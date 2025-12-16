Delay Sports nur Dritter - Marienfelde II Herbstmeister

Der letzte Spieltag vor der Winterpause bringt Entscheidungen an der Spitze und im Keller. FC Stern Marienfelde II sichert sich mit einem knappen Auswärtssieg die Herbstmeisterschaft und würde aktuell gemeinsam mit Veritas aufsteigen. Delay Sports bleibt trotz Torfestival nur Dritter. Dahinter patzen VFB Berlin und Grün-Weiß Neukölln. Im Tabellenkeller gelingt Traber ein Befreiungsschlag, würde aktuell nicht für den Klassenerhalt reichen. Jetzt geht es in die Winterpause bis Februar
Nach einer torlosen ersten Hälfte bringt Schmidt den VFB in Führung. Sparta Lichtenberg II zeigt Moral und gleicht im weiteren Verlauf durch Janzen aus. Trotz Chancen auf beiden Seiten bleibt es beim Remis. Der Punktverlust ist für den VFB ein Rückschlag im Aufstiegsrennen. Sparta nimmt einen Zähler auswärts mit.
Marienfelde II ist Herbstmeister. Petroulas ist der goldene Torschütze. Concordia versucht in der Schlussphase den Ausgleich zu erzielen, fndet aber keine Antwort mehr. Mit dem Auswärtssieg verteidigt Marienfelde II Platz eins und ist Herbstmeister. Zum jetzigen Zeitpunkt würde der Tabellenführer als Meister direkt in die Landesliga aufsteigen.
Traber erwischt einen idealen Start und geht früh durch Gündüzler in Führung. Noch im ersten Durchgang erhöht erneut Gündüzler, ehe Ayad den komfortablen Pausenstand herstellt. Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Traber spielbestimmend. Aslan sorgt für die Vorentscheidung, Kekici setzt den Schlusspunkt. Der klare Sieg bedeutet einen kleinen Befreiungsschlag. Trotz der drei Punkte würden die Mariendorfer aktuell jedoch weiterhin auf einem Abstiegsplatz stehen. Und Kreisliga-A Ligist werden.
Delay Sports ohne sieben (Ernst, Friede, Wazneh Betz, Ismaili und Traboulsi) übernimmt früh die Initiative und geht im ersten Durchgang durch Hirik in Führung. Die zahlreichen Fans sehen eine bescheidene erste Halbzeit. Nach der Pause zeigt sich der Tabellendritte deutlich effizienter. Erneut Hirik baut den Vorsprung durch ein Traumtor aus, anschließend treffen Letz und Schlitt. Den Schlusspunkt setzt Incannova. Delay Sports bleibt damit auf Rang drei. Trotz des deutlichen Sieges reicht es nicht, um an den beiden Aufstiegsplätzen vorbeizuziehen. Enttäuschend schaut man sich den Aufwand an.
Bosna nutzt seine Überlegenheit früh. Zunächst bringt Hamzic die Gäste in Führung, wenig später legt Kankou nach. Charlottenburg II bleibt bemüht, kommt offensiv jedoch kaum zur Entfaltung. Nach der Pause sorgen Maslic und Salihovic für klare Verhältnisse. Bosna Berlin festigt Rang vier und bleibt der Spitzengruppe dicht auf den Fersen.
Veritas startet offensiv und geht früh durch Aydin in Führung. Stern Britz kommt im weiteren Verlauf zum Ausgleich durch Moloshnyi, doch noch vor der Pause stellt erneut Aydin die Führung für den Gastgeber her. Nach dem Seitenwechsel übernimmt Veritas endgültig die Kontrolle. Aydin erhöht mit seinem dritten Treffer, ehe Özkan und später Uslucan das Ergebnis deutlich machen. Veritas bleibt Tabellenzweiter und würde aktuell gemeinsam mit Marienfelde II aufsteigen. Stern Britz verharrt tief im Tabellenkeller
In einer ausgeglichenen Partie neutralisieren sich beide Teams über weite Strecken. Chancen bleiben rar, klare Abschlüsse sind Mangelware. Trotz intensiver Schlussphase fällt kein Treffer. Das Remis hilft keinem weiter. Sowohl Neukölln als auch Grünau verlieren im Kampf um die oberen Tabellenplätze an Boden.
Wilhelmsruh geht im ersten Durchgang durch Wickner in Führung. Der TSC antwortet noch vor der Pause mit dem Ausgleich durch Reller. Nach dem Seitenwechsel kippt die Partie deutlich. Dashti bringt den Gastgeber erstmals in Führung, anschließend trifft Heydorn doppelt. Mbiafo Sameni sorgt für die Entscheidung, während Wilhelmsruh durch Schilf nur noch verkürzen kann. Der Berliner TSC sammelt wichtige Punkte im Mittelfeld. Wilhelmsruh bleibt auf einem Abstiegsplatz.
