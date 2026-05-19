Delay-Sports-Gipfelduell abgesagt – aber warum?

– Foto: Frank Arlinghaus

Alle Begegnungen des 26. Spieltag der Bezirksliga-Staffel 2 unten in der Nachschau. Kurzfristig erreicht eine Nachricht den Spielbetrieb: Das ursprünglich für Mittwoch angesetzte Nachhol-Topspiel des 17. Spieltags zwischen Delay Sports Berlin und dem Spandauer FC Veritas wird nicht stattfinden. Laut Veritas-Vorstand Mehmet Aydin habe der Tabellenführer die Begegnung absagen müssen, weil mehrere Spieler verletzt oder im Urlaub seien. Veritas bat Delay Sports bereits am 11. Mai um eine Verlegung – ohne Erfolg. Das Spiel wird mit 2:0 für Delay Sports gewertet. Damit ziehen sie (ein Spiel weniger als Veritas) mit drei zusätzlichen Punkten an den Spandauern vorbei und können die Sektflaschen schon einmal kalt stellen.

Topspiel Delay Sports gegen Veritas am Mittwoch abgesagt Das Nachholspiel des 17. Spieltags zwischen Delay Sports Berlin und Veritas soll am Mittwoch stattfinden. Nach Angaben von Veritas-Vorstand Mehmet Aydin sagt der Tabellenführer die Partie jedoch ab, weil mehrere Spieler verletzt oder im Urlaub sind. Laut Aydin habe Veritas bereits am 11.5 versucht, die Begegnung auf den 3. Juni (Mittwoch) zu verlegen. Delay Sports habe dies laut einer E-Mail aus terminlichen Gründen abgelehnt. FuPa Berlin liegt die E-Mail Antwort von Delay Sports vor. Veritas habe den Verlegungsversuch zudem in Absprache mit dem Staffelleiter unternommen. FuPa Berlin fragt nach und bittet Andreas Schild per Whats App um ein Statement. Bisher ohne Erfolg. Auf Instagram reagiert der sportliche Leiter von Delay Sports auf die Vereinsnews (Absage von Veritas) so:

"Um das hier mal zu beruhigen. Veritas hat aktuell personelle Probleme und pfeift auf dem letzten Loch. Es ist bitter für sie, da sie eine starke Saison spielen. Wir hatten auch schon solche Phasen. Das wünscht man niemanden. Gerne hätten wir uns sportlich mit ihnen gemessen. Nun ist es leider so. Der Aufstiegskampf bleibt weiterhin spannend und aktuell wird jeder Ausrutscher bestraft. Daher werden wir weiter fokussiert trainieren und empfangen nächste Woche Dienstag Traber zum nächsten Heimspiel"

Andreas Schild re – Foto: Frank Arlinghaus

Hier alle Begegnungen des 26.Spieltag in der Nachschau

Der VfB Berlin 1911 dreht sein Heimspiel gegen den Berliner TSC spät. Nach torloser erster Hälfte bringt der TSC die Gäste kurz nach Wiederbeginn in Führung. In der Schlussphase schlägt Mehyar Gacem doppelt zu und sichert dem VfB noch den 2:1-Erfolg.

Wittenauer SC Concordia setzt sich bei Lübars durch. Uckan Ejder bringt die Gäste vor der Pause in Führung. In der zweiten Hälfte sorgt Hassan Jammoul mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung zum 2:0-Auswärtssieg.

Das Nachholspiel steigt erst später, doch die Ausgangslage scheint eindeutig. Delay stellt die mit Abstand stärkste Offensive und Defensive der Liga und geht gegen den abstiegsbedrohten Traber FC als haushoher Favorit in die Partie.

SV Sparta Lichtenberg II gelingt der große Auswärtscoup bei Bosna Berlin. Ahmed Usman Hussain bringt Sparta früh in Front, Luca Lescano erhöht noch vor der Pause auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel legen Jörn Zimmer und Luis Krienke nach und machen den deutlichen 4:0-Erfolg perfekt.

BSV GW Neukölln startet furios gegen Schlusslicht Stern Britz. Andreas Sander trifft früh zum 1:0, Oliver Bärenfeldt erhöht schnell auf 2:0. Doch Stern Britz kommt eindrucksvoll zurück. Awad Alzamel verkürzt zunächst, Kevin Schneider gleicht noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel sorgt erneut Alzamel mit seinem zweiten Treffer für die Wende zum überraschenden 3:2-Auswärtssieg.

FC Stern Marienfelde II liefert sich mit Concordia Wilhelmsruh ein turbulentes Duell. Tobias Dellbrück bringt Stern zunächst in Führung, ehe Pierre Weber ausgleicht. Max Leon Gerighausen stellt die Führung wieder her, doch Tobias Tim Wickner antwortet erneut für Wilhelmsruh. In der Schlussphase übernimmt Marc-Jérome Schmidt mit zwei Treffern endgültig die Kontrolle und schießt Stern zum 4:2.

Der Grünauer BC feiert einen klaren Erfolg bei Heinersdorf. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit übernimmt Grünau nach der Pause komplett das Kommando. Lucian Grabowski trifft dreifach, ehe Tim Mittermüller in der Nachspielzeit den 4:0-Endstand besorgt.