Delay Sports jagt Marienfelde - Grünau will vierten Dreier

Marienfelde II will den Abstand zu Delay (rot) vergrößern – Foto: Frank Arlinghaus

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 verspricht Hochspannung: Tabellenführer FC Stern Marienfelde II steht unter Druck durch Verfolger Delay Sports, während auch SFC Veritas 96, VfB Berlin 1911, SV Bosna Berlin und GW Neukölln auf ihre Chance im Aufstiegsrennen lauern. Gleichzeitig kämpfen Teams wie Wilhelmsruh, Mariendorf und Stern Britz verzweifelt um wichtige Punkte im Abstiegskampf – ein Spieltag mit Brisanz auf allen Plätzen

Morgen, 11:00 Uhr VfB Berlin 1911 VfB Berlin Wittenauer SC Concordia Wittenau 11:00 PUSH

Der VfB Berlin geht als Tabellenvierter in dieses Duell und weiß, dass jeder Punkt im Rennen um die Aufstiegsplätze zählt. Mit 37 Zählern liegt man in Schlagdistanz zur Spitze, darf sich aber keinen Ausrutscher erlauben. Wittenau reist als Tabellenachter an und spielt bislang eine solide Saison im gesicherten Mittelfeld. Während der VfB mit seiner stabilen Defensive überzeugt, setzt Concordia auf unangenehme Spielweise und Effizienz. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel, doch Wittenau hat nichts zu verlieren und kann befreit aufspielen – genau das macht sie gefährlich.

Morgen, 11:45 Uhr SV Bosna Berlin 94 SV Bosna Delay Sports Berlin Delay Sports 11:45 PUSH

Dieses Spiel ist eines der absoluten Highlights des Spieltags. Bosna steht mit 35 Punkten auf Rang fünf und gehört selbst zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten. Doch mit Delay Sports kommt der wohl schillerndste Titelanwärter der Liga. Das Team um Influencer Elias Nerlich liegt aktuell auf Platz zwei, sechs Punkte hinter Spitzenreiter Marienfelde, hat aber das deutlich bessere Torverhältnis und weiterhin beste Chancen auf den Aufstieg. Trotz zweier Niederlagen und eines überraschenden Remis beim abstiegsbedrohten Grünauer BC sorgt Delay Woche für Woche für Furore. Bosna wird alles reinwerfen, doch Delay reist mit Offensivpower und klarer Mission an: dranbleiben an Platz eins.

Morgen, 12:45 Uhr BSV Heinersdorf Heinersdorf SFC Veritas 96 SFCV 96 12:45 PUSH

Auf den ersten Blick scheint die Rollenverteilung klar: Heinersdorf, aktuell Zehnter mit 18 Punkten, empfängt den Tabellendritten Veritas. Doch genau hier liegt die Gefahr für die Gäste. Heinersdorf hat bereits gezeigt, dass man Favoriten ärgern kann – nicht zuletzt durch den Sieg gegen Delay Sports. Veritas hingegen spielt eine starke Saison und steht punktgleich mit Delay auf Rang drei, will unbedingt den Aufstieg klarmachen. Die Defensive zählt zu den besten der Liga, doch gegen kampfstarke Hausherren wird Geduld gefragt sein. Veritas darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn man im Aufstiegsrennen bleiben will.

Morgen, 13:00 Uhr BSV GW Neukölln 1950 GW Neukölln Berliner TSC Berliner TSC 13:00 PUSH

Neukölln steht mit 34 Punkten auf Platz sechs und schielt noch vorsichtig nach oben. Der Rückstand ist zwar vorhanden, aber nicht uneinholbar. Gegen den Berliner TSC, aktuell Zwölfter mit 17 Punkten, ist ein Sieg Pflicht. Die Gäste kämpfen eher gegen den Abstieg und haben vor allem defensiv große Probleme. Neukölln hingegen bringt offensive Qualität mit und will die Partie dominieren. Alles andere als drei Punkte wäre für die Gastgeber eine Enttäuschung – doch gerade solche Spiele bergen ihre eigenen Tücken.

Morgen, 13:30 Uhr FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh SV Sparta Lichtenberg SV Sparta II 13:30 PUSH

Hier geht es um enorm wichtige Punkte im Tabellenkeller. Wilhelmsruh steht auf Platz 14 und steckt tief im Abstiegskampf, während Sparta Lichtenberg II als Elfter mit 18 Punkten ebenfalls noch nicht gesichert ist. Beide Teams brauchen dringend Zähler. Wilhelmsruh hat große Probleme in der Defensive, während Sparta zumindest offensiv immer wieder Nadelstiche setzt. Dieses Spiel ist geprägt von Kampf, Intensität und der Angst vor dem nächsten Rückschlag. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

Grünau rangiert auf Platz neun im Tabellenmittelfeld und hat zuletzt mit dem Remis gegen Delay Sports aufhorchen lassen. Die Mannschaft zeigt, dass sie auch gegen Topteams bestehen kann. Gegner Mariendorf hingegen steht auf Rang 15 und kämpft ums Überleben in der Liga. Die Defensive ist mit 80 Gegentoren eine der schwächsten der Liga. Grünau geht als klarer Favorit in die Partie, darf den Gegner aber keinesfalls unterschätzen – gerade im Abstiegskampf entwickeln Teams oft ungeahnte Kräfte.

Für Schlusslicht Stern Britz wird die Lage immer prekärer. Mit nur vier Punkten steht man abgeschlagen auf dem letzten Platz. Jeder Spieltag ist ein Endspiel. Lübars hingegen steht mit 32 Punkten auf Rang sieben und gehört noch zum erweiterten Kreis der Teams, die nach oben schielen. Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Spiel, doch Britz kämpft ums nackte Überleben. Gerade in solchen Situationen sind Überraschungen möglich – Lübars ist gewarnt, darf sich aber keine Blöße geben.