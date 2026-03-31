 2026-03-31T13:53:34.397Z

Ligabericht

Delay Sports legt Einspruch ein - Veritas zerlegt Lübars

Der 16.Spieltag wird nachgeholt in der Bezirksliga-Staffel 2

von far · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
Elias Nerlich li (Präsi von Delay Sports)
Elias Nerlich li (Präsi von Delay Sports) – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Der nachgeholte 16. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 bringt Bewegung in allen Tabellenregionen. Tabellenführer Stern Marienfelde II bleibt souverän, während Veritas ein Ausrufezeichen setzt. Auch Delay Sports gewinnt. Legt gegen ein Urteil vom BFV Sportgericht Einspruch ein (siehe Bericht unten)

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
2
4

Delay Sports Berlin bleibt erster Verfolger und gewinnt trotz Gegenwehr bei Concordia Wittenau. Früh sorgen Ernst, Friede und Brossmann für eine klare Führung, Aksoy legt später nach. Engel betreibt lediglich Ergebniskosmetik. Bekannt wird zudem, dass der Influencer-Klub von Elias Nerlich alias Eligella Einspruch beim Berliner Fußball-Verband gegen das Urteil für Can Cakin im Spiel gegen Bosna einlegen will. Er soll eine Sperre von fünf Spielen erhalten haben

Hier die Delay Sports Meldung auf Social Media

So., 29.03.2026, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
2
4
Abpfiff

Bosna Berlin gewinnt beim Traber FC und festigt seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Ribic bringt die Gäste noch vor der Pause in Führung, Hamzic und Salihovic bauen diese weiter aus. Al-Taie und Karaj treffen spät für die Gastgeber.

So., 29.03.2026, 12:30 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
7
1

Spandauer FC Veritas untermauert seine Aufstiegsambitionen mit einem Kantersieg gegen Lübars. Aydin trifft mehrfach, dazu sorgen Jaballah und Ghasemi-Nobakht für klare Verhältnisse. Bartschek gelingt nur der Ehrentreffer.

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
0
2
Abpfiff

Tabellenführer Stern Marienfelde II setzt sich auswärts bei GW Neukölln durch. Bünger bricht nach der Pause den Bann, von der Sitt entscheidet die Partie spät. Stern bleibt souverän an der Spitze.

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
1
1
Abpfiff

Concordia Wilhelmsruh und Heinersdorf trennen sich leistungsgerecht. Clausen bringt die Gäste vor der Pause in Führung, Wickner gleicht im zweiten Abschnitt aus. Beide Teams bleiben im unteren Mittelfeld.

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
0
1
Abpfiff

Concordia Wilhelmsruh und Heinersdorf trennen sich leistungsgerecht. Clausen bringt die Gäste vor der Pause in Führung, Wickner gleicht im zweiten Abschnitt aus. Beide Teams bleiben im unteren Mittelfeld.

Das Spiel folgt noch:

Do., 23.04.2026, 19:30 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
19:30

Das Spiel fand schon statt:

Do., 19.03.2026, 19:30 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
3
2

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