Landesliga keinen Ausrutscher erlauben. Die Gäste liegen punktgleich mit Veritas auf Rang drei und hoffen auf ihre Chance. Grünau spielt jedoch eine starke Saison und gehört zu den unangenehmsten Gegnern der Liga. Für Stern wartet daher eine echte Bewährungsprobe.

Morgen, 13:30 Uhr
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
13:30

Veritas kämpft an zwei Fronten. Sportlich benötigen die Gäste einen Sieg, um ihre Aufstiegschancen zu wahren. Gleichzeitig wartet der Verein auf die Entscheidung im laufenden BFV-Verfahren nach dem 5:0 bei Sparta II. Veritas soll einen gesperrten Spieler eingesetzt haben (FuPa Berlin berichtet). Der Berliner TSC benötigt ebenfalls noch Punkte und wird dem Aufstiegsanwärter nichts schenken.

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