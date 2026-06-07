Delay Sports steigt auf: „Unser Ziel ist der sofortige Aufstieg"

Es ist vollbracht: Der Influencer-Klub von YouTber Elias Nerlich (Eligella) macht den vierten Aufstieg in Folge perfekt. Mit dem 7:1 bei Sparta Lichtenberg II in der Bezirksliga-Staffel 2 sichert sich das Team von Trainer Kevin Pannewitz und Sportchef Andreas Schild vorzeitig Meistertitel und Aufstieg. FuPa Berlin sprach nach der Partie mit beiden Verantwortlichen (zum Video-Interview geht's unten).
Im Tabellenkeller kämpfen Charlottenburg II, Wilhelmsruh und Heinersdorf um den Klassenerhalt
Bilanz von Delay Sports: 23 Siege, drei Remis und zwei Niederlagen
Vor der Saison gab Trainer Kevin Pannewitz das Ziel aus, möglichst jedes Spiel zweistellig zu gewinnen. Doch die Saison verläuft anders als erwartet. Bis zum vorletzten Spieltag ist nicht sicher, ob der Aufstieg in die Landesliga mit dem ambitionierten Kader voller höherklassig erfahrener Spieler tatsächlich gelingt. Denn Veritas und Stern Marienfelde II halten lange Zeit stark dagegen.
Zusätzliche Brisanz bringt ein Urteil am Grünen Tisch: Ein Sieg von Veritas wird gegen Delay Sports gewertet, weil auf dem Spielbericht ein Spieler aufgeführt wurde, der gar nicht auf dem Platz stand. Viele kleine Rückschläge sorgen dafür, dass das Aufstiegsrennen bis zum Schluss spannend bleibt.
Am Ende setzt sich der Influencer-Klub von Elias Nerlich dennoch durch – und das verdient. Am Samstag muss schließlich Sparta Lichtenberg II beim deutlichen 1:7 die Überlegenheit des Meisters anerkennen. Mit dem Kantersieg macht Delay Sports den Aufstieg perfekt.
Hier geht es zum Video und dem Interview mit Kevin Pannewitz u. Andreas Schild
Bilanz von Delay Sports: 23 Dreier, drei Remis und zwei Niederlagen
Vor der Saison gab Trainer Kevin Pannewitz das Ziel aus, möglichst jedes Spiel zweistellig zu gewinnen. Doch die Saison verläuft anders als erwartet. Bis zum vorletzten Spieltag ist nicht sicher, ob der Aufstieg in die Landesliga mit dem ambitionierten Kader voller höherklassig erfahrener Spieler tatsächlich gelingt. Denn Veritas und Stern Marienfelde II halten lange Zeit stark dagegen.
Zusätzliche Brisanz bringt ein Urteil am Grünen Tisch: Ein Sieg von Veritas wird gegen Delay Sports gewertet, weil auf dem Spielbericht ein Spieler aufgeführt wurde, der gar nicht auf dem Platz stand. Viele kleine Rückschläge sorgen dafür, dass das Aufstiegsrennen bis zum Schluss spannend bleibt.
Am Ende setzt sich der Influencer-Klub von Elias Nerlich dennoch durch – und das verdient. Am Samstag muss schließlich Sparta Lichtenberg II beim deutlichen 1:7 die Überlegenheit des Meisters anerkennen. Mit dem Kantersieg macht Delay Sports den Aufstieg perfekt.
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