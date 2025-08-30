Delay Sports: Nur ein Dreier bei Traber bringt Ruhe

Der zweite Spieltag der Berliner Bezirksliga-Staffel 2 steht an. Topfavorit Delay Sports stolpert zum Auftakt gegen Wittenau (1:1) und gerät früh unter Druck. Gelingt dem Team von Kevin Pannewitz und Andreas Schild nun der Befreiungsschlag beim Traber FC Mariendorf? Auch die Konkurrenz lauert: Wer schiebt sich in den Kreis der Mitaufstiegskandidaten? Nach diesem Wochenende zeichnen sich erste Tendenzen ab – alle Spiele in der Vorschau.
Sparta Lichtenberg II startet mit dem 3:2-Auswärtssieg bei Stern Britz und setzt gleich ein Ausrufezeichen. Trainer Kilian Kitta vertraut dabei auf Torjäger Luca Lescano, der mit seinen zwei Treffern den Unterschied machte. Nun wartet Bosna Berlin, das unter Trainer Edin Jukic am ersten Spieltag ein spektakuläres 5:2 gegen Traber Mariendorf feierte. Besonders A. Hakimi zeigte sich mit zwei Toren in Topform. Es ist das Duell von Tabellenplatz vier gegen Platz zwei – beide Teams wollen ihre perfekte Bilanz ausbauen. Die Zuschauer dürfen sich auf Offensivfußball pur freuen.
Wittenau und Lübars haben am ersten Spieltag beide Federn gelassen. Wittenau spielte 1:1 bei Delay Sports, ein Punkt, mit dem Trainer Thomas Heyman durchaus leben kann. Lübars hingegen verlor unter Coach Jens Oliver Mansfeld in einer wilden Partie mit 3:4 gegen Aufsteiger SFC Veritas. Vor allem die Defensive offenbarte große Lücken. Offensiv wusste Lübars zu überzeugen, doch das hilft nichts, wenn man hinten zu anfällig ist. Platz sieben gegen Platz 13 – die Ausgangslage ist klar: Beide Teams brauchen ein Erfolgserlebnis.
Das wohl heißeste Duell dieses Spieltags: Traber Mariendorf steht nach dem 2:5 in Bosna gleich unter Druck. Trainer Jonathan Lorenzi muss seine Defensive schnell stabilisieren. Offensiv glänzte Hans Karaj mit zwei Toren, er führt derzeit die interne Torjägerliste an. Doch nun kommt Delay Sports – und die Geschichte ist besonders brisant. Die Trainer Kevin Pannewitz und Andreas Schild erwarten sehr viel, doch das 1:1 zum Auftakt gegen Wittenau war eine Enttäuschung. Der vermeintliche Aufstiegsfavorit liegt nur auf Platz acht und spürt schon früh den Druck. Ein Stolperer in Mariendorf, und die Unruhe beim Influencer Klub wird größer
Aufsteiger Veritas zeigte am ersten Spieltag sofort, warum viele das Team von Trainer Patrick Rossa im erweiterten Favoritenkreis sehen. Beim 4:3-Sieg in Lübars war es Sebastian Ghasemi-Nobakht, der mit zwei Treffern glänzte und in der Torjägerliste ganz oben steht. Sogar FuPa Berlins Spieler der Woche wird. Nun wartet mit Charlottenburg II ein Gegner, der zum Auftakt beim 0:0 gegen den Berliner TSC eher blass blieb. Coach Philip Preikschat fordert von seiner Mannschaft mehr Mut im Spiel nach vorne. Platz drei gegen Platz neun – für Veritas die große Chance, sich ganz oben festzusetzen.
Stern Britz, Absteiger aus der Landesliga, startete mit einer bitteren 2:3-Heimniederlage gegen Sparta Lichtenberg II. Coach Nico Legel hadert vor allem mit der Chancenverwertung. Nun kommt GW Neukölln, das mit Trainer Volkan Ergin ein 2:2 bei Stern Marienfelde II holte. Ein Derby-Charakter liegt in der Luft, beide Teams wollen den ersten Dreier. Britz, aktuell nur Tabellenplatz 14, darf sich keinen Fehlstart erlauben, während Neukölln mit einem weiteren Punktgewinn zufrieden wäre.
Ein Duell aus dem Tabellenmittelfeld: Concordia Wilhelmsruh startete mit einem 0:0 bei Heinersdorf, ein eher zäher Beginn für das Team von Trainer Henry Krüger. Auch Stern Marienfelde II trennte sich 2:2 von GW Neukölln. Trainer Martin Lorenz sah dabei Licht und Schatten, zumal Stern nach oben schielt. Mit Top Offensivspielern wie von der Sitt, Schmidt und Bünger. Beide Teams stehen nach einem Spiel mit einem Punkt da – nun will man den ersten Sieg einfahren. Ein enges Match auf Augenhöhe ist zu erwarten.
Grünau erlebte einen Fehlstart, beim 0:4 in Berlin 1911 war das Team von Trainer Christof Reimann chancenlos. Die Verantwortlichen erwarten mehr vom Neucoach (Ex BFC Dynamo Trainerstaff und Straussberg). Der Tabellenletzte muss sich nun vor eigenem Publikum rehabilitieren. Heinersdorf um Coach Paul Koste startete mit einem 0:0 gegen Wilhelmsruh, defensiv stabil, aber offensiv ohne Durchschlagskraft. Beide Teams unter Zugzwang.
Der Tabellenführer VfB Berlin 1911 reist mit breiter Brust zum Aufsteiger Berliner TSC. Beim 4:0 gegen Grünau dominierte die Mannschaft von Trainer Maik Mann nach Belieben. Besonders Gino Gillmeister brillierte mit zwei Toren und zwei Assists – der Offensivmann ist aktuell der Spieler der Liga. TSC hingegen startete mit einem 0:0 bei Charlottenburg II. Trainer Konrad Wanka wird sein Team vor allem defensiv einstellen, um den übermächtigen Spitzenreiter irgendwie zu stoppen. Doch klar ist: Der VfB will seine Tabellenführung verteidigen und ein weiteres Zeichen an die Konkurrenz senden.
Hier Daten, Infos und Fakten zur Liga
