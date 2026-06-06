Delay Sports steigt in die Landesliga auf

Delay Sports ist nicht mehr einzuholen

Die Entscheidung in der Bezirksliga Staffel 2 ist gefallen. Nach dem 7:1 bei Sparta Lichtenberg II ist Delay Sports der Aufstieg in die Landesliga und die Bezirksliga Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Zum Liveticker und Videoticker mit Toren und Jubelszenen gehts unten (auf Spiel klicken)

Veritas bangt am grünen Tisch

Dahinter kämpfen SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde II um den zweiten direkten Aufstiegsplatz. Zusätzliche Brisanz erhält das Rennen durch einen laufenden Einspruch von Sparta II gegen den 0:5-Ausgang gegen Veritas. Dabei geht es um den möglichen Einsatz eines gesperrten Spielers. Eine Entscheidung steht bislang noch aus.

Dramatik im Keller

Im Tabellenkeller kämpfen Charlottenburg II, Wilhelmsruh und Heinersdorf um den Klassenerhalt