 2026-04-15T05:02:58.337Z

Ligavorschau

Delay Sports kündigt Neu-Transfer an - Spieltag startet Do

Oberligist bestätigt Transfer - Der 23.Spieltag der BZL-Staffel 2 beginnt mit einem Spiel in der Woche

von far · Heute, 11:48 Uhr · 0 Leser
Delay Sports Präsi Elias Nerlich kündigt einen Transfer an
Delay Sports Präsi Elias Nerlich kündigt einen Transfer an – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Die Bezirksliga Staffel 2 startet bereits am Donnerstag mit dem Duell zwischen Wittenau und Grünau. Während an der Spitze drei Teams (Marienfelde II, Delay Sports und Veritas) um zwei Aufstiegsplätze kämpfen, verschärft sich im Tabellenkeller der Druck: Jeder Punkt kann jetzt über Landesliga oder Kreisliga entscheiden. Zudem kündigt Topfavorit Delay Sports einen neuen Transfer an – in einem Livestream von Elias Nerlich. Nach FuPa-Recherchen handelt es sich um einen Berliner Oberligaspieler. Der Verein bestätigt den Abgang zur neuen Saison

Morgen, 19:30 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
19:30

Der Spieltag eröffnet mit einem Duell im gesicherten Mittelfeld am Donnerstagabend. Wittenau (30 Punkte) kann mit einem Sieg endgültig alle Abstiegssorgen ad acta legen. Grünau (25 Punkte) braucht noch Zähler, um nicht doch in den Keller zu rutschen. Die Gastgeber gehen leicht favorisiert ins Spiel.

So., 19.04.2026, 10:45 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
10:45

Sparta (21 Punkte) steckt weiter im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte. Neukölln (37 Punkte) rangiert im oberen Mittelfeld und will zumindest theoretisch Anschluss nach oben halten. Für die Gastgeber zählt jeder Zähler, während Neukölln befreiter aufspielen kann.

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
12:00

Ein brisantes Kellerduell: Charlottenburg II (19 Punkte) und Heinersdorf (22 Punkte) kämpfen beide um den Klassenerhalt. Ein Sieg kann hier den entscheidenden Schritt bedeuten, während eine Niederlage die Lage deutlich verschärft.

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
12:00

Tabellenführer Marienfelde (54 Punkte) will den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen. Lübars (38 Punkte) spielt eine starke Saison, hat aber nur noch Außenseiterchancen nach oben. Die Gäste stehen unter Zugzwang, dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben.

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
12:00

Abstiegskampf pur: Mariendorf (10 Punkte) braucht dringend einen Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren. Wilhelmsruh (15 Punkte) steht ebenfalls unter Druck und darf sich keine Niederlage erlauben. Ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“.

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
12:00

Topspiel des Spieltags: Veritas (51 Punkte) kämpft um den Aufstieg und steht punktgleich mit Delay auf Rang drei. Der VfB (41 Punkte) lauert dahinter und braucht einen Sieg, um die minimale Chance nach oben zu wahren. Hochklassig und richtungsweisend.

So., 19.04.2026, 12:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
12:30live

Delay (51 Punkte) steht im direkten Aufstiegsrennen und trifft auf Schlusslicht Stern Britz (4 Punkte). Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung. Für die Gastgeber zählt nur ein Dreier im Fernduell mit Veritas. In einem Livestream verkündet Vereinschef Elias Nerlich einen Transfer für die neue Saison – ein Spieler mit Regionalligaerfahrung. Aktuell soll der Mittelfeldspieler noch in der Oberliga spielen. Nach FuPa-Recherchen handelt es sich um Serkan Tokgöz vom TuS Makkabi. Das bestätigt Leon Sandhowe vom Oberligisten:

„Serkan hat angefragt, ob er wechseln kann. Wir lassen ihn ziehen.“

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
15:30

Der Berliner TSC (17 Punkte) steht auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Punkte. Bosna (41 Punkte) hat noch leise Hoffnungen auf die Aufstiegsplätze und muss dafür gewinnen. Die Gäste gehen favorisiert ins Spiel, doch der Druck liegt auf beiden Seiten.