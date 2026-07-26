Delay-Sports-Präsi vom Füchse-Transfer überrascht

Warum sich Tekin damals für diesen Schritt entschied, erklärt Füchse-Trainer Sanel Begzadic gegenüber FuPa: „Er wollte etwas Neues ausprobieren, als sich die Möglichkeit dazu ergab. Das Projekt fand er von Anfang an sehr spannend und es hat ihm nicht nur viel Freude bereitet, sondern macht ihm bis heute großen Spaß.“

Emincan Tekin zählt zu den prominentesten Neuzugängen der NOFV-Oberliga. Der Offensivspieler wurde im Nachwuchs von Hertha BSC ausgebildet und galt früh als Talent. Nach Einsätzen im Herrenbereich (Hertha BSC II und Tebe in der Regionalliga) sammelte der Berliner anschließend internationale Erfahrungen in der Türkei bei Karaman FK, ehe er sich in den vergangenen Jahren dem Projekt Icon League widmete.

Rückkehr auf das Großfeld

Nun folgt die Rückkehr in den klassischen Vereinsfußball. Bei den Füchsen Berlin fühlt sich Tekin nach Angaben seines Trainers bereits bestens aufgehoben.

„Seit dem ersten Tag der Vorbereitung hat er sich in der Mannschaft wohlgefühlt. Die Fußballidee von uns passt sehr gut zu seinen Stärken, sodass er seine Qualitäten optimal einbringen kann. Außerdem schätzt er das familiäre Umfeld des Vereins sehr und spürt das Vertrauen des Trainerteams sowie der gesamten Mannschaft“, sagt Begzadic.

Nerlich zeigt sich überrascht

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte zuletzt Delay-Sports-Präsident Elias Nerlich ("Eligella"). In einem auf YouTube veröffentlichten Video deutete er an, vom Wechsel Tekins zu den Füchsen überrascht worden zu sein. Außerdem ließ Nerlich erkennen, dass es zuvor mehrfach Gespräche mit dem Offensivspieler gegeben habe. Weitere Einzelheiten zu Inhalt oder Verlauf dieser Gespräche nannte er nicht.

Während über einen möglichen Wechsel zu Delay Sports öffentlich nichts bekannt wurde, steht inzwischen fest: Tekin trägt künftig das Trikot der Füchse Berlin. Mit seiner Mischung aus Nachwuchsleistungsfußball, internationalen Erfahrungen und erfolgreichen Jahren in der Icon League dürfte der 23-Jährige zu den spannendsten Neuzugängen der Oberliga-Saison zählen

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