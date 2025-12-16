 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Kevin Pannewitz (hi) steht mit Delay auf einem Nichtaufstiegsplatz
Kevin Pannewitz (hi) steht mit Delay auf einem Nichtaufstiegsplatz – Foto: Frank Arlinghaus

Delay Sports nur Dritter - Marienfelde II Herbstmeister

Bezirksliga-Staffel 2: Der letzte Spieltag der Hinrunde in der Nachschau

Der letzte Spieltag vor der Winterpause bringt Entscheidungen an der Spitze und im Keller. FC Stern Marienfelde II sichert sich mit einem knappen Auswärtssieg die Herbstmeisterschaft und würde aktuell gemeinsam mit Veritas aufsteigen. Delay Sports bleibt trotz Torfestival nur Dritter. Dahinter patzen VFB Berlin und Grün-Weiß Neukölln. Im Tabellenkeller gelingt Traber ein Befreiungsschlag, würde aktuell nicht für den Klassenerhalt reichen. Jetzt geht es in die Winterpause bis Februar

Sa., 13.12.2025, 14:00 Uhr
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
1
1
Abpfiff

Nach einer torlosen ersten Hälfte bringt Schmidt den VFB in Führung. Sparta Lichtenberg II zeigt Moral und gleicht im weiteren Verlauf durch Janzen aus. Trotz Chancen auf beiden Seiten bleibt es beim Remis. Der Punktverlust ist für den VFB ein Rückschlag im Aufstiegsrennen. Sparta nimmt einen Zähler auswärts mit.

Sa., 13.12.2025, 14:30 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
0
1
Abpfiff

Marienfelde II ist Herbstmeister. Petroulas ist der goldene Torschütze. Concordia versucht in der Schlussphase den Ausgleich zu erzielen, fndet aber keine Antwort mehr. Mit dem Auswärtssieg verteidigt Marienfelde II Platz eins und ist Herbstmeister. Zum jetzigen Zeitpunkt würde der Tabellenführer als Meister direkt in die Landesliga aufsteigen.

So., 14.12.2025, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
5
0
Abpfiff

Traber erwischt einen idealen Start und geht früh durch Gündüzler in Führung. Noch im ersten Durchgang erhöht erneut Gündüzler, ehe Ayad den komfortablen Pausenstand herstellt. Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Traber spielbestimmend. Aslan sorgt für die Vorentscheidung, Kekici setzt den Schlusspunkt. Der klare Sieg bedeutet einen kleinen Befreiungsschlag. Trotz der drei Punkte würden die Mariendorfer aktuell jedoch weiterhin auf einem Abstiegsplatz stehen. Und Kreisliga-A Ligist werden.

So., 14.12.2025, 12:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
0
5

Delay Sports ohne sieben (Ernst, Friede, Wazneh Betz, Ismaili und Traboulsi) übernimmt früh die Initiative und geht im ersten Durchgang durch Hirik in Führung. Die zahlreichen Fans sehen eine bescheidene erste Halbzeit. Nach der Pause zeigt sich der Tabellen­dritte deutlich effizienter. Erneut Hirik baut den Vorsprung durch ein Traumtor aus, anschließend treffen Letz und Schlitt. Den Schlusspunkt setzt Incannova. Delay Sports bleibt damit auf Rang drei. Trotz des deutlichen Sieges reicht es nicht, um an den beiden Aufstiegsplätzen vorbeizuziehen. Enttäuschend schaut man sich den Aufwand an.

So., 14.12.2025, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
0
4
Abpfiff

Bosna nutzt seine Überlegenheit früh. Zunächst bringt Hamzic die Gäste in Führung, wenig später legt Kankou nach. Charlottenburg II bleibt bemüht, kommt offensiv jedoch kaum zur Entfaltung. Nach der Pause sorgen Maslic und Salihovic für klare Verhältnisse. Bosna Berlin festigt Rang vier und bleibt der Spitzengruppe dicht auf den Fersen.

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
5
1

Veritas startet offensiv und geht früh durch Aydin in Führung. Stern Britz kommt im weiteren Verlauf zum Ausgleich durch Moloshnyi, doch noch vor der Pause stellt erneut Aydin die Führung für den Gastgeber her. Nach dem Seitenwechsel übernimmt Veritas endgültig die Kontrolle. Aydin erhöht mit seinem dritten Treffer, ehe Özkan und später Uslucan das Ergebnis deutlich machen. Veritas bleibt Tabellenzweiter und würde aktuell gemeinsam mit Marienfelde II aufsteigen. Stern Britz verharrt tief im Tabellenkeller

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
0
0
Abpfiff

In einer ausgeglichenen Partie neutralisieren sich beide Teams über weite Strecken. Chancen bleiben rar, klare Abschlüsse sind Mangelware. Trotz intensiver Schlussphase fällt kein Treffer. Das Remis hilft keinem weiter. Sowohl Neukölln als auch Grünau verlieren im Kampf um die oberen Tabellenplätze an Boden.

So., 14.12.2025, 17:00 Uhr
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
5
2
Abpfiff

Wilhelmsruh geht im ersten Durchgang durch Wickner in Führung. Der TSC antwortet noch vor der Pause mit dem Ausgleich durch Reller. Nach dem Seitenwechsel kippt die Partie deutlich. Dashti bringt den Gastgeber erstmals in Führung, anschließend trifft Heydorn doppelt. Mbiafo Sameni sorgt für die Entscheidung, während Wilhelmsruh durch Schilf nur noch verkürzen kann. Der Berliner TSC sammelt wichtige Punkte im Mittelfeld. Wilhelmsruh bleibt auf einem Abstiegsplatz.

