Delay Sports: Nur ein Dreier bei Traber bringt Ruhe

Stern Britz, Absteiger aus der Landesliga, startete mit einer bitteren 2:3-Heimniederlage gegen Sparta Lichtenberg II. Coach Nico Legel hadert vor allem mit der Chancenverwertung. Nun kommt GW Neukölln, das mit Trainer Volkan Ergin ein 2:2 bei Stern Marienfelde II holte. Ein Derby-Charakter liegt in der Luft, beide Teams wollen den ersten Dreier. Britz, aktuell nur Tabellenplatz 14, darf sich keinen Fehlstart erlauben, während Neukölln mit einem weiteren Punktgewinn zufrieden wäre.

Ein Duell aus dem Tabellenmittelfeld: Concordia Wilhelmsruh startete mit einem 0:0 bei Heinersdorf, ein eher zäher Beginn für das Team von Trainer Henry Krüger. Auch Stern Marienfelde II trennte sich 2:2 von GW Neukölln. Trainer Martin Lorenz sah dabei Licht und Schatten, zumal Stern nach oben schielt. Mit Top Offensivspielern wie von der Sitt, Schmidt und Bünger. Beide Teams stehen nach einem Spiel mit einem Punkt da – nun will man den ersten Sieg einfahren. Ein enges Match auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Grünau erlebte einen Fehlstart, beim 0:4 in Berlin 1911 war das Team von Trainer Christof Reimann chancenlos. Die Verantwortlichen erwarten mehr vom Neucoach (Ex BFC Dynamo Trainerstaff und Straussberg). Der Tabellenletzte muss sich nun vor eigenem Publikum rehabilitieren. Heinersdorf um Coach Paul Koste startete mit einem 0:0 gegen Wilhelmsruh, defensiv stabil, aber offensiv ohne Durchschlagskraft. Beide Teams unter Zugzwang.

Der Tabellenführer VfB Berlin 1911 reist mit breiter Brust zum Aufsteiger Berliner TSC. Beim 4:0 gegen Grünau dominierte die Mannschaft von Trainer Maik Mann nach Belieben. Besonders Gino Gillmeister brillierte mit zwei Toren und zwei Assists – der Offensivmann ist aktuell der Spieler der Liga. TSC hingegen startete mit einem 0:0 bei Charlottenburg II. Trainer Konrad Wanka wird sein Team vor allem defensiv einstellen, um den übermächtigen Spitzenreiter irgendwie zu stoppen. Doch klar ist: Der VfB will seine Tabellenführung verteidigen und ein weiteres Zeichen an die Konkurrenz senden.

Hier Daten, Infos und Fakten zur Liga

