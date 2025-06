Delay Sports mit Mega-Invest, Preussen soll dabei sein

Bezirksligist Delay Sports Berlin geht den nächsten Schritt – und der führt abseits des Spielfelds direkt in die Zukunft. Der Klub des Influencers Elias Nerlich schafft sich mit dem Kauf eines Geländes in Mariendorf ein eigenes Zuhause. Ab 2026 sollen dort die Heimspiele des Aufsteigers stattfinden – begleitet von Events, Jugendfußball und gesellschaftlichem Engagement. Was Regionalliga-Aufsteiger BFC Preussen damit zu tun haben soll, fragt FuPa Berlin den sportlichen Leiter Pierre Seiffert!