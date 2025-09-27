Delay-Sports-Show geht in Britz weiter – VfB fordert Veritas

Nach einem spektakulären 4. Spieltag mit vielen Toren und engen Partien geht es in der Bezirksliga Staffel 2 am Wochenende in die nächste Runde. Tabellenführer VfB Berlin verteidigt seine makellose Bilanz, Aufstiegskandidat Delay Sports sorgt sowieso für Furore, und im Tabellenkeller hoffen die ersten Teams auf den Befreiungsschlag.
Tabellenführer VfB Berlin steht mit weißer Weste da: Vier Spiele, vier Siege, kein Gegentor – die Bilanz von Trainer Maik Mann liest sich eindrucksvoll. Beim 1:0 in Wittenau überzeugte vor allem die Defensive, vorne traf erneut Gino Gillmeister, der bereits fünf Treffer auf dem Konto hat. Nun kommt mit SFC Veritas der Tabellen-Sechste, der zuletzt beim spektakulären 4:4 gegen Heinersdorf viele Schwächen offenbarte. Trainer Patrick Rossa muss zudem weiterhin auf seinen verletzten Topstürmer Sebastian Ghasemi-Nobakht verzichten, der bereits sieben Tore geschossen hat. Ohne ihn ruhen die Hoffnungen auf Gürkan Özkan und Mehmet Aydin. Doch gegen den souveränen Spitzenreiter wartet auf Veritas eine Herkulesaufgabe.
Bosna steht nach vier Spieltagen mit neun Punkten auf Rang fünf und will nach der klaren 1:5-Pleite bei Delay Sports Wiedergutmachung betreiben. Trainer Edin Jukic vertraut dabei besonders auf Torjäger Arouna Kankou, der bereits vier Treffer erzielt hat. Gegner Berliner TSC wartet unter Coach Konrad Wanka noch auf den ersten Saisonsieg und rangiert mit nur einem Punkt auf Platz 15. Beim 1:2 gegen GW Neukölln zeigte das Team zumindest kämpferische Qualitäten, wurde am Ende aber bitter bestraft. Alles andere als ein Heimsieg von Bosna wäre eine Überraschung, doch TSC wittert seine Chance, endlich zu punkten.
Für Remis-König Heinersdorf (vier Untentschieden) will Trainer Paul Koste nach dem wilden 4:4 bei Veritas endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Peer-Phillip Brendler, mit vier Toren einer der besten Knipser der Liga, soll es wieder richten. Der Gast aus Charlottenburg reist mit einer fetten PLeite an: Unter Coach Philip Preikschat gabs zuletzt eine deftige 0:7 Klatsche gegen Marienfelde II. Das Duell verspricht Tore und Dramatik – ein echter Abstiegskrimi mit offenem Ausgang.
Ein echtes Topspiel in Neukölln: GW belegt Rang vier mit zehn Punkten, Sparta liegt auf Platz sieben mit sieben Zählern. Trainer Volkan Ergin setzt auf die Heimstärke und Torjäger N. Schyschka, der bereits fünfmal getroffen hat. Auch Florian Sander steuerte schon vier Tore bei. Der 2:1-Sieg beim TSC hat Selbstvertrauen gegeben. Doch Sparta reist nach dem 5:2-Erfolg gegen Wilhelmsruh mit breiter Brust an. Trainer Kilian Kitta kann sich auf Luca Lescano verlassen, der mit vier Treffern treffsicher ist. Ein Duell zweier Offensivmannschaften, das Hoch-Spannung garantiert.
Wilhelmsruh steckt nach vier Spieltagen tief im Tabellenkeller: Nur ein Punkt und Platz 14 sind die ernüchternde Bilanz von Trainer Henry Krüger. Beim 2:5 in Sparta offenbarte die Defensive erneut große Lücken. Mariendorf hingegen kletterte durch das 4:1 gegen Grünau auf Rang zwölf und verschaffte sich Luft. Coach Jonathan Lorenzi setzt auf Stürmer Hans Karaj, der mit drei Treffern und einer Vorlage einer der Aktivposten ist. Für beide Mannschaften geht es um viel – es ist ein klassisches Kellerduell, das richtungsweisend sein könnte.
Marienfelde II zeigt sich in blendender Form: Das 7:0 bei Charlottenburg war ein Ausrufezeichen und katapultierte das Team von Trainer Martin Lorenz auf Platz drei. Offensiv glänzte besonders Joschka von der Sitt, der bereits dreimal traf. Nun kommt Lübars, das nach dem 3:1 gegen Stern Britz als Achter im Mittelfeld liegt. Coach Oliver Mansfeld will sein Team kompakt auftreten lassen, um gegen die Offensivwucht der Marienfelder bestehen zu können. Doch die Gastgeber sind klarer Favorit.
Am Sonntag gastiert das große Spektakel in Britz: Delay Sports, der Influencer-Klub von Elias Nerlich, reist als Tabellenzweiter mit 32 erzielten Toren und nur drei Gegentreffern an. Nach dem 5:1-Sieg gegen Bosna will Trainer Kevin Pannewitz sein Versprechen, jedes Spiel zweistellig zu gewinnen, erneut einlösen. Tor-Kanone Pascal Brossmann führt mit elf Treffern die Torjägerliste an, flankiert von Zulu Ernst (8) und Sidney Friede (4), die zusammen schon zwölfmal trafen. Stern Britz ist als Schlusslicht mit null Punkten und 6:16 Toren klarer Außenseiter. Trainer Nico Legel versucht, seine Mannschaft auf das Fußball-Event vorzubereiten, doch die Favoritenrolle ist eindeutig verteilt. Alles spricht für eine erneute Gala von Delay.
Zum Abschluss des Spieltages kommt es zum Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller. Grünau steht mit zwei Punkten auf Rang 13, Wittenau mit drei Zählern auf Platz elf. Trainer Christof Reimann hofft nach dem 1:4 in Mariendorf auf eine Reaktion seiner Grünauer, die bislang zu harmlos auftreten. Auf der anderen Seite verlor das Team von Trainer Thomas Heyman zwar nur knapp mit 0:1 gegen Spitzenreiter VfB Berlin, zeigte dabei aber eine starke kämpferische Leistung. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf – es dürfte ein enges und umkämpftes Spiel werden.
