Delay Sports kündigt Neu-Transfer an - Spieltag startet Do

Delay Sports Präsi Elias Nerlich kündigt einen Transfer an – Foto: Frank Arlinghaus

Die Bezirksliga Staffel 2 startet bereits am Donnerstag mit dem Duell zwischen Wittenau und Grünau. Während an der Spitze drei Teams (Marienfelde II, Delay Sports und Veritas) um zwei Aufstiegsplätze kämpfen, verschärft sich im Tabellenkeller der Druck: Jeder Punkt kann jetzt über Landesliga oder Kreisliga entscheiden. Zudem kündigt Topfavorit Delay Sports einen neuen Transfer an – in einem Livestream von Elias Nerlich. Nach FuPa-Recherchen handelt es sich um einen Berliner Oberligaspieler. Der Verein bestätigt den Abgang zur neuen Saison

Morgen, 19:30 Uhr Wittenauer SC Concordia Wittenau Grünauer BC 1917 Grünauer BC 19:30 PUSH

Der Spieltag eröffnet mit einem Duell im gesicherten Mittelfeld am Donnerstagabend. Wittenau (30 Punkte) kann mit einem Sieg endgültig alle Abstiegssorgen ad acta legen. Grünau (25 Punkte) braucht noch Zähler, um nicht doch in den Keller zu rutschen. Die Gastgeber gehen leicht favorisiert ins Spiel.

So., 19.04.2026, 10:45 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta II BSV GW Neukölln 1950 GW Neukölln 10:45 PUSH

Sparta (21 Punkte) steckt weiter im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte. Neukölln (37 Punkte) rangiert im oberen Mittelfeld und will zumindest theoretisch Anschluss nach oben halten. Für die Gastgeber zählt jeder Zähler, während Neukölln befreiter aufspielen kann.

Ein brisantes Kellerduell: Charlottenburg II (19 Punkte) und Heinersdorf (22 Punkte) kämpfen beide um den Klassenerhalt. Ein Sieg kann hier den entscheidenden Schritt bedeuten, während eine Niederlage die Lage deutlich verschärft.

Tabellenführer Marienfelde (54 Punkte) will den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen. Lübars (38 Punkte) spielt eine starke Saison, hat aber nur noch Außenseiterchancen nach oben. Die Gäste stehen unter Zugzwang, dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben.

Abstiegskampf pur: Mariendorf (10 Punkte) braucht dringend einen Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren. Wilhelmsruh (15 Punkte) steht ebenfalls unter Druck und darf sich keine Niederlage erlauben. Ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“.

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr SFC Veritas 96 SFCV 96 VfB Berlin 1911 VfB Berlin 12:00 PUSH

Topspiel des Spieltags: Veritas (51 Punkte) kämpft um den Aufstieg und steht punktgleich mit Delay auf Rang drei. Der VfB (41 Punkte) lauert dahinter und braucht einen Sieg, um die minimale Chance nach oben zu wahren. Hochklassig und richtungsweisend.

So., 19.04.2026, 12:30 Uhr Delay Sports Berlin Delay Sports SV Stern Britz 1889 Stern Britz 12:30 live PUSH

Delay (51 Punkte) steht im direkten Aufstiegsrennen und trifft auf Schlusslicht Stern Britz (4 Punkte). Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung. Für die Gastgeber zählt nur ein Dreier im Fernduell mit Veritas. In einem Livestream verkündet Vereinschef Elias Nerlich einen Transfer für die neue Saison – ein Spieler mit Regionalligaerfahrung. Aktuell soll der Mittelfeldspieler noch in der Oberliga spielen. Nach FuPa-Recherchen handelt es sich um Serkan Tokgöz vom TuS Makkabi. Das bestätigt Leon Sandhowe vom Oberligisten: „Serkan hat angefragt, ob er wechseln kann. Wir lassen ihn ziehen.“

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr Berliner TSC Berliner TSC SV Bosna Berlin 94 SV Bosna 15:30 PUSH