Delay Sports im Liveticker: Spitz auf Knopf beim VFB Berlin

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Spannung in der Bezirksliga-Staffel 2
In der Bezirksliga Staffel 2 steigt die Spannung an: Delay Sports Berlin und SFC Veritas 96 marschieren punktgleich Richtung Landesliga, während FC Stern Marienfelde 1912 II weiter auf einen Ausrutscher der Spitzenteams hofft. Delay-Präsident Elias Nerlich sorgte derweil mit Ansagen in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit (siehe Bericht unten). Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Mannschaften dagegen weiterhin gegen den Absturz in die Kreisliga. Der 27. Spieltag verspricht Spannung im Aufstiegsrennen und Dramatik im Abstiegskampf.
Delay Sports beim VFB gefordert
Delay reist als Tabellenführer zum schweren Auswärtsspiel nach Berlin 1911. Der VfB gehört zu den formstärkeren Teams der Liga und will dem Spitzenreiter ein Bein stellen. Delay bringt jedoch die mit Abstand beste Offensive der Staffel mit und geht favorisiert ins Spitzenspiel.
Auch außerhalb sorgt der Influencer-Klub für Aufsehen: In einem Social-Media-Video geht Delay-Präsident Elias Nerlich alias Eligella nicht nur auf den geplanten Grundstückskauf in Mariendorf (Mega-Sportprojekt mit mehreren Sportplätzen und Eventmöglichkeiten) ein, sondern kündigt auch einen möglichen Brustsponsor an: „Wenn das klappt – es ist noch nicht fix –, wird das Geheule groß sein.“ Plus anderen Ansagen
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