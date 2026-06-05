Delay Sports III: Bester Torschütze Deutschlands bekommt Unterstützung Zwei Neuzugänge für den Aufsteiger von ser · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dirk Liedtke

Nicht nur die erste Mannschaft von Delay Sports ist erfolgreich. Auch die zweite und die dritte Herrenmannschaft stehen vor Aufstiegen und planen für die Zukunft.

Die dritte Mannschaft von Delay Sports geht fast schon natürlich im Schatten der Bezirksliga-Mannschaft etwas unter. Und dennoch dürfte zumindest ein Name dem Einen oder Anderen geläufig sein. Denn mit Tim-Christopher Pohle hat Delay Sports III einen der besten Torjäger des Landes in seinen Reihen. Der 33-Jährige steht mit 122 erzielten Treffern derzeit auf dem geteilten ersten Platz auf der 11. Ebene in Deutschland (in Berlin die Kreisliga C), kann sich den Titel bei noch zwei ausstehenden Spielen sichern. In der kommenden Saison bekommt Pohle einen weiteren Torjäger und guten Kumpel an die Seite gestellt. Denn vom MSV Zossen wechselt Florian Kozik zurück nach Berlin. Der 32-Jährige spielte mit Pohle schon in Lankwitz beim 1. FC Wacker zusammen. Derzeit geht Kozik noch in der Brandenburger Landesklasse Ost auf Torejagd, hat in der laufenden Spielzeit 13 Tore erzielt.

Neben Kozik steht bereits ein zweiter Neuzugang für Delay Sports III fest. Auch Alexander Kubik spielt dann für den B-Ligisten. Auch er ist 32 Jahre alt, spielte einst für Stern 1900 in der Berlin-Liga. Zuletzt lief er für die zweite Mannschaft der Steglitzer in der Landes- bzw. Bezirksliga auf. __________________________________________________________________________________________________