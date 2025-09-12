Delay Sports sorgt für Furore in Ingolstadt – FCI verlost Trikots

Internetstar Elias Nerlich (M.) gastierte mit Delay Sports beim FC Ingolstadt. Links im Bild, Ingolstadt Co-Trainer Nico Antonitsch. – Foto: IMAGO/Paul Fritz

Elias Nerlichs Delay Sports verliert 0:2 gegen Ingolstadt vor 5.000 Fans. Eine Trikot-Aktion rundet den letzten Test der Bayern-Tour ab.

Ingolstadt – Fast 5.000 Zuschauer im ESV-Stadion, eine Atmosphäre wie bei einem Profi-Spiel und am Ende ein verdienter 2:0-Sieg für die Gastgeber: Das Testspiel zwischen der U21 des FC Ingolstadt 04 und Delay Sports Berlin am Freitagabend war weit mehr als nur ein gewöhnliches Freundschaftsspiel. Doppelschlag sorgt bei Delay Sports gegen Ingolstadt für die Entscheidung

Der Grund für den außergewöhnlichen Zuschauerzuspruch lag in der besonderen Konstellation: Mit Delay Sports gastierte kein gewöhnlicher Bezirksligist in Oberbayern, sondern der Klub von Influencer und Vereinsgründer Elias Nerlich. Der als „Eligella“ bekannte Streamer bringt über zwei Millionen Follower auf Twitch mit und genießt mit seinem Fußballprojekt deutschlandweite Aufmerksamkeit. Seit der Vereinsgründung 2021 in der Kreisliga C schaffte Delay Sports drei Aufstiege in Folge – das mittelfristige Ziel lautet Profifußball. In den Reihen der Berliner läuft auch Sidney Friede auf, ehemaliger Hertha-Nachwuchsspieler, Ex-Profi und Internetstar. Der 27-Jährige musste seine Karriere verletzungsbedingt beenden und ist heute als Streamer erfolgreich. Die „Bayern-Tour“ im Rahmen des Trainingslagers in Herzogenaurach hatte bereits am Dienstag bei Regionalliga-Absteiger Eintracht Bamberg Halt gemacht.