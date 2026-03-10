Delay Sports mit Kung-Fu-Rot - Grünau schockt Neukölln

Archiv: Sky Vincent Tloczynski (rot) knipst zum 3:1 – Foto: Frank Arlinghaus

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 bringt keine Veränderungen an der Tabellenspitze. Tabellenführer FC Stern Marienfelde II, Verfolger Spandauer FC Veritas und der drittplatzierte Favorit Delay Sports Berlin holen jeweils drei Punkte. Während Marienfelde und Veritas ihre Aufgaben souverän lösen, müht sich Delay Sports mit zahlreichen Winter-Neuzugängen zu einem Arbeitssieg gegen Lübars. Muss eine glattrote Karte hinnehmen. Grünauer BC holt den zweiten Dreier in Folge seit dem Abschied von Trainer Christof Reimann

Sparta startet stark und geht früh durch Franz Friedrich in Führung. Kurz darauf erhöht Soulaiman El Toumi El Hafian. VfB Berlin 1911 verkürzt zunächst durch Gino Gillmeister. Nach der Pause bleibt das Spiel lange offen, ehe die Gäste in der Schlussphase drehen: Sahar Hassib Zarinwall gleicht aus, kurz darauf trifft Frederik Anton Sehner zum Sieg. VfB Berlin 1911 bleibt mit 34 Punkten in der erweiterten Spitzengruppe.

Bosna geht früh durch Mirza Ikanovic in Führung. Charlottenburg II gleicht im ersten Durchgang durch Moritz Beetz aus. Noch vor der Pause bringt Al-Khatib Karimou die Gastgeber wieder nach vorne. Im zweiten Abschnitt erhöhen Omer Hamzic und Arouna Kankou. Bosna bleibt mit 35 Punkten auf Rang vier und hält Anschluss an die Spitzengruppe.

Der Favorit startet gut: Pascal Brossmann bringt Delay Sports nach einem katastrophalen Torwartfehler früh in Führung. Kurz darauf erhöht Winter-Neuzugang Orhan Yildirim mit einem Traumfreistoß. Kurz vor der Pause verkürzt Denis Ritter für Lübars. Nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel lange offen, ehe Sky Vincent Tloczynski in der Nachspielzeit die Entscheidung erzielt. Trotz zahlreicher Wintertransfers aus höheren Ligen wirkt der Auftritt von Delay Sports über weite Strecken mühsam. Der Tabellendritte bleibt mit 39 Punkten jedoch im Aufstiegsrennen. Für Fabian Friedrich von Delay endet das Spiel bereits zu Beginn der Partie: Im Kampfsport-Stil foult der 25-Jährige einen Lübars-Spieler. Glattrot!

Mariendorf geht zunächst durch Hans Karaj in Führung. Nach der Pause dreht Heinersdorf das Spiel deutlich: Niels Senf gleicht aus, anschließend trifft Khoa Tran Xuan zur Führung. In der Schlussphase erhöhen Alpen Tuzcu und Habil Aslan. Heinersdorf klettert mit 18 Punkten auf Rang zehn. Mariendorf bleibt mit zehn Punkten im Tabellenkeller.

Wilhelmsruh geht früh durch Tobias Tim Wickner in Führung. Im zweiten Abschnitt bleibt das Spiel lange offen, ehe Pierre Weber in der Schlussphase für die Entscheidung sorgt. Concordia Wilhelmsruh verbessert sich auf 11 Punkte.

Concordia geht kurz vor der Pause durch Berkant Can in Führung. Nach dem Seitenwechsel dreht Tabellenführer Stern Marienfelde II die Partie: Jan Bünger erzielt zunächst den Ausgleich und trifft in der Nachspielzeit erneut zum Sieg. Stern Marienfelde II bleibt damit ungeschlagen und führt die Tabelle mit 45 Punkten weiterhin an.

Nach einer torlosen ersten Hälfte geht Grünau im zweiten Durchgang in Führung: Maurice Bonk trifft kurz nach der Pause. Wenig später baut Jens Schnabel den Vorsprung aus. Neukölln kommt durch Noah Schyschka im späteren Spielverlauf noch zum Anschlusstreffer, doch Grünau bringt den Vorsprung über die Zeit. Für den Grünauer BC ist es der zweite Sieg in Folge seit dem Abschied von Trainer Christof Reimann. Grünau steht nun mit 19 Punkten auf Rang neun.