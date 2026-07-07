Delay Sports holt Berlin-Liga-Torjäger - Weiteres Gerücht bestätigt Zweiter Neuzugang von ser · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Nach einigen Abgängen hat Delay Sports einen Neuzugang präsentiert und ein weiteres Gerücht bestätigt.

Mit dem vierten Aufstieg in Folge hat sich Delay Sports für die Landesliga qualifiziert. Auch dort ist das Ziel klar: Der noch junge Verein will mit der ersten Herrenmannschaft weiter aufsteigen und hat die Berlin-Liga klar im Visier. Dafür will man mit vier Neuzugänge für mehr Qualität im Kader sorgen. Schon am Montag bestätigte Delay Sports die Verpflichtung von Serkan Tokgöz, über die bereits länger spekuliert wurde. FuPa berichtete Mitte April vom bevorstehenden Wechsel, als Präsident Elias Nerlich einen hochkarätigen Neuzugang ankündigte und der abgebende Verein, Oberligist TuS Makkabi, den Weggang des Mittelfeldspielers bestätigte. Der 28-Jährige, der die letzten vier Jahre in der fünften Liga spielte und zuvor auch Regionalliga-Erfahrung sammelte, kennt Nerlich aus gemeinsamen Jugendzeiten.

Neuzugang Nummer zwei ist Marvin Kupfer. Der 29-Jährige kommt vom 1. FC Wilmersdorf. Beim Berlin-Ligisten schoss der robuste Angreifer in den zurückliegenden beiden Spielzeiten elf bzw. zwölf Tore. Zuvor spielte Kupfer unter anderem bei Makkabi und Sparta Lichtenberg - gemeinsam mit Tokgöz. Die Neuzugänge drei und vier kündigte Delay Sports zwar schon an, Namen sind bisher aber noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Vorstellung beider in den kommenden Tagen erfolgt. Zudem soll im Laufe der Woche eine vorläufige Staffeleinteilung seitens des Berliner Fußballverbandes veröffentlicht werden. Dann weiß Delay Sports auch, gegen wen es in der Landesliga geht.