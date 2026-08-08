Delay Sports schlägt Falkensee klar, BW90 verliert Generalprobe

Archiv – Foto: Tom Klesper

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

BFC Dynamo U19 – TSG Einheit Bernau 4:1

Tore: keine Tore



Club-Italia Berlin AdW – CSV Afrisko 2:6





Eintracht Falkensee – SF Kladow II 3:1Tore: 1:0 (25.), 2:0 (47.), 2:1 Jan Fabian (62. Handelfmeter), 3:1 (66.)Nordberliner SC II – Wittenauer SC Concordia II 3:5DJK Schwarz Weiß Neukölln – Delay Sports Berlin II 0:8FC Internationale Berlin – Lichtenrader BC 1925 4:1SG Grün-Weiss Baumschulenweg – SV Schönefeld 1995 1:3SV Karow 96 – SG 47 Bruchmühle II 3:1SV 1919 Woltersdorf – VfB Berlin 1911 II 5:1TSV Rudow Berlin – Ludwigsfelder FC 1:1Ajax Eichwalde 2000 – Friedrichshagener SV 1912 II 1:12SpVgg Raddusch 1924 – BW Friedrichshain 4:3Tore: 1:0 Benjamin Eckner (25.), 2:0 Benjamin Eckner (56.), 2:1 (69. Foulelfmeter), 2:2 (73.), 3:2 Benjamin Eckner (86.), 3:3 (87.), 4:3 Benjamin Eckner (90.)Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BFC Südring Amed 0:1SC Staaken – 1. FC Neubrandenburg 04 4:0TSV Lichtenberg II – SV Bosna Berlin 94 II 0:5SV Empor Berlin III – SV Buchholz II 6:21.FC PV Nord II – Berlin Lions FC II 6:0FV Wannsee II – SC Berliner Amateure III 6:0JFC Berlin – BSV Victoria 90 Friedrichshain 8:1Berlin Lions FC – SV Deportivo Latino Berlin 1:1SV Falkensee-Finkenkrug – Delay Sports Berlin 1:5Tore: 0:1 Pascal Brossmann (8.), 0:2 Azim Karaca (32.), 0:3 Can Cakin (42.), 0:4 Alper Aksoy (45.+3), 0:5 Sky Vincent Tloczynski (63.), 1:5 (88.)SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal – FC Nordost Berlin 5:4Weißenseer FC – FC Viktoria 1889 Berlin 1:7Tore: 0:1 Nicolas Tomerius (7.), 0:2 Nicolas Tomerius (8.), 1:2 Fabian Knelke (33.), 1:3 Nicolas Tomerius (39.), 1:4 Boris Kamdem (43.), 1:5 Boris Kamdem (45.), 1:6 Boris Kamdem (52.), 1:7 Boris Kamdem (57.)Besondere Vorkommnisse: Boris Kamdem (FC Viktoria 1889 Berlin) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nico Neidhardt (83.).BSG Stahl Brandenburg – SC Charlottenburg 0:2SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Frohnauer SC 1946 4:1VSG Altglienicke II – SV BW Hohen Neuendorf 2:1Tore: 0:1 Justus Hoffmann (14.), 1:1 (35.), 2:1 Emir Bakal (40.)FSV Creuzburg – SSV Köpenick-Oberspree 0:6Tore: 0:1 Edwin Arne Karsten (7.), 0:2 David Dexter Regnault (19.), 0:3 Nils Meier (21.), 0:4 Dennis Kiencke (30.), 0:5 Lucas Mike Hiller (79.), 0:6 Maximilian Sawade (81.)SG Schulzendorf 1931 – Sportfreunde Johannisthal 3:2Adlershofer BC 08 II – TSV Eiche Köpenick 1:2FC Viktoria 1889 Berlin II – FC Hertha 03 Zehlendorf U19 2:4

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