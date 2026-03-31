Delay Sports legt Einspruch ein - Veritas zerlegt Lübars

Der nachgeholte 16. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 bringt Bewegung in allen Tabellenregionen. Tabellenführer Stern Marienfelde II bleibt souverän, während Veritas ein Ausrufezeichen setzt. Auch Delay Sports gewinnt. Legt gegen ein Urteil vom BFV Sportgericht Einspruch ein (siehe Bericht unten)
Delay Sports Berlin bleibt erster Verfolger und gewinnt trotz Gegenwehr bei Concordia Wittenau. Früh sorgen Ernst, Friede und Brossmann für eine klare Führung, Aksoy legt später nach. Engel betreibt lediglich Ergebniskosmetik. Bekannt wird zudem, dass der Influencer-Klub von Elias Nerlich alias Eligella Einspruch beim Berliner Fußball-Verband gegen das Urteil für Can Cakin im Spiel gegen Bosna einlegen will. Er soll eine Sperre von fünf Spielen erhalten haben
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Bosna Berlin gewinnt beim Traber FC und festigt seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Ribic bringt die Gäste noch vor der Pause in Führung, Hamzic und Salihovic bauen diese weiter aus. Al-Taie und Karaj treffen spät für die Gastgeber.
Spandauer FC Veritas untermauert seine Aufstiegsambitionen mit einem Kantersieg gegen Lübars. Aydin trifft mehrfach, dazu sorgen Jaballah und Ghasemi-Nobakht für klare Verhältnisse. Bartschek gelingt nur der Ehrentreffer.
Tabellenführer Stern Marienfelde II setzt sich auswärts bei GW Neukölln durch. Bünger bricht nach der Pause den Bann, von der Sitt entscheidet die Partie spät. Stern bleibt souverän an der Spitze.
Concordia Wilhelmsruh und Heinersdorf trennen sich leistungsgerecht. Clausen bringt die Gäste vor der Pause in Führung, Wickner gleicht im zweiten Abschnitt aus. Beide Teams bleiben im unteren Mittelfeld.
Concordia Wilhelmsruh und Heinersdorf trennen sich leistungsgerecht. Clausen bringt die Gäste vor der Pause in Führung, Wickner gleicht im zweiten Abschnitt aus. Beide Teams bleiben im unteren Mittelfeld.
Das Spiel folgt noch:
Das Spiel fand schon statt:
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